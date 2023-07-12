https://ria.ru/20230712/vstrecha-1883832090.html

Зеленский заявил, что встреча с Байденом была содержательной

Зеленский заявил, что встреча с Байденом была содержательной - РИА Новости, 12.07.2023

Зеленский заявил, что встреча с Байденом была содержательной

Владимир Зеленский заявил, что встреча с президентом США Джо Байденом была содержательной и длилась вдвое дольше, чем планировалось. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T18:58

2023-07-12T18:58

2023-07-12T18:58

в мире

сша

джо байден

нато

вильнюс

владимир зеленский

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что встреча с президентом США Джо Байденом была содержательной и длилась вдвое дольше, чем планировалось. В среду на полях саммита НАТО в Вильнюсе состоялась встреча Байдена и Зеленского. "Очень хорошая, сильная встреча с господином президентом США Джозефом Байденом. Встреча, по крайней мере, в два раза длиннее, чем планировалось, и именно такая содержательная, как надо. Если бы протокол не остановил встречу, мы говорили бы еще дольше", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20230712/ukraina-1883789173.html

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в мире, сша, джо байден, нато, вильнюс, владимир зеленский