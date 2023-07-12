Захарова заявила, что Западу на Украине важнее убивать, чем охранять
Захарова, комментируя слова Столтенберга, заявила, что Западу важнее убивать, чем охранять
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, что гарантии безопасности для Киева со стороны НАТО важны, но самой срочной задачей сейчас являются поставки западных вооружений, заявила в своем Telegram-канале, что Западу важнее убивать, нежели охранять.
"Западу важнее убивать, нежели охранять", - написала Захарова. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Вильнюсе заявил, что гарантии безопасности для Киев со стороны НАТО важны, но самой срочной задачей сейчас являются поставки западных вооружений ВСУ.
Ранее телеканал Sky News сообщал, что декларация G7 о гарантиях безопасности Киеву может быть ратифицирована на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "весьма и весьма негативными последствиями" даже в краткосрочной перспективе.
Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля, на него собрались лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена.