В США пришли в ярость из-за выпада Зеленского
WP: делегация из США пришла в ярость из-за слов Зеленского о решении НАТО по Украине
© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о решении НАТО по Украине разозлило американскую делегацию в Вильнюсе, написали обозреватель The Washington Post Толуз Олоруннипа, Эмили Раухала, Мэрил Корнфилд и Майкл Бирнбаум.
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"Члены делегации из США были в ярости из-за твита Зеленского", —рассказал газете чиновник.
В статье говорится, что авантюра украинского президента использовалась в качестве тактики ведения переговоров. Дипломаты стран — членов НАТО назвали сложившуюся ситуацию напряженной, уточнили журналисты.
Перед началом саммита НАТО в Вильнюсе Зеленский написал в своих соцсетях, что это "беспрецедентно и абсурдно — когда нет временных рамок <...> для членства Украины в альянсе". По его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев. Politco писало, что западных дипломатов удивили и возмутили его слова, хотя среди них нашлись и те, кто "понял" чувства Зеленского.
Киевские власти настаивают на приеме в НАТО в ускоренном порядке. Они не раз заявляли, что никакое другое решение по итогам саммита их не устроит. Тем не менее среди членов организации нет консенсуса по поводу приглашения Украины в разгар конфликта.