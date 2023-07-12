https://ria.ru/20230712/zavod-1883780259.html
Завод по производству семян откроется в Липецкой области в 2024 году
Завод по производству семян откроется в Липецкой области в 2024 году - РИА Новости, 12.07.2023
Завод по производству семян откроется в Липецкой области в 2024 году
Завод по производству семян стоимостью 1,5 миллиарда рублей построят в 2024 году на елецком участке ОЭЗ "Липецк" в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T15:58
2023-07-12T15:58
2023-07-12T15:58
липецкая область
игорь артамонов
растения
"липецк"
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ЛИПЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Завод по производству семян стоимостью 1,5 миллиарда рублей построят в 2024 году на елецком участке ОЭЗ "Липецк" в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Как уточнил губернатор, предприятие мощностью 40 тысяч тонн в год предназначено для приемки, очистки, протравливания, подготовки к отгрузке, а также хранения семян зерновых культур и сои. На новом предприятии будет создано более 40 новых рабочих мест. По словам Артамонова, реализация такого инвестиционного проекта на липецкой земле – важное событие не только для местных земледельцев. "Обеспечение аграриев качественным посевным материалом сегодня имеет важнейшее значение для агропромышленного комплекса и для продовольственной безопасности региона и страны. Липецкая область успешно сотрудничает с рядом компаний, которые реализуют такие инвестпроекты", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20230712/artamonov-1883773035.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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игорь артамонов, растения, "липецк"
Липецкая область, Игорь Артамонов, Растения, "Липецк"
ЛИПЕЦК, 12 июл - РИА Новости. Завод по производству семян стоимостью 1,5 миллиарда рублей построят в 2024 году на елецком участке ОЭЗ "Липецк" в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Как уточнил губернатор, предприятие мощностью 40 тысяч тонн в год предназначено для приемки, очистки, протравливания, подготовки к отгрузке, а также хранения семян зерновых культур и сои. На новом предприятии будет создано более 40 новых рабочих мест.
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По словам Артамонова, реализация такого инвестиционного проекта на липецкой земле – важное событие не только для местных земледельцев.
"Обеспечение аграриев качественным посевным материалом сегодня имеет важнейшее значение для агропромышленного комплекса и для продовольственной безопасности региона и страны. Липецкая область успешно сотрудничает с рядом компаний, которые реализуют такие инвестпроекты", – отметил Артамонов
.