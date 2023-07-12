https://ria.ru/20230712/vagner-1883706083.html

Песков оценил информацию, что "Вагнер" якобы хотел получить ядерное оружие

Песков оценил информацию, что "Вагнер" якобы хотел получить ядерное оружие - РИА Новости, 12.07.2023

Песков оценил информацию, что "Вагнер" якобы хотел получить ядерное оружие

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "похожим на вброс" заявление о том, что в ходе попытки мятежа бойцы "Вагнера" якобы хотели получить... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T12:41

2023-07-12T12:41

2023-07-12T15:34

дмитрий песков

кирилл буданов

министерство обороны украины

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "похожим на вброс" заявление о том, что в ходе попытки мятежа бойцы "Вагнера" якобы хотели получить доступ к ядерным боеприпасам, заявив, что у Кремля нет такой информации."У Кремля нет такой информации. Похоже на очередной вброс", - сказал он журналистам, в ответ на просьбу прокомментировать заявление начальника главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилла Буданова о том, что в ходе событий 24 июня мятежники якобы достигли склада ядерного оружия в городе Воронеж-45 с целью захватить какую-то часть ядерных боеприпасов.

https://ria.ru/20230710/storonniki-1883241864.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, кирилл буданов, министерство обороны украины, попытка вооруженного мятежа