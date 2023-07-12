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В Парке Горького опровергли данные об обмороке девочки после укуса белки - РИА Новости, 12.07.2023
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18:54 12.07.2023 (обновлено: 18:55 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/ukus-1883831072.html
В Парке Горького опровергли данные об обмороке девочки после укуса белки
В Парке Горького опровергли данные об обмороке девочки после укуса белки - РИА Новости, 12.07.2023
В Парке Горького опровергли данные об обмороке девочки после укуса белки
Информация о том, что 11-летняя девочка потеряла сознание после укуса белки на территории Парка Горького, не подтверждается, она в сопровождении взрослого... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T18:54
2023-07-12T18:55
происшествия
москва
парк культуры имени горького
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Информация о том, что 11-летняя девочка потеряла сознание после укуса белки на территории Парка Горького, не подтверждается, она в сопровождении взрослого спокойно дождалась приезда врачей, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка, отметив, что у них не было зафиксировано ни одного случая бешенства у белок. Ранее телеграм-канал Mash сообщил о том, что девочка якобы потеряла сознание после укуса белки в Нескучном саду. По информации канала, ребенок был госпитализирован в одну из столичных больниц. "Информация о том, что пострадавшая 11-летняя девочка потеряла сознание, средствами видеонаблюдения, установленными в парке, не подтверждается. После происшествия ребенок в сопровождении взрослого, с которым находился на прогулке, самостоятельно дошел до кафе, где ожидал прибытия скорой помощи, и затем сел в автомобиль скорой", - рассказали в пресс-службе. Кроме того, в пресс-службе добавили, что популяция белок в парке достигает около 200 особей. Учреждение не занимается их содержанием, белки не привязаны к постоянному месту обитания и мигрируют между зелеными территориями, поэтому отловить конкретную особь возможности нет. "В парке проводятся профилактические лабораторные исследования, на территории не было зафиксировано ни одного случая бешенства у белок", - заключили в пресс-службе.
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происшествия, москва, парк культуры имени горького
Происшествия, Москва, Парк культуры имени Горького
В Парке Горького опровергли данные об обмороке девочки после укуса белки

В Парке Горького опровергли информацию, что девочка потеряла сознание после укуса белки

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на территорию ЦПКиО имени М. Горького
Вид на территорию ЦПКиО имени М. Горького - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на территорию ЦПКиО имени М. Горького. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Информация о том, что 11-летняя девочка потеряла сознание после укуса белки на территории Парка Горького, не подтверждается, она в сопровождении взрослого спокойно дождалась приезда врачей, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка, отметив, что у них не было зафиксировано ни одного случая бешенства у белок.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил о том, что девочка якобы потеряла сознание после укуса белки в Нескучном саду. По информации канала, ребенок был госпитализирован в одну из столичных больниц.
«
"Информация о том, что пострадавшая 11-летняя девочка потеряла сознание, средствами видеонаблюдения, установленными в парке, не подтверждается. После происшествия ребенок в сопровождении взрослого, с которым находился на прогулке, самостоятельно дошел до кафе, где ожидал прибытия скорой помощи, и затем сел в автомобиль скорой", - рассказали в пресс-службе.
Кроме того, в пресс-службе добавили, что популяция белок в парке достигает около 200 особей. Учреждение не занимается их содержанием, белки не привязаны к постоянному месту обитания и мигрируют между зелеными территориями, поэтому отловить конкретную особь возможности нет.
"В парке проводятся профилактические лабораторные исследования, на территории не было зафиксировано ни одного случая бешенства у белок", - заключили в пресс-службе.
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