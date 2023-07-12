https://ria.ru/20230712/vagner-1883804518.html
Минобороны завершает прием вооружения и техники от "Группы Вагнера"
Минобороны завершает прием вооружения и техники от "Группы Вагнера" - РИА Новости, 12.07.2023
Минобороны завершает прием вооружения и техники от "Группы Вагнера"
Вооруженные силы России завершают прием вооружения и военной техники от подразделений "Группы Вагнера", сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T17:32
2023-07-12T17:32
2023-07-12T20:11
вооруженные силы рф
безопасность
россия
чвк "вагнер"
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Вооруженные силы России завершают прием вооружения и военной техники от подразделений "Группы Вагнера", сообщило Минобороны."Переданы более двух тысяч единиц техники и вооружения. В том числе сотни единиц тяжелого вооружения: танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, реактивные системы залпового огня "Град", "Ураган", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" 122-миллиметровые, 2С3 "Акация" 152-миллиметровые, 2С5 "Гиацинт" 152-миллиметровые, 2С4 "Тюльпан" 240-миллиметровые, гаубицы и противотанковые орудия, минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры, а также автомобильная техника и стрелковое вооружение", — подчеркнули в ведомстве.Кроме того, российским Вооруженным силам передали более 2,5 тонны различных боеприпасов и 20 тысяч единиц стрелкового оружия.Отмечается, что десятки боевых машин ни разу не использовались в бою. Для того чтобы не повредить дороги, гусеничную технику, самоходные артиллерийские установки и танки везут на тягачах.Всю технику и вооружение доставляют в тыловые районы, где их проверяют и проводят техническое обслуживание.
https://ria.ru/20230710/storonniki-1883241864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Минобороны РФ принимает вооружение и технику "Группы Вагнера"
Кадры приема министерством обороны РФ вооружения и техники "Группы Вагнера"
2023-07-12T17:32
true
PT1M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы рф, безопасность, россия, чвк "вагнер", попытка вооруженного мятежа
Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, ЧВК "Вагнер", Попытка вооруженного мятежа
Минобороны завершает прием вооружения и техники от "Группы Вагнера"
ЧВК "Вагнер" завершает передачу техники и вооружения Минобороны России
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости.
Вооруженные силы России завершают прием вооружения и военной техники от подразделений "Группы Вагнера", сообщило Минобороны
.
"Переданы более двух тысяч единиц техники и вооружения. В том числе сотни единиц тяжелого вооружения: танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, реактивные системы залпового огня "Град", "Ураган", зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" 122-миллиметровые, 2С3 "Акация" 152-миллиметровые, 2С5 "Гиацинт" 152-миллиметровые, 2С4 "Тюльпан" 240-миллиметровые, гаубицы и противотанковые орудия, минометные комплексы, многоцелевые бронированные тягачи, бронетранспортеры, а также автомобильная техника и стрелковое вооружение", — подчеркнули в ведомстве.
Кроме того, российским Вооруженным силам передали более 2,5 тонны различных боеприпасов и 20 тысяч единиц стрелкового оружия.
Отмечается, что десятки боевых машин ни разу не использовались в бою. Для того чтобы не повредить дороги, гусеничную технику, самоходные артиллерийские установки и танки везут на тягачах.
Всю технику и вооружение доставляют в тыловые районы, где их проверяют и проводят техническое обслуживание.
Командиры "Вагнера" заверили Путина, что они его сторонники, заявил Песков