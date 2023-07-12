СМИ: ФРГ хочет выйти из проекта танкового завода в Польше для нужд Украины
Handelsblatt: ФРГ хочет выйти из проекта завода по ремонту танков Leopard в Польше
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 12 июл - РИА Новости. Германия намерена отказаться от участия в создании в Польше ремонтного центра для переданных Украине танков Leopard - причиной названы завышенные ожидания польской стороны относительно оплаты за обслуживание техники, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники.
"Правительство Германии выходит из соглашения с Польшей о ремонте украинских танков Leopard на польской территории", - говорится в сообщении. Причиной этого решения, которое будет официально объявлено в ближайшие дни, заключается в "совершенно завышенных представлениях о ценообразовании" с польской стороны, отмечает Handelsblatt.
Ранее издание Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что Германия и Польша в лице своих оборонных концернов до сих пор не смогли согласовать итоговый договор по созданию ремонтного центра для танков Leopard и другой техники на польской территории. Причиной тому стали якобы предварительно выставленные польской стороной "заоблачные" цены, превышающие 100 тысяч евро за обслуживание одного танка в рамках первичного диагностирования, в то время как в Германии стоимость таких работ обычно не превышает 12 тысяч.