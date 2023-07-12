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Песков оценил информацию, что "Вагнер" якобы хотел получить ядерное оружие - РИА Новости, 12.07.2023
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12:41 12.07.2023 (обновлено: 15:34 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/vagner-1883706083.html
Песков оценил информацию, что "Вагнер" якобы хотел получить ядерное оружие
Песков оценил информацию, что "Вагнер" якобы хотел получить ядерное оружие - РИА Новости, 12.07.2023
Песков оценил информацию, что "Вагнер" якобы хотел получить ядерное оружие
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "похожим на вброс" заявление о том, что в ходе попытки мятежа бойцы "Вагнера" якобы хотели получить... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T12:41
2023-07-12T15:34
дмитрий песков
кирилл буданов
министерство обороны украины
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "похожим на вброс" заявление о том, что в ходе попытки мятежа бойцы "Вагнера" якобы хотели получить доступ к ядерным боеприпасам, заявив, что у Кремля нет такой информации."У Кремля нет такой информации. Похоже на очередной вброс", - сказал он журналистам, в ответ на просьбу прокомментировать заявление начальника главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилла Буданова о том, что в ходе событий 24 июня мятежники якобы достигли склада ядерного оружия в городе Воронеж-45 с целью захватить какую-то часть ядерных боеприпасов.
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дмитрий песков, кирилл буданов, министерство обороны украины, попытка вооруженного мятежа
Дмитрий Песков, Кирилл Буданов, Министерство обороны Украины, Попытка вооруженного мятежа
Песков оценил информацию, что "Вагнер" якобы хотел получить ядерное оружие

Кремль назвал утверждения Киева о планах "Вагнера" получить в июне ядерное оружие вбросом

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБойцы ЧВК "Вагнер" на улице Ростова-на-Дону
Бойцы ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Бойцы ЧВК "Вагнер" на улице Ростова-на-Дону. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "похожим на вброс" заявление о том, что в ходе попытки мятежа бойцы "Вагнера" якобы хотели получить доступ к ядерным боеприпасам, заявив, что у Кремля нет такой информации.
"У Кремля нет такой информации. Похоже на очередной вброс", - сказал он журналистам, в ответ на просьбу прокомментировать заявление начальника главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилла Буданова о том, что в ходе событий 24 июня мятежники якобы достигли склада ядерного оружия в городе Воронеж-45 с целью захватить какую-то часть ядерных боеприпасов.
Боец ЧВК Вагнер - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Командиры "Вагнера" заверили Путина, что они его сторонники, заявил Песков
10 июля, 13:26
 
Дмитрий ПесковКирилл БудановМинистерство обороны УкраиныПопытка вооруженного мятежа
 
 
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