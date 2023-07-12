Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор временно запретил выпускать продукцию молокозаводу в Орске - РИА Новости, 12.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 12.07.2023 (обновлено: 09:56 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/zavod-1883666613.html
Роспотребнадзор временно запретил выпускать продукцию молокозаводу в Орске
Роспотребнадзор временно запретил выпускать продукцию молокозаводу в Орске - РИА Новости, 12.07.2023
Роспотребнадзор временно запретил выпускать продукцию молокозаводу в Орске
Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области составило протокол о временном запрете выпуска и реализации продукции в отношении молокозавода в Орске,... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T09:29
2023-07-12T09:56
орск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16226/45/162264500_0:312:3001:2000_1920x0_80_0_0_090db34e10ffb741901c620037a0e147.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области составило протокол о временном запрете выпуска и реализации продукции в отношении молокозавода в Орске, продукцией которого отравились 36 дошкольников, сообщили журналистам в управлении."В отношении юридического лица составлен протокол о временном запрете выпуска и реализации молочной продукции. Поставки всей продукции с предприятия приостановлены как в социальные учреждения, так и в розничную сеть до выяснения всех обстоятельств", - говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что на 12 июля в Орске зарегистрировано 36 случаев отравления среди воспитанников семи детских садов. Все заболевшие находятся под наблюдением медиков.На базе Орского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" организовано исследование биоматериала от всех пострадавших, также специалистами отобраны пробы готовых блюд, пищевого сырья, питьевой воды, смывов в детских дошкольных учреждениях, которые посещали заболевшие, добавили в управлении Роспотребнадзора."В рамках расследования Юго-Восточным территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Оренбургской проводится санитарно-эпидемиологическое обследование Новотроицкого молокозавода с организацией лабораторного обследования персонала, отбором проб молочной продукции, смывов с объектов окружающей среды, питьевой воды", - заключили в ведомстве.Ранее областной минздрав сообщал, что у детей, посещавших несколько детских садов Орска, наблюдается рвота. Пострадавших осматривают инфекционисты. В городе усилили работу медслужбы, приготовили койки для возможной госпитализации детей. На место выехала министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, чтобы провести оперативное совещание по анализу ситуации. Проверкой занялись прокуратура, СКР и управление Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20230707/deti-1882730755.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230704/medvezhatina-1882128113.html
орск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16226/45/162264500_61:0:2728:2000_1920x0_80_0_0_392feb4d9412cbe86c9b84556802f6ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
орск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Орск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
Роспотребнадзор временно запретил выпускать продукцию молокозаводу в Орске

Молокозаводу в Орске временно запретили выпускать продукцию после отравления 36 детей

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЗавод по производству молочной продукции
Завод по производству молочной продукции - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Завод по производству молочной продукции. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области составило протокол о временном запрете выпуска и реализации продукции в отношении молокозавода в Орске, продукцией которого отравились 36 дошкольников, сообщили журналистам в управлении.
"В отношении юридического лица составлен протокол о временном запрете выпуска и реализации молочной продукции. Поставки всей продукции с предприятия приостановлены как в социальные учреждения, так и в розничную сеть до выяснения всех обстоятельств", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что на 12 июля в Орске зарегистрировано 36 случаев отравления среди воспитанников семи детских садов. Все заболевшие находятся под наблюдением медиков.
На базе Орского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" организовано исследование биоматериала от всех пострадавших, также специалистами отобраны пробы готовых блюд, пищевого сырья, питьевой воды, смывов в детских дошкольных учреждениях, которые посещали заболевшие, добавили в управлении Роспотребнадзора.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
В Минздраве рассказали о состоянии детей, отравившихся алкоголем на Урале
7 июля, 10:38
"В рамках расследования Юго-Восточным территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Оренбургской проводится санитарно-эпидемиологическое обследование Новотроицкого молокозавода с организацией лабораторного обследования персонала, отбором проб молочной продукции, смывов с объектов окружающей среды, питьевой воды", - заключили в ведомстве.
Ранее областной минздрав сообщал, что у детей, посещавших несколько детских садов Орска, наблюдается рвота. Пострадавших осматривают инфекционисты. В городе усилили работу медслужбы, приготовили койки для возможной госпитализации детей. На место выехала министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, чтобы провести оперативное совещание по анализу ситуации. Проверкой занялись прокуратура, СКР и управление Роспотребнадзора.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Отравившимся медвежатиной в Забайкалье поставили диагноз
4 июля, 13:16
 
ОрскФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала