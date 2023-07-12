https://ria.ru/20230712/ukraina-1883793486.html
G7 заявила, что не разделяет безопасность Украины и евроатлантическую
G7 заявила, что не разделяет безопасность Украины и евроатлантическую - РИА Новости, 12.07.2023
G7 заявила, что не разделяет безопасность Украины и евроатлантическую
Страны G7 заявили в принятой декларации, что безопасность Украины неотделима от безопасности евроатлантического региона. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T16:44
2023-07-12T16:44
2023-07-12T17:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
g7
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Страны G7 заявили в принятой декларации, что безопасность Украины неотделима от безопасности евроатлантического региона."Мы, лидеры стран G7, подтверждаем нашу непоколебимую приверженность стратегической цели безопасной, независимой, демократической и свободной Украины… Мы подтверждаем, что безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности евроатлантического региона", - говорится в декларации "большой семерки" о поддержке Украины.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".
https://ria.ru/20230712/kontrnastup-1883783816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, g7, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, G7, Ситуация в ДНР и ЛНР
G7 заявила, что не разделяет безопасность Украины и евроатлантическую
Страны G7 задекларировали, что безопасность Украины неотделима от евроатлантической