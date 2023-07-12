https://ria.ru/20230712/ukraina-1883825158.html

Байден не дал Зеленскому ответить, как скоро Киев хотел бы попасть в НАТО

Байден не дал Зеленскому ответить, как скоро Киев хотел бы попасть в НАТО - РИА Новости, 12.07.2023

Байден не дал Зеленскому ответить, как скоро Киев хотел бы попасть в НАТО

Президент США Джо Байден не дал Владимиру Зеленскому ответить на вопрос, как скоро Украина планирует оказаться в НАТО после окончания боевых действий против... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T18:36

2023-07-12T18:36

2023-07-12T19:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

джо байден

владимир зеленский

нато

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден не дал Владимиру Зеленскому ответить на вопрос, как скоро Украина планирует оказаться в НАТО после окончания боевых действий против России, — американский лидер пошутил, что Киев отводит на это меньше полутора часов. В среду Байден и Зеленский провели двустороннюю встречу на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Во время краткой части, которая проходила в присутствии журналистов, один из них задал Зеленскому вопрос, как скоро после окончания вооруженного конфликта с Россией тот хотел бы видеть свою страну в НАТО. "Один час и 20 минут. Ребята, вы задаете такие содержательные вопросы", — шутливо ответил Байден за своего коллегу. США уже неоднократно на официальном уровне давали понять, что видят будущее Украины в Североатлантическом альянсе.Кроме того, на той же встрече президент США — также в шутливой форме — заявил, что Киев никуда не денется от Вашингтона. "Спасибо вам за то, что вы делаете, — сказал Байден, обращаясь к Зеленскому. — Плохая новость для вас состоит в том, что мы никуда не уходим. Вы застряли с нами. Благодарю вас", — сказал Байден. В ответ на это Зеленский рассмеялся.США на сегодняшний день выступают крупнейшим военным и экономическим донором Киева и неоднократно на официальном уровне давали понять, что намерены поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".

https://ria.ru/20230710/bayden-1883336981.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, нато, ситуация в днр и лнр