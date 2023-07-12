https://ria.ru/20230712/voyna-1883709273.html
Бой под Прохоровкой: танковая дуэль, решившая судьбу битвы на Курской дуге
Бой под Прохоровкой: танковая дуэль, решившая судьбу битвы на Курской дуге - РИА Новости, 12.07.2023
Бой под Прохоровкой: танковая дуэль, решившая судьбу битвы на Курской дуге
12 июля 1943 года прошло масштабное танковое сражение, определившее итоги сражения на Курской дуге.
2023-07-12T12:59
2023-07-12T12:59
2023-07-12T12:59
прохоровка
великая отечественная война (1941-1945)
видео
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Около 1500 единиц тяжелой техники схлестнулись в ожесточенной схватке, завершившейся переходом в оборону фашистских войск. По мнению экспертов, именно этот бой помог определить судьбу сражения на Курской дуге.
прохоровка
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Бой под Прохоровкой: танковая дуэль, решившая судьбу битвы на Курской дуге
12 июня прошло масштабное танковое сражение, определившее итоги сражения на Курской дуге. Около 1500 единиц тяжелой техники схлестнулись в ожесточенной схватке, завершившейся переходом в оборону фашистских войск. По мнению экспертов, именно этот бой помог определить судьбу сражения на Курской дуге.
2023-07-12T12:59
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PT2M17S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прохоровка, великая отечественная война (1941-1945), видео, видео
Прохоровка, Великая Отечественная война (1941-1945), Видео
Бой под Прохоровкой: танковая дуэль, решившая судьбу битвы на Курской дуге
12 июля 1943 года прошло масштабное танковое сражение, определившее итоги сражения на Курской дуге.
2023-07-12T12:59
true
PT2M17S
Бой под Прохоровкой: танковая дуэль, решившая судьбу битвы на Курской дуге
12 июля 1943 года прошло масштабное танковое сражение, определившее итоги сражения на Курской дуге.