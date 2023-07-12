https://ria.ru/20230712/vybory-1883692789.html

Своих кандидатов на осенних выборах выдвинули 22 партии, заявила Памфилова

Своих кандидатов на осенних выборах выдвинули 22 партии, заявила Памфилова - РИА Новости, 12.07.2023

Своих кандидатов на осенних выборах выдвинули 22 партии, заявила Памфилова

Представители 22 политический партий из 27, имеющих право участвовать в избирательных кампаниях, выдвинули своих кандидатов на осенних выборах различного... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T11:48

2023-07-12T11:48

2023-07-12T11:48

политика

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

элла памфилова

госдума рф

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Представители 22 политический партий из 27, имеющих право участвовать в избирательных кампаниях, выдвинули своих кандидатов на осенних выборах различного уровня, сообщила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании. "С точки зрения общих цифр базовые цифры не меняются – свыше четырех тысяч избирательных кампаний, 85 субъектов РФ. 34 тысячи мандатов и потенциально около 65 миллионов избирателей... За прошедшую неделю в избирательный процесс активно вступили еще три политических партии. Так что на данный момент кандидатуры на выборах различного уровня выдвинули представители уже 22 партий из 27, которые имеют право принимать участие в избирательных кампаниях", - заявила Памфилова. Выборы в России пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года. Центризбирком сообщал, что в ЕДГ запланированы выборы высших должностных лиц в 20 субъектах РФ и дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. Назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Выборы президента в России запланированы весной 2024 года.

https://ria.ru/20230627/usiliya-1880671763.html

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Дарья Буймова

политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, элла памфилова, госдума рф