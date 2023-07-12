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СМИ: ФРГ хочет выйти из проекта танкового завода в Польше для нужд Украины - РИА Новости, 12.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:10 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/zavod-1883712398.html
СМИ: ФРГ хочет выйти из проекта танкового завода в Польше для нужд Украины
СМИ: ФРГ хочет выйти из проекта танкового завода в Польше для нужд Украины - РИА Новости, 12.07.2023
СМИ: ФРГ хочет выйти из проекта танкового завода в Польше для нужд Украины
Германия намерена отказаться от участия в создании в Польше ремонтного центра для переданных Украине танков Leopard - причиной названы завышенные ожидания... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T13:10
2023-07-12T13:10
специальная военная операция на украине
в мире
германия
польша
украина
leopard 2
ситуация в днр и лнр
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БЕРЛИН, 12 июл - РИА Новости. Германия намерена отказаться от участия в создании в Польше ремонтного центра для переданных Украине танков Leopard - причиной названы завышенные ожидания польской стороны относительно оплаты за обслуживание техники, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники. "Правительство Германии выходит из соглашения с Польшей о ремонте украинских танков Leopard на польской территории", - говорится в сообщении. Причиной этого решения, которое будет официально объявлено в ближайшие дни, заключается в "совершенно завышенных представлениях о ценообразовании" с польской стороны, отмечает Handelsblatt. Ранее издание Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что Германия и Польша в лице своих оборонных концернов до сих пор не смогли согласовать итоговый договор по созданию ремонтного центра для танков Leopard и другой техники на польской территории. Причиной тому стали якобы предварительно выставленные польской стороной "заоблачные" цены, превышающие 100 тысяч евро за обслуживание одного танка в рамках первичного диагностирования, в то время как в Германии стоимость таких работ обычно не превышает 12 тысяч.
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в мире, германия, польша, украина, leopard 2, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Польша, Украина, Leopard 2, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: ФРГ хочет выйти из проекта танкового завода в Польше для нужд Украины

Handelsblatt: ФРГ хочет выйти из проекта завода по ремонту танков Leopard в Польше

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 12 июл - РИА Новости. Германия намерена отказаться от участия в создании в Польше ремонтного центра для переданных Украине танков Leopard - причиной названы завышенные ожидания польской стороны относительно оплаты за обслуживание техники, сообщает издание Handelsblatt со ссылкой на свои источники.
"Правительство Германии выходит из соглашения с Польшей о ремонте украинских танков Leopard на польской территории", - говорится в сообщении. Причиной этого решения, которое будет официально объявлено в ближайшие дни, заключается в "совершенно завышенных представлениях о ценообразовании" с польской стороны, отмечает Handelsblatt.
Ранее издание Spiegel со ссылкой на источники сообщило, что Германия и Польша в лице своих оборонных концернов до сих пор не смогли согласовать итоговый договор по созданию ремонтного центра для танков Leopard и другой техники на польской территории. Причиной тому стали якобы предварительно выставленные польской стороной "заоблачные" цены, превышающие 100 тысяч евро за обслуживание одного танка в рамках первичного диагностирования, в то время как в Германии стоимость таких работ обычно не превышает 12 тысяч.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияПольшаУкраинаLeopard 2Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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