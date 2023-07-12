https://ria.ru/20230712/zavod-1883712398.html

СМИ: ФРГ хочет выйти из проекта танкового завода в Польше для нужд Украины

СМИ: ФРГ хочет выйти из проекта танкового завода в Польше для нужд Украины - РИА Новости, 12.07.2023

СМИ: ФРГ хочет выйти из проекта танкового завода в Польше для нужд Украины

Германия намерена отказаться от участия в создании в Польше ремонтного центра для переданных Украине танков Leopard - причиной названы завышенные ожидания... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T13:10

2023-07-12T13:10

2023-07-12T13:10

специальная военная операция на украине

в мире

германия

польша

украина

leopard 2

ситуация в днр и лнр

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БЕРЛИН, 12 июл - РИА Новости. Германия намерена отказаться от участия в создании в Польше ремонтного центра для переданных Украине танков Leopard - причиной названы завышенные ожидания польской стороны относительно оплаты за обслуживание техники, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники. "Правительство Германии выходит из соглашения с Польшей о ремонте украинских танков Leopard на польской территории", - говорится в сообщении. Причиной этого решения, которое будет официально объявлено в ближайшие дни, заключается в "совершенно завышенных представлениях о ценообразовании" с польской стороны, отмечает Handelsblatt. Ранее издание Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что Германия и Польша в лице своих оборонных концернов до сих пор не смогли согласовать итоговый договор по созданию ремонтного центра для танков Leopard и другой техники на польской территории. Причиной тому стали якобы предварительно выставленные польской стороной "заоблачные" цены, превышающие 100 тысяч евро за обслуживание одного танка в рамках первичного диагностирования, в то время как в Германии стоимость таких работ обычно не превышает 12 тысяч.

https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html

германия

польша

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, германия, польша, украина, leopard 2, ситуация в днр и лнр