https://ria.ru/20230712/yugra-1883685156.html
Югра и Свердловская область создадут кооперацию по промышленным кластерам
Югра и Свердловская область создадут кооперацию по промышленным кластерам - РИА Новости, 12.07.2023
Югра и Свердловская область создадут кооперацию по промышленным кластерам
Власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Свердловской области в рамках промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге заключили соглашение с целью... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T11:14
2023-07-12T11:14
2023-07-12T11:14
ханты-мансийский автономный округ
экономика
свердловская область
екатеринбург
россия
наталья комарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790117767_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5501ed83720c32cd9026deaac38f97c7.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Свердловской области в рамках промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге заключили соглашение с целью создания межрегиональной кластерной кооперации в промышленной сфере, сообщает Фонд развития Югры. "Прежде всего, сотрудничество предполагает создание межрегиональной кооперации на кластерной основе, тиражирование положительного опыта при реализации инвестиционных проектов для применения практики другими субъектами Российской Федерации", - приводятся в сообщении слова главы Югры Натальи Комаровой. Согласно соглашению, взаимодействие также будет осуществляться с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России, автономной некоммерческой организацией "Национальный Центр развития государственно-частного партнерства", Некоммерческой организацией "Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития" и акционерным обществом "Корпорация развития Среднего Урала". Соглашение направлено на сотрудничество и взаимодействие сторон в целях реализации инвестиционных проектов, в том числе с применением механизмов государственно-частного партнерства. Стороны планируют рассматривать возможности предоставления мер государственной и иной поддержки, совершенствовать нормативно-правовую базу для развития инвестиционного потенциала регионов. Федеральные ассоциации окажут методологическое содействие, структурирование проектов, проработку механизма реализации. "Это соглашение о формировании нового формата взаимодействия, в котором два региона совместно участвуют в проектах на протяжении всего их жизненного цикла, обеспечивая для заказчика его технологическую безопасность, для производителя - снижение затрат на логистику, увеличение объемов производства под гарантию заказа, для регионов – создание новых рабочих мест, локализация производств, сервисов, увеличение налоговой базы. Это новый шаг, который еще никто не делал", - подчеркнула Комарова.
https://ria.ru/20230608/khabarovsk-1876859256.html
https://ria.ru/20230710/promyshlennost-1883400187.html
свердловская область
екатеринбург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790117767_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c5122ee090ed34953845e2905196b084.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, свердловская область, екатеринбург, россия, наталья комарова
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Экономика, Свердловская область, Екатеринбург, Россия, Наталья Комарова
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Свердловской области в рамках промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге заключили соглашение с целью создания межрегиональной кластерной кооперации в промышленной сфере, сообщает Фонд развития Югры.
"Прежде всего, сотрудничество предполагает создание межрегиональной кооперации на кластерной основе, тиражирование положительного опыта при реализации инвестиционных проектов для применения практики другими субъектами Российской Федерации", - приводятся в сообщении слова главы Югры Натальи Комаровой
.
В Хабаровском крае запустят Дальневосточный автобусный промышленный кластер
Согласно соглашению, взаимодействие также будет осуществляться с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России
, автономной некоммерческой организацией "Национальный Центр развития государственно-частного партнерства", Некоммерческой организацией "Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития" и акционерным обществом "Корпорация развития Среднего Урала".
Соглашение направлено на сотрудничество и взаимодействие сторон в целях реализации инвестиционных проектов, в том числе с применением механизмов государственно-частного партнерства. Стороны планируют рассматривать возможности предоставления мер государственной и иной поддержки, совершенствовать нормативно-правовую базу для развития инвестиционного потенциала регионов. Федеральные ассоциации окажут методологическое содействие, структурирование проектов, проработку механизма реализации.
"Это соглашение о формировании нового формата взаимодействия, в котором два региона совместно участвуют в проектах на протяжении всего их жизненного цикла, обеспечивая для заказчика его технологическую безопасность, для производителя - снижение затрат на логистику, увеличение объемов производства под гарантию заказа, для регионов – создание новых рабочих мест, локализация производств, сервисов, увеличение налоговой базы. Это новый шаг, который еще никто не делал", - подчеркнула Комарова.
Нижегородскую область признали лучшей по господдержке промышленности