https://ria.ru/20230712/vstrecha-1883817330.html

Песков высказался о возможной встрече Путина и Эрдогана

Песков высказался о возможной встрече Путина и Эрдогана - РИА Новости, 12.07.2023

Песков высказался о возможной встрече Путина и Эрдогана

Дата переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана пока не определена, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T18:22

2023-07-12T18:22

2023-07-12T18:52

владимир путин

зерновая сделка

россия

турция

киев

владимир зеленский

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Дата переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана пока не определена, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным в августе, хочет обсудить, в том числе, ситуацию с передачей Киеву боевиков "Азова"* (запрещенная в России террористическая организация). По его словам, он убежден, что в августе пройдет встреча "тет-а-тет с господином Путиным", на которой лидеры вновь обсудят эти темы."Даты пока не определены", - сказал Песков.Россия считает нарушением договоренностей передачу главарей батальона "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ) Киеву, будет это обсуждать с турецкой стороной, процесс уже идет, говорил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Глава ДНР Денис Пушилин в сентябре 2022 года заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"*. Об обмене сообщал и Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники писала, что "азовцы"* до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где он провел переговоры с Эрдоганом. В минувшую субботу Зеленский написал в своем телеграм-канале, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. По словами пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова"* в нарушение существующих договоренностей связано напрямую с провалами в контрнаступлении Украины.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20230712/turtsiya-1883665510.html

https://ria.ru/20230712/turtsiya-1883815595.html

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турция

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владимир путин, зерновая сделка, россия, турция, киев, владимир зеленский