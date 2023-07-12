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Югра и Свердловская область создадут кооперацию по промышленным кластерам - РИА Новости, 12.07.2023
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
11:14 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/yugra-1883685156.html
Югра и Свердловская область создадут кооперацию по промышленным кластерам
Югра и Свердловская область создадут кооперацию по промышленным кластерам - РИА Новости, 12.07.2023
Югра и Свердловская область создадут кооперацию по промышленным кластерам
Власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Свердловской области в рамках промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге заключили соглашение с целью... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T11:14
2023-07-12T11:14
ханты-мансийский автономный округ
экономика
свердловская область
екатеринбург
россия
наталья комарова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Свердловской области в рамках промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге заключили соглашение с целью создания межрегиональной кластерной кооперации в промышленной сфере, сообщает Фонд развития Югры. "Прежде всего, сотрудничество предполагает создание межрегиональной кооперации на кластерной основе, тиражирование положительного опыта при реализации инвестиционных проектов для применения практики другими субъектами Российской Федерации", - приводятся в сообщении слова главы Югры Натальи Комаровой. Согласно соглашению, взаимодействие также будет осуществляться с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России, автономной некоммерческой организацией "Национальный Центр развития государственно-частного партнерства", Некоммерческой организацией "Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития" и акционерным обществом "Корпорация развития Среднего Урала". Соглашение направлено на сотрудничество и взаимодействие сторон в целях реализации инвестиционных проектов, в том числе с применением механизмов государственно-частного партнерства. Стороны планируют рассматривать возможности предоставления мер государственной и иной поддержки, совершенствовать нормативно-правовую базу для развития инвестиционного потенциала регионов. Федеральные ассоциации окажут методологическое содействие, структурирование проектов, проработку механизма реализации. "Это соглашение о формировании нового формата взаимодействия, в котором два региона совместно участвуют в проектах на протяжении всего их жизненного цикла, обеспечивая для заказчика его технологическую безопасность, для производителя - снижение затрат на логистику, увеличение объемов производства под гарантию заказа, для регионов – создание новых рабочих мест, локализация производств, сервисов, увеличение налоговой базы. Это новый шаг, который еще никто не делал", - подчеркнула Комарова.
https://ria.ru/20230608/khabarovsk-1876859256.html
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экономика, свердловская область, екатеринбург, россия, наталья комарова
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Экономика, Свердловская область, Екатеринбург, Россия, Наталья Комарова

Югра и Свердловская область создадут кооперацию по промышленным кластерам

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Екатеринбург со смотровой площадки небоскрёба "Высоцкий"
Вид на Екатеринбург со смотровой площадки небоскрёба Высоцкий - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Екатеринбург со смотровой площадки небоскрёба "Высоцкий". Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Свердловской области в рамках промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге заключили соглашение с целью создания межрегиональной кластерной кооперации в промышленной сфере, сообщает Фонд развития Югры.
"Прежде всего, сотрудничество предполагает создание межрегиональной кооперации на кластерной основе, тиражирование положительного опыта при реализации инвестиционных проектов для применения практики другими субъектами Российской Федерации", - приводятся в сообщении слова главы Югры Натальи Комаровой.
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Согласно соглашению, взаимодействие также будет осуществляться с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России, автономной некоммерческой организацией "Национальный Центр развития государственно-частного партнерства", Некоммерческой организацией "Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития" и акционерным обществом "Корпорация развития Среднего Урала".
Соглашение направлено на сотрудничество и взаимодействие сторон в целях реализации инвестиционных проектов, в том числе с применением механизмов государственно-частного партнерства. Стороны планируют рассматривать возможности предоставления мер государственной и иной поддержки, совершенствовать нормативно-правовую базу для развития инвестиционного потенциала регионов. Федеральные ассоциации окажут методологическое содействие, структурирование проектов, проработку механизма реализации.
"Это соглашение о формировании нового формата взаимодействия, в котором два региона совместно участвуют в проектах на протяжении всего их жизненного цикла, обеспечивая для заказчика его технологическую безопасность, для производителя - снижение затрат на логистику, увеличение объемов производства под гарантию заказа, для регионов – создание новых рабочих мест, локализация производств, сервисов, увеличение налоговой базы. Это новый шаг, который еще никто не делал", - подчеркнула Комарова.
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