https://ria.ru/20230712/voyna-1883709273.html

Бой под Прохоровкой: танковая дуэль, решившая судьбу битвы на Курской дуге

Бой под Прохоровкой: танковая дуэль, решившая судьбу битвы на Курской дуге - РИА Новости, 12.07.2023

Бой под Прохоровкой: танковая дуэль, решившая судьбу битвы на Курской дуге

12 июля 1943 года прошло масштабное танковое сражение, определившее итоги сражения на Курской дуге.

2023-07-12T12:59

2023-07-12T12:59

2023-07-12T12:59

прохоровка

великая отечественная война (1941-1945)

видео

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Около 1500 единиц тяжелой техники схлестнулись в ожесточенной схватке, завершившейся переходом в оборону фашистских войск. По мнению экспертов, именно этот бой помог определить судьбу сражения на Курской дуге.

прохоровка

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Бой под Прохоровкой: танковая дуэль, решившая судьбу битвы на Курской дуге 12 июня прошло масштабное танковое сражение, определившее итоги сражения на Курской дуге. Около 1500 единиц тяжелой техники схлестнулись в ожесточенной схватке, завершившейся переходом в оборону фашистских войск. По мнению экспертов, именно этот бой помог определить судьбу сражения на Курской дуге. 2023-07-12T12:59 true PT2M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

прохоровка, великая отечественная война (1941-1945), видео, видео