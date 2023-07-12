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Зеленский заявил, что встреча с Байденом была содержательной
Зеленский заявил, что встреча с Байденом была содержательной - РИА Новости, 12.07.2023
Зеленский заявил, что встреча с Байденом была содержательной
Владимир Зеленский заявил, что встреча с президентом США Джо Байденом была содержательной и длилась вдвое дольше, чем планировалось. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T18:58
2023-07-12T18:58
2023-07-12T18:58
в мире
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нато
вильнюс
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что встреча с президентом США Джо Байденом была содержательной и длилась вдвое дольше, чем планировалось. В среду на полях саммита НАТО в Вильнюсе состоялась встреча Байдена и Зеленского. "Очень хорошая, сильная встреча с господином президентом США Джозефом Байденом. Встреча, по крайней мере, в два раза длиннее, чем планировалось, и именно такая содержательная, как надо. Если бы протокол не остановил встречу, мы говорили бы еще дольше", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
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в мире, сша, джо байден, нато, вильнюс, владимир зеленский
В мире, США, Джо Байден, НАТО, Вильнюс, Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что встреча с Байденом была содержательной
Зеленский: встреча с Байденом была содержательной и длилась вдвое дольше запланированного