https://ria.ru/20230712/yugra-1883685156.html

Югра и Свердловская область создадут кооперацию по промышленным кластерам

Югра и Свердловская область создадут кооперацию по промышленным кластерам - РИА Новости, 12.07.2023

Югра и Свердловская область создадут кооперацию по промышленным кластерам

Власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Свердловской области в рамках промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге заключили соглашение с целью... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T11:14

2023-07-12T11:14

2023-07-12T11:14

ханты-мансийский автономный округ

экономика

свердловская область

екатеринбург

россия

наталья комарова

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Свердловской области в рамках промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге заключили соглашение с целью создания межрегиональной кластерной кооперации в промышленной сфере, сообщает Фонд развития Югры. "Прежде всего, сотрудничество предполагает создание межрегиональной кооперации на кластерной основе, тиражирование положительного опыта при реализации инвестиционных проектов для применения практики другими субъектами Российской Федерации", - приводятся в сообщении слова главы Югры Натальи Комаровой. Согласно соглашению, взаимодействие также будет осуществляться с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России, автономной некоммерческой организацией "Национальный Центр развития государственно-частного партнерства", Некоммерческой организацией "Национальная Ассоциация агентств инвестиций и развития" и акционерным обществом "Корпорация развития Среднего Урала". Соглашение направлено на сотрудничество и взаимодействие сторон в целях реализации инвестиционных проектов, в том числе с применением механизмов государственно-частного партнерства. Стороны планируют рассматривать возможности предоставления мер государственной и иной поддержки, совершенствовать нормативно-правовую базу для развития инвестиционного потенциала регионов. Федеральные ассоциации окажут методологическое содействие, структурирование проектов, проработку механизма реализации. "Это соглашение о формировании нового формата взаимодействия, в котором два региона совместно участвуют в проектах на протяжении всего их жизненного цикла, обеспечивая для заказчика его технологическую безопасность, для производителя - снижение затрат на логистику, увеличение объемов производства под гарантию заказа, для регионов – создание новых рабочих мест, локализация производств, сервисов, увеличение налоговой базы. Это новый шаг, который еще никто не делал", - подчеркнула Комарова.

https://ria.ru/20230608/khabarovsk-1876859256.html

https://ria.ru/20230710/promyshlennost-1883400187.html

свердловская область

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, свердловская область, екатеринбург, россия, наталья комарова