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В США пришли в ярость из-за выпада Зеленского - РИА Новости, 12.07.2023
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02:44 12.07.2023 (обновлено: 14:34 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/yarost-1883646632.html
В США пришли в ярость из-за выпада Зеленского
В США пришли в ярость из-за выпада Зеленского - РИА Новости, 12.07.2023
В США пришли в ярость из-за выпада Зеленского
Заявление Владимира Зеленского о решении НАТО по Украине разозлило американскую делегацию в Вильнюсе, написали обозреватель The Washington Post Толуз... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T02:44
2023-07-12T14:34
в мире
украина
сша
владимир зеленский
нато
вильнюс
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о решении НАТО по Украине разозлило американскую делегацию в Вильнюсе, написали обозреватель The Washington Post Толуз Олоруннипа, Эмили Раухала, Мэрил Корнфилд и Майкл Бирнбаум."Члены делегации из США были в ярости из-за твита Зеленского", —рассказал газете чиновник.В статье говорится, что авантюра украинского президента использовалась в качестве тактики ведения переговоров. Дипломаты стран — членов НАТО назвали сложившуюся ситуацию напряженной, уточнили журналисты.Перед началом саммита НАТО в Вильнюсе Зеленский написал в своих соцсетях, что это "беспрецедентно и абсурдно — когда нет временных рамок &lt;...&gt; для членства Украины в альянсе". По его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев. Politco писало, что западных дипломатов удивили и возмутили его слова, хотя среди них нашлись и те, кто "понял" чувства Зеленского.Киевские власти настаивают на приеме в НАТО в ускоренном порядке. Они не раз заявляли, что никакое другое решение по итогам саммита их не устроит. Тем не менее среди членов организации нет консенсуса по поводу приглашения Украины в разгар конфликта.
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в мире, украина, сша, владимир зеленский, нато, вильнюс
В мире, Украина, США, Владимир Зеленский, НАТО, Вильнюс
В США пришли в ярость из-за выпада Зеленского

WP: делегация из США пришла в ярость из-за слов Зеленского о решении НАТО по Украине

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Вильнюсе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о решении НАТО по Украине разозлило американскую делегацию в Вильнюсе, написали обозреватель The Washington Post Толуз Олоруннипа, Эмили Раухала, Мэрил Корнфилд и Майкл Бирнбаум.
«
"Члены делегации из США были в ярости из-за твита Зеленского", —рассказал газете чиновник.
В статье говорится, что авантюра украинского президента использовалась в качестве тактики ведения переговоров. Дипломаты стран — членов НАТО назвали сложившуюся ситуацию напряженной, уточнили журналисты.
Перед началом саммита НАТО в Вильнюсе Зеленский написал в своих соцсетях, что это "беспрецедентно и абсурдно — когда нет временных рамок <...> для членства Украины в альянсе". По его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев. Politco писало, что западных дипломатов удивили и возмутили его слова, хотя среди них нашлись и те, кто "понял" чувства Зеленского.
Киевские власти настаивают на приеме в НАТО в ускоренном порядке. Они не раз заявляли, что никакое другое решение по итогам саммита их не устроит. Тем не менее среди членов организации нет консенсуса по поводу приглашения Украины в разгар конфликта.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
"Бесстыдные лицемеры". В США рассказали об опасной ошибке на Украине
Вчера, 01:06
 
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийНАТОВильнюс
 
 
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