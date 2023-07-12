https://ria.ru/20230712/zavod-1883780259.html

Завод по производству семян откроется в Липецкой области в 2024 году

Завод по производству семян откроется в Липецкой области в 2024 году - РИА Новости, 12.07.2023

Завод по производству семян откроется в Липецкой области в 2024 году

Завод по производству семян стоимостью 1,5 миллиарда рублей построят в 2024 году на елецком участке ОЭЗ "Липецк" в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T15:58

2023-07-12T15:58

2023-07-12T15:58

липецкая область

игорь артамонов

растения

"липецк"

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ЛИПЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Завод по производству семян стоимостью 1,5 миллиарда рублей построят в 2024 году на елецком участке ОЭЗ "Липецк" в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Как уточнил губернатор, предприятие мощностью 40 тысяч тонн в год предназначено для приемки, очистки, протравливания, подготовки к отгрузке, а также хранения семян зерновых культур и сои. На новом предприятии будет создано более 40 новых рабочих мест. По словам Артамонова, реализация такого инвестиционного проекта на липецкой земле – важное событие не только для местных земледельцев. "Обеспечение аграриев качественным посевным материалом сегодня имеет важнейшее значение для агропромышленного комплекса и для продовольственной безопасности региона и страны. Липецкая область успешно сотрудничает с рядом компаний, которые реализуют такие инвестпроекты", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20230712/artamonov-1883773035.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, растения, "липецк"