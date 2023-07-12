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Своих кандидатов на осенних выборах выдвинули 22 партии, заявила Памфилова - РИА Новости, 12.07.2023
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11:48 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/vybory-1883692789.html
Своих кандидатов на осенних выборах выдвинули 22 партии, заявила Памфилова
Своих кандидатов на осенних выборах выдвинули 22 партии, заявила Памфилова - РИА Новости, 12.07.2023
Своих кандидатов на осенних выборах выдвинули 22 партии, заявила Памфилова
Представители 22 политический партий из 27, имеющих право участвовать в избирательных кампаниях, выдвинули своих кандидатов на осенних выборах различного... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T11:48
2023-07-12T11:48
политика
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
элла памфилова
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Представители 22 политический партий из 27, имеющих право участвовать в избирательных кампаниях, выдвинули своих кандидатов на осенних выборах различного уровня, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании. "С точки зрения общих цифр базовые цифры не меняются – свыше четырех тысяч избирательных кампаний, 85 субъектов РФ. 34 тысячи мандатов и потенциально около 65 миллионов избирателей... За прошедшую неделю в избирательный процесс активно вступили еще три политических партии. Так что на данный момент кандидатуры на выборах различного уровня выдвинули представители уже 22 партий из 27, которые имеют право принимать участие в избирательных кампаниях", - заявила Памфилова. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Выборы президента в России запланированы весной 2024 года.
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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, элла памфилова, госдума рф
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Элла Памфилова, Госдума РФ
Своих кандидатов на осенних выборах выдвинули 22 партии, заявила Памфилова

Памфилова: 22 партии из 27, имеющих право участвовать в выборах, выдвинули кандидатов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Представители 22 политический партий из 27, имеющих право участвовать в избирательных кампаниях, выдвинули своих кандидатов на осенних выборах различного уровня, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании.
"С точки зрения общих цифр базовые цифры не меняются – свыше четырех тысяч избирательных кампаний, 85 субъектов РФ. 34 тысячи мандатов и потенциально около 65 миллионов избирателей... За прошедшую неделю в избирательный процесс активно вступили еще три политических партии. Так что на данный момент кандидатуры на выборах различного уровня выдвинули представители уже 22 партий из 27, которые имеют право принимать участие в избирательных кампаниях", - заявила Памфилова.
Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Выборы президента в России запланированы весной 2024 года.
Съезд партии Новые люди - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
Источник: "Новые люди" и Партия роста объединят усилия перед выборами
27 июня, 11:57
 
ПолитикаРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаЭлла ПамфиловаГосдума РФ
 
 
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