https://ria.ru/20230712/zapad-1883764144.html

Захарова заявила, что Западу на Украине важнее убивать, чем охранять

Захарова заявила, что Западу на Украине важнее убивать, чем охранять - РИА Новости, 12.07.2023

Захарова заявила, что Западу на Украине важнее убивать, чем охранять

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, что гарантии безопасности для Киева со стороны НАТО важны,... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T15:27

2023-07-12T15:27

2023-07-12T15:27

специальная военная операция на украине

в мире

мария захарова

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

нато

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, что гарантии безопасности для Киева со стороны НАТО важны, но самой срочной задачей сейчас являются поставки западных вооружений, заявила в своем Telegram-канале, что Западу важнее убивать, нежели охранять. "Западу важнее убивать, нежели охранять", - написала Захарова. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Вильнюсе заявил, что гарантии безопасности для Киев со стороны НАТО важны, но самой срочной задачей сейчас являются поставки западных вооружений ВСУ. Ранее телеканал Sky News сообщал, что декларация G7 о гарантиях безопасности Киеву может быть ратифицирована на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в среду о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "весьма и весьма негативными последствиями" даже в краткосрочной перспективе. Саммит НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля, на него собрались лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена.

https://ria.ru/20230712/ukraina-1883701404.html

https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, нато, ситуация в днр и лнр