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Бой под Прохоровкой: танковая дуэль, решившая судьбу битвы на Курской дуге - РИА Новости, 12.07.2023
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12:59 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/voyna-1883709273.html
Бой под Прохоровкой: танковая дуэль, решившая судьбу битвы на Курской дуге
Бой под Прохоровкой: танковая дуэль, решившая судьбу битвы на Курской дуге - РИА Новости, 12.07.2023
Бой под Прохоровкой: танковая дуэль, решившая судьбу битвы на Курской дуге
12 июля 1943 года прошло масштабное танковое сражение, определившее итоги сражения на Курской дуге.
2023-07-12T12:59
2023-07-12T12:59
прохоровка
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Около 1500 единиц тяжелой техники схлестнулись в ожесточенной схватке, завершившейся переходом в оборону фашистских войск. По мнению экспертов, именно этот бой помог определить судьбу сражения на Курской дуге.
прохоровка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Бой под Прохоровкой: танковая дуэль, решившая судьбу битвы на Курской дуге
12 июня прошло масштабное танковое сражение, определившее итоги сражения на Курской дуге. Около 1500 единиц тяжелой техники схлестнулись в ожесточенной схватке, завершившейся переходом в оборону фашистских войск. По мнению экспертов, именно этот бой помог определить судьбу сражения на Курской дуге.
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прохоровка, великая отечественная война (1941-1945), видео, видео
Прохоровка, Великая Отечественная война (1941-1945), Видео
Бой под Прохоровкой: танковая дуэль, решившая судьбу битвы на Курской дуге
12 июля 1943 года прошло масштабное танковое сражение, определившее итоги сражения на Курской дуге.
2023-07-12T12:59
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PT2M17S

Бой под Прохоровкой: танковая дуэль, решившая судьбу битвы на Курской дуге

Читать ria.ru в
12 июля 1943 года прошло масштабное танковое сражение, определившее итоги сражения на Курской дуге.
Около 1500 единиц тяжелой техники схлестнулись в ожесточенной схватке, завершившейся переходом в оборону фашистских войск. По мнению экспертов, именно этот бой помог определить судьбу сражения на Курской дуге.
 
ПрохоровкаВеликая Отечественная война (1941-1945)Видео
 
 
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