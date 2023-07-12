Рейтинг@Mail.ru
Полянский заявил, что заявления Запада могут быть материалом расследования - РИА Новости, 12.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:48 12.07.2023 (обновлено: 02:49 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/zapad-1883647072.html
Полянский заявил, что заявления Запада могут быть материалом расследования
Полянский заявил, что заявления Запада могут быть материалом расследования - РИА Новости, 12.07.2023
Полянский заявил, что заявления Запада могут быть материалом расследования
Заявления некоторых членов Совбеза ООН, прозвучавшие на заседании во вторник, станут отличным материалом для расследования диверсии на трубопроводах "Северный... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T02:48
2023-07-12T02:49
в мире
сша
дмитрий полянский
сеймур херш
джо байден
северный поток
северный поток — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b605ce074d675407a4da2ec4422a46f9.jpg
ООН, 12 июл - РИА Новости. Заявления некоторых членов Совбеза ООН, прозвучавшие на заседании во вторник, станут отличным материалом для расследования диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Во вторник прошло запрошенное Россией заседание Совбеза, посвященное проблеме подрыва "Северных потоков". Зампостпреда США при ООН Джеффри Делаурентис обвинил Россию "в лицемерии" и попытках "использовать Совбез как площадку для дезинформации". Дипломат заявил, что Россия говорит об уважении суверенитета, "а сама вторглась на территорию соседа". "Мы вновь категорически отвергаем любые утверждения о том, что Соединенные Штаты несут какую-либо ответственность за эти атаки. Этот совет должен отказаться от повторных заседаний (на эту тему - ред.) только с целью траты времени, распространения дезинформации и отвлечения внимания от неоправданной агрессии Кремля против Украины", - сказал Делаурентис. Полянский отреагировал на эти слова. "Обратил внимание, что сегодняшнее выступление, которое многие наши западные коллеги посвятили почти полностью украинскому кризису, позволяет четко проследить причинно-следственные связи, которыми руководствовались те, кто совершил эти преступления, и те, кто их покрывал и покрывает", - сказал Полянский. "Поэтому огромное спасибо вам. Уже ради одного этого стоило проводить наше сегодняшнее заседание. Убежден, что это отличный материал для российского, а также будущего международного расследований, и думаю, что стенограмма сегодняшнего заседания заслуживает того, чтобы стать одним из основных документов по крайней мере на его начальной стадии", - подчеркнул он. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
https://ria.ru/20230711/rassledovanie-1883637183.html
https://ria.ru/20230711/rasledovanie-1883635031.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1b/1785767111_114:0:2845:2048_1920x0_80_0_0_844e740ff859f95a0ccd86c00393b000.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дмитрий полянский, сеймур херш, джо байден, северный поток, северный поток — 2
В мире, США, Дмитрий Полянский, Сеймур Херш, Джо Байден, Северный поток, Северный поток — 2
Полянский заявил, что заявления Запада могут быть материалом расследования

Полянский: заявления Запада станут материалом для расследования по "Северным потокам"

© AP Photo / John MinchilloДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / John Minchillo
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 12 июл - РИА Новости. Заявления некоторых членов Совбеза ООН, прозвучавшие на заседании во вторник, станут отличным материалом для расследования диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
Во вторник прошло запрошенное Россией заседание Совбеза, посвященное проблеме подрыва "Северных потоков".
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Небензя назвал бездействие Запада по "Северным потокам" заметанием следов
11 июля, 23:43
Зампостпреда США при ООН Джеффри Делаурентис обвинил Россию "в лицемерии" и попытках "использовать Совбез как площадку для дезинформации". Дипломат заявил, что Россия говорит об уважении суверенитета, "а сама вторглась на территорию соседа".
"Мы вновь категорически отвергаем любые утверждения о том, что Соединенные Штаты несут какую-либо ответственность за эти атаки. Этот совет должен отказаться от повторных заседаний (на эту тему - ред.) только с целью траты времени, распространения дезинформации и отвлечения внимания от неоправданной агрессии Кремля против Украины", - сказал Делаурентис.
Полянский отреагировал на эти слова.
"Обратил внимание, что сегодняшнее выступление, которое многие наши западные коллеги посвятили почти полностью украинскому кризису, позволяет четко проследить причинно-следственные связи, которыми руководствовались те, кто совершил эти преступления, и те, кто их покрывал и покрывает", - сказал Полянский.
«
"Поэтому огромное спасибо вам. Уже ради одного этого стоило проводить наше сегодняшнее заседание. Убежден, что это отличный материал для российского, а также будущего международного расследований, и думаю, что стенограмма сегодняшнего заседания заслуживает того, чтобы стать одним из основных документов по крайней мере на его начальной стадии", - подчеркнул он.
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Место утечки на газопроводе Северный поток 1 - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Небензя: Россия ждут шагов Дании в расследовании подрыва "Северных потоков"
11 июля, 23:09
 
В миреСШАДмитрий ПолянскийСеймур ХершДжо БайденСеверный потокСеверный поток — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала