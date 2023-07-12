https://ria.ru/20230712/ukraina-1883825158.html
Байден не дал Зеленскому ответить, как скоро Киев хотел бы попасть в НАТО
Байден не дал Зеленскому ответить, как скоро Киев хотел бы попасть в НАТО - РИА Новости, 12.07.2023
Байден не дал Зеленскому ответить, как скоро Киев хотел бы попасть в НАТО
Президент США Джо Байден не дал Владимиру Зеленскому ответить на вопрос, как скоро Украина планирует оказаться в НАТО после окончания боевых действий против... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T18:36
2023-07-12T18:36
2023-07-12T19:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
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владимир зеленский
нато
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден не дал Владимиру Зеленскому ответить на вопрос, как скоро Украина планирует оказаться в НАТО после окончания боевых действий против России, — американский лидер пошутил, что Киев отводит на это меньше полутора часов. В среду Байден и Зеленский провели двустороннюю встречу на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Во время краткой части, которая проходила в присутствии журналистов, один из них задал Зеленскому вопрос, как скоро после окончания вооруженного конфликта с Россией тот хотел бы видеть свою страну в НАТО. "Один час и 20 минут. Ребята, вы задаете такие содержательные вопросы", — шутливо ответил Байден за своего коллегу. США уже неоднократно на официальном уровне давали понять, что видят будущее Украины в Североатлантическом альянсе.Кроме того, на той же встрече президент США — также в шутливой форме — заявил, что Киев никуда не денется от Вашингтона. "Спасибо вам за то, что вы делаете, — сказал Байден, обращаясь к Зеленскому. — Плохая новость для вас состоит в том, что мы никуда не уходим. Вы застряли с нами. Благодарю вас", — сказал Байден. В ответ на это Зеленский рассмеялся.США на сегодняшний день выступают крупнейшим военным и экономическим донором Киева и неоднократно на официальном уровне давали понять, что намерены поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".
https://ria.ru/20230710/bayden-1883336981.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, джо байден, владимир зеленский, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Байден не дал Зеленскому ответить, как скоро Киев хотел бы попасть в НАТО
Байден не дал Зеленскому ответить на вопрос, как скоро Украина планирует вступить в НАТО
ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Президент США Джо Байден не дал Владимиру Зеленскому ответить на вопрос, как скоро Украина планирует оказаться в НАТО после окончания боевых действий против России, — американский лидер пошутил, что Киев отводит на это меньше полутора часов.
В среду Байден и Зеленский провели двустороннюю встречу на полях саммита НАТО в Вильнюсе
. Во время краткой части, которая проходила в присутствии журналистов, один из них задал Зеленскому вопрос, как скоро после окончания вооруженного конфликта с Россией тот хотел бы видеть свою страну в НАТО.
"Один час и 20 минут. Ребята, вы задаете такие содержательные вопросы", — шутливо ответил Байден за своего коллегу. США уже неоднократно на официальном уровне давали понять, что видят будущее Украины в Североатлантическом альянсе.
Кроме того, на той же встрече президент США — также в шутливой форме — заявил, что Киев никуда не денется от Вашингтона. "Спасибо вам за то, что вы делаете, — сказал Байден, обращаясь к Зеленскому. — Плохая новость для вас состоит в том, что мы никуда не уходим. Вы застряли с нами. Благодарю вас", — сказал Байден. В ответ на это Зеленский рассмеялся.
США на сегодняшний день выступают крупнейшим военным и экономическим донором Киева и неоднократно на официальном уровне давали понять, что намерены поддерживать Украину "столько, сколько потребуется".
СМИ: помощники Байдена боятся встречаться с ним наедине из-за его характера