https://ria.ru/20230712/vagner-1883706083.html
Песков оценил информацию, что "Вагнер" якобы хотел получить ядерное оружие
Песков оценил информацию, что "Вагнер" якобы хотел получить ядерное оружие - РИА Новости, 12.07.2023
Песков оценил информацию, что "Вагнер" якобы хотел получить ядерное оружие
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "похожим на вброс" заявление о том, что в ходе попытки мятежа бойцы "Вагнера" якобы хотели получить... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T12:41
2023-07-12T12:41
2023-07-12T15:34
дмитрий песков
кирилл буданов
министерство обороны украины
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "похожим на вброс" заявление о том, что в ходе попытки мятежа бойцы "Вагнера" якобы хотели получить доступ к ядерным боеприпасам, заявив, что у Кремля нет такой информации."У Кремля нет такой информации. Похоже на очередной вброс", - сказал он журналистам, в ответ на просьбу прокомментировать заявление начальника главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилла Буданова о том, что в ходе событий 24 июня мятежники якобы достигли склада ядерного оружия в городе Воронеж-45 с целью захватить какую-то часть ядерных боеприпасов.
https://ria.ru/20230710/storonniki-1883241864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, кирилл буданов, министерство обороны украины, попытка вооруженного мятежа
Дмитрий Песков, Кирилл Буданов, Министерство обороны Украины, Попытка вооруженного мятежа
Песков оценил информацию, что "Вагнер" якобы хотел получить ядерное оружие
Кремль назвал утверждения Киева о планах "Вагнера" получить в июне ядерное оружие вбросом