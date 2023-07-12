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Захарова заявила, что Западу на Украине важнее убивать, чем охранять - РИА Новости, 12.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:27 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/zapad-1883764144.html
Захарова заявила, что Западу на Украине важнее убивать, чем охранять
Захарова заявила, что Западу на Украине важнее убивать, чем охранять - РИА Новости, 12.07.2023
Захарова заявила, что Западу на Украине важнее убивать, чем охранять
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, что гарантии безопасности для Киева со стороны НАТО важны,... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T15:27
2023-07-12T15:27
специальная военная операция на украине
в мире
мария захарова
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
нато
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, что гарантии безопасности для Киева со стороны НАТО важны, но самой срочной задачей сейчас являются поставки западных вооружений, заявила в своем Telegram-канале, что Западу важнее убивать, нежели охранять. "Западу важнее убивать, нежели охранять", - написала Захарова. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Вильнюсе заявил, что гарантии безопасности для Киев со стороны НАТО важны, но самой срочной задачей сейчас являются поставки западных вооружений ВСУ. Ранее телеканал Sky News сообщал, что декларация G7 о гарантиях безопасности Киеву может быть ратифицирована на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "весьма и весьма негативными последствиями" даже в краткосрочной перспективе. Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля, на него собрались лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена.
https://ria.ru/20230712/ukraina-1883701404.html
https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html
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в мире, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Мария Захарова, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Украина, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Захарова заявила, что Западу на Украине важнее убивать, чем охранять

Захарова, комментируя слова Столтенберга, заявила, что Западу важнее убивать, чем охранять

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, что гарантии безопасности для Киева со стороны НАТО важны, но самой срочной задачей сейчас являются поставки западных вооружений, заявила в своем Telegram-канале, что Западу важнее убивать, нежели охранять.
"Западу важнее убивать, нежели охранять", - написала Захарова. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Вильнюсе заявил, что гарантии безопасности для Киев со стороны НАТО важны, но самой срочной задачей сейчас являются поставки западных вооружений ВСУ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова заявила, что цена гарантий безопасности Украине от G7 известна
Вчера, 12:26
Ранее телеканал Sky News сообщал, что декларация G7 о гарантиях безопасности Киеву может быть ратифицирована на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "весьма и весьма негативными последствиями" даже в краткосрочной перспективе.
Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля, на него собрались лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена.
Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой на Лукишской площади в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
"Зеленский злится": на саммите НАТО Украину ждал неприятный сюрприз
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМария ЗахароваРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)УкраинаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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