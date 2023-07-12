https://ria.ru/20230712/zapad-1883647072.html

Полянский заявил, что заявления Запада могут быть материалом расследования

Полянский заявил, что заявления Запада могут быть материалом расследования - РИА Новости, 12.07.2023

Полянский заявил, что заявления Запада могут быть материалом расследования

Заявления некоторых членов Совбеза ООН, прозвучавшие на заседании во вторник, станут отличным материалом для расследования диверсии на трубопроводах "Северный... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T02:48

2023-07-12T02:48

2023-07-12T02:49

в мире

сша

дмитрий полянский

сеймур херш

джо байден

северный поток

северный поток — 2

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ООН, 12 июл - РИА Новости. Заявления некоторых членов Совбеза ООН, прозвучавшие на заседании во вторник, станут отличным материалом для расследования диверсии на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Во вторник прошло запрошенное Россией заседание Совбеза, посвященное проблеме подрыва "Северных потоков". Зампостпреда США при ООН Джеффри Делаурентис обвинил Россию "в лицемерии" и попытках "использовать Совбез как площадку для дезинформации". Дипломат заявил, что Россия говорит об уважении суверенитета, "а сама вторглась на территорию соседа". "Мы вновь категорически отвергаем любые утверждения о том, что Соединенные Штаты несут какую-либо ответственность за эти атаки. Этот совет должен отказаться от повторных заседаний (на эту тему - ред.) только с целью траты времени, распространения дезинформации и отвлечения внимания от неоправданной агрессии Кремля против Украины", - сказал Делаурентис. Полянский отреагировал на эти слова. "Обратил внимание, что сегодняшнее выступление, которое многие наши западные коллеги посвятили почти полностью украинскому кризису, позволяет четко проследить причинно-следственные связи, которыми руководствовались те, кто совершил эти преступления, и те, кто их покрывал и покрывает", - сказал Полянский. "Поэтому огромное спасибо вам. Уже ради одного этого стоило проводить наше сегодняшнее заседание. Убежден, что это отличный материал для российского, а также будущего международного расследований, и думаю, что стенограмма сегодняшнего заседания заслуживает того, чтобы стать одним из основных документов по крайней мере на его начальной стадии", - подчеркнул он. Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу – "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.

https://ria.ru/20230711/rassledovanie-1883637183.html

https://ria.ru/20230711/rasledovanie-1883635031.html

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в мире, сша, дмитрий полянский, сеймур херш, джо байден, северный поток, северный поток — 2