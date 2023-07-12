https://ria.ru/20230712/yarost-1883646632.html

В США пришли в ярость из-за выпада Зеленского

В США пришли в ярость из-за выпада Зеленского - РИА Новости, 12.07.2023

В США пришли в ярость из-за выпада Зеленского

Заявление Владимира Зеленского о решении НАТО по Украине разозлило американскую делегацию в Вильнюсе, написали обозреватель The Washington Post Толуз... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T02:44

2023-07-12T02:44

2023-07-12T14:34

в мире

украина

сша

владимир зеленский

нато

вильнюс

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о решении НАТО по Украине разозлило американскую делегацию в Вильнюсе, написали обозреватель The Washington Post Толуз Олоруннипа, Эмили Раухала, Мэрил Корнфилд и Майкл Бирнбаум."Члены делегации из США были в ярости из-за твита Зеленского", —рассказал газете чиновник.В статье говорится, что авантюра украинского президента использовалась в качестве тактики ведения переговоров. Дипломаты стран — членов НАТО назвали сложившуюся ситуацию напряженной, уточнили журналисты.Перед началом саммита НАТО в Вильнюсе Зеленский написал в своих соцсетях, что это "беспрецедентно и абсурдно — когда нет временных рамок <...> для членства Украины в альянсе". По его словам, это похоже на отсутствие готовности пригласить Киев. Politco писало, что западных дипломатов удивили и возмутили его слова, хотя среди них нашлись и те, кто "понял" чувства Зеленского.Киевские власти настаивают на приеме в НАТО в ускоренном порядке. Они не раз заявляли, что никакое другое решение по итогам саммита их не устроит. Тем не менее среди членов организации нет консенсуса по поводу приглашения Украины в разгар конфликта.

https://ria.ru/20230712/litsemery-1883642375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, владимир зеленский, нато, вильнюс