https://ria.ru/20230712/ukraina-1883793486.html

G7 заявила, что не разделяет безопасность Украины и евроатлантическую

G7 заявила, что не разделяет безопасность Украины и евроатлантическую - РИА Новости, 12.07.2023

G7 заявила, что не разделяет безопасность Украины и евроатлантическую

Страны G7 заявили в принятой декларации, что безопасность Украины неотделима от безопасности евроатлантического региона. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T16:44

2023-07-12T16:44

2023-07-12T17:11

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Страны G7 заявили в принятой декларации, что безопасность Украины неотделима от безопасности евроатлантического региона."Мы, лидеры стран G7, подтверждаем нашу непоколебимую приверженность стратегической цели безопасной, независимой, демократической и свободной Украины… Мы подтверждаем, что безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности евроатлантического региона", - говорится в декларации "большой семерки" о поддержке Украины.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о негативном отношении России к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".

https://ria.ru/20230712/kontrnastup-1883783816.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, g7, ситуация в днр и лнр