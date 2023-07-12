Песков высказался о возможной встрече Путина и Эрдогана
Песков сообщил, что даты встречи Путина и Эрдогана пока не определены
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Дата переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана пока не определена, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным в августе, хочет обсудить, в том числе, ситуацию с передачей Киеву боевиков "Азова"* (запрещенная в России террористическая организация). По его словам, он убежден, что в августе пройдет встреча "тет-а-тет с господином Путиным", на которой лидеры вновь обсудят эти темы.
"Даты пока не определены", - сказал Песков.
Россия считает нарушением договоренностей передачу главарей батальона "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ) Киеву, будет это обсуждать с турецкой стороной, процесс уже идет, говорил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Глава ДНР Денис Пушилин в сентябре 2022 года заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"*. Об обмене сообщал и Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники писала, что "азовцы"* до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.
В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где он провел переговоры с Эрдоганом. В минувшую субботу Зеленский написал в своем телеграм-канале, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. По словами пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова"* в нарушение существующих договоренностей связано напрямую с провалами в контрнаступлении Украины.
* Запрещенная в России террористическая организация