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Песков высказался о возможной встрече Путина и Эрдогана - РИА Новости, 12.07.2023
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18:22 12.07.2023 (обновлено: 18:52 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/vstrecha-1883817330.html
Песков высказался о возможной встрече Путина и Эрдогана
Песков высказался о возможной встрече Путина и Эрдогана - РИА Новости, 12.07.2023
Песков высказался о возможной встрече Путина и Эрдогана
Дата переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана пока не определена, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T18:22
2023-07-12T18:52
владимир путин
зерновая сделка
россия
турция
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Дата переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана пока не определена, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным в августе, хочет обсудить, в том числе, ситуацию с передачей Киеву боевиков "Азова"* (запрещенная в России террористическая организация). По его словам, он убежден, что в августе пройдет встреча "тет-а-тет с господином Путиным", на которой лидеры вновь обсудят эти темы."Даты пока не определены", - сказал Песков.Россия считает нарушением договоренностей передачу главарей батальона "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ) Киеву, будет это обсуждать с турецкой стороной, процесс уже идет, говорил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Глава ДНР Денис Пушилин в сентябре 2022 года заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"*. Об обмене сообщал и Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники писала, что "азовцы"* до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где он провел переговоры с Эрдоганом. В минувшую субботу Зеленский написал в своем телеграм-канале, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. По словами пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова"* в нарушение существующих договоренностей связано напрямую с провалами в контрнаступлении Украины.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230712/turtsiya-1883665510.html
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россия
турция
киев
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владимир путин, зерновая сделка, россия, турция, киев, владимир зеленский
Владимир Путин, Зерновая сделка, Россия, Турция, Киев, Владимир Зеленский
Песков высказался о возможной встрече Путина и Эрдогана

Песков сообщил, что даты встречи Путина и Эрдогана пока не определены

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Дата переговоров лидеров России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана пока не определена, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает на встречу с Путиным в августе, хочет обсудить, в том числе, ситуацию с передачей Киеву боевиков "Азова"* (запрещенная в России террористическая организация). По его словам, он убежден, что в августе пройдет встреча "тет-а-тет с господином Путиным", на которой лидеры вновь обсудят эти темы.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Турция не отвернулась от России в сторону Запада, пишут СМИ
Вчера, 09:14
"Даты пока не определены", - сказал Песков.
Россия считает нарушением договоренностей передачу главарей батальона "Азов"* (признан террористической организацией, запрещен в РФ) Киеву, будет это обсуждать с турецкой стороной, процесс уже идет, говорил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Глава ДНР Денис Пушилин в сентябре 2022 года заявил, что в результате обмена пленными с Украиной были освобождены 56 человек, из них 55 - это военнослужащие, пятеро из них из Донбасса, остальные - военнослужащие ВС РФ. Украине переданы 215 человек, среди которых были главари террористического полка "Азов"*. Об обмене сообщал и Эрдоган. В январе 2023 года газета Hurriyet со ссылкой на турецкие источники писала, что "азовцы"* до сих пор находились в Турции, что, как сообщалось, было требованием России.
В пятницу Владимир Зеленский прибыл в Турцию, где он провел переговоры с Эрдоганом. В минувшую субботу Зеленский написал в своем телеграм-канале, что в Киев из Турции летят Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. По словами пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, решение Анкары выдать Киеву главарей "Азова"* в нарушение существующих договоренностей связано напрямую с провалами в контрнаступлении Украины.
* Запрещенная в России террористическая организация
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Эрдоган заявил о готовности Турции стать посредником по Украине
Вчера, 18:18
 
Владимир ПутинЗерновая сделкаРоссияТурцияКиевВладимир Зеленский
 
 
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