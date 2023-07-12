https://ria.ru/20230712/zavod-1883666613.html
Роспотребнадзор временно запретил выпускать продукцию молокозаводу в Орске
Роспотребнадзор временно запретил выпускать продукцию молокозаводу в Орске - РИА Новости, 12.07.2023
Роспотребнадзор временно запретил выпускать продукцию молокозаводу в Орске
Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области составило протокол о временном запрете выпуска и реализации продукции в отношении молокозавода в Орске,... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T09:29
2023-07-12T09:29
2023-07-12T09:56
орск
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области составило протокол о временном запрете выпуска и реализации продукции в отношении молокозавода в Орске, продукцией которого отравились 36 дошкольников, сообщили журналистам в управлении."В отношении юридического лица составлен протокол о временном запрете выпуска и реализации молочной продукции. Поставки всей продукции с предприятия приостановлены как в социальные учреждения, так и в розничную сеть до выяснения всех обстоятельств", - говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что на 12 июля в Орске зарегистрировано 36 случаев отравления среди воспитанников семи детских садов. Все заболевшие находятся под наблюдением медиков.На базе Орского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" организовано исследование биоматериала от всех пострадавших, также специалистами отобраны пробы готовых блюд, пищевого сырья, питьевой воды, смывов в детских дошкольных учреждениях, которые посещали заболевшие, добавили в управлении Роспотребнадзора."В рамках расследования Юго-Восточным территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Оренбургской проводится санитарно-эпидемиологическое обследование Новотроицкого молокозавода с организацией лабораторного обследования персонала, отбором проб молочной продукции, смывов с объектов окружающей среды, питьевой воды", - заключили в ведомстве.Ранее областной минздрав сообщал, что у детей, посещавших несколько детских садов Орска, наблюдается рвота. Пострадавших осматривают инфекционисты. В городе усилили работу медслужбы, приготовили койки для возможной госпитализации детей. На место выехала министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, чтобы провести оперативное совещание по анализу ситуации. Проверкой занялись прокуратура, СКР и управление Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20230707/deti-1882730755.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230704/medvezhatina-1882128113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
орск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), происшествия
Орск, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Происшествия
Роспотребнадзор временно запретил выпускать продукцию молокозаводу в Орске
Молокозаводу в Орске временно запретили выпускать продукцию после отравления 36 детей
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области составило протокол о временном запрете выпуска и реализации продукции в отношении молокозавода в Орске, продукцией которого отравились 36 дошкольников, сообщили журналистам в управлении.
"В отношении юридического лица составлен протокол о временном запрете выпуска и реализации молочной продукции. Поставки всей продукции с предприятия приостановлены как в социальные учреждения, так и в розничную сеть до выяснения всех обстоятельств", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что на 12 июля в Орске
зарегистрировано 36 случаев отравления среди воспитанников семи детских садов. Все заболевшие находятся под наблюдением медиков.
На базе Орского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Оренбургской области" организовано исследование биоматериала от всех пострадавших, также специалистами отобраны пробы готовых блюд, пищевого сырья, питьевой воды, смывов в детских дошкольных учреждениях, которые посещали заболевшие, добавили в управлении Роспотребнадзора.
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"В рамках расследования Юго-Восточным территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Оренбургской проводится санитарно-эпидемиологическое обследование Новотроицкого молокозавода с организацией лабораторного обследования персонала, отбором проб молочной продукции, смывов с объектов окружающей среды, питьевой воды", - заключили в ведомстве.
Ранее областной минздрав сообщал, что у детей, посещавших несколько детских садов Орска, наблюдается рвота. Пострадавших осматривают инфекционисты. В городе усилили работу медслужбы, приготовили койки для возможной госпитализации детей. На место выехала министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, чтобы провести оперативное совещание по анализу ситуации. Проверкой занялись прокуратура, СКР и управление Роспотребнадзора.
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