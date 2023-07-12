Рейтинг@Mail.ru
Зеленский заявил, что встреча с Байденом была содержательной - РИА Новости, 12.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:58 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/vstrecha-1883832090.html
Зеленский заявил, что встреча с Байденом была содержательной
Зеленский заявил, что встреча с Байденом была содержательной - РИА Новости, 12.07.2023
Зеленский заявил, что встреча с Байденом была содержательной
Владимир Зеленский заявил, что встреча с президентом США Джо Байденом была содержательной и длилась вдвое дольше, чем планировалось. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T18:58
2023-07-12T18:58
в мире
сша
джо байден
нато
вильнюс
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883826832_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_c988fda31d469f260d47f0cea1f641f6.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что встреча с президентом США Джо Байденом была содержательной и длилась вдвое дольше, чем планировалось. В среду на полях саммита НАТО в Вильнюсе состоялась встреча Байдена и Зеленского. "Очень хорошая, сильная встреча с господином президентом США Джозефом Байденом. Встреча, по крайней мере, в два раза длиннее, чем планировалось, и именно такая содержательная, как надо. Если бы протокол не остановил встречу, мы говорили бы еще дольше", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20230712/ukraina-1883789173.html
сша
вильнюс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883826832_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_09f99d3ee57650446267233e75180f99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, нато, вильнюс, владимир зеленский
В мире, США, Джо Байден, НАТО, Вильнюс, Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что встреча с Байденом была содержательной

Зеленский: встреча с Байденом была содержательной и длилась вдвое дольше запланированного

© AP Photo / Susan WalshПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что встреча с президентом США Джо Байденом была содержательной и длилась вдвое дольше, чем планировалось.
В среду на полях саммита НАТО в Вильнюсе состоялась встреча Байдена и Зеленского.
«
"Очень хорошая, сильная встреча с господином президентом США Джозефом Байденом. Встреча, по крайней мере, в два раза длиннее, чем планировалось, и именно такая содержательная, как надо. Если бы протокол не остановил встречу, мы говорили бы еще дольше", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
НАТО обязалась помочь Украине выстроить систему обороны, заявил Байден
Вчера, 16:33
 
В миреСШАДжо БайденНАТОВильнюсВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала