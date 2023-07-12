https://ria.ru/20230712/ukraina-1883789173.html

НАТО обязалась помочь Украине выстроить систему обороны, заявил Байден

НАТО обязалась помочь Украине выстроить систему обороны, заявил Байден - РИА Новости, 12.07.2023

НАТО обязалась помочь Украине выстроить систему обороны, заявил Байден

Страны НАТО на саммите альянса в Вильнюсе договорились помочь Украине выстроить мощную систему обороны, заявил президент США Джо Байден, выступая на встрече с... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T16:33

2023-07-12T16:33

2023-07-12T17:04

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

джо байден

сша

ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Страны НАТО на саммите альянса в Вильнюсе договорились помочь Украине выстроить мощную систему обороны, заявил президент США Джо Байден, выступая на встрече с другими лидерами стран блока."Мы намерены помочь Украине выстроить сильную, мощную систему обороны на суше, в воздухе и морском пространстве, которая будет выступать в качестве инструмента стабильности в регионе и сдерживать любые новые угрозы", — указал он.Американский лидер также сообщил, что страны G7 договорились на двустороннем уровне обеспечивать Украине необходимые ей гарантии безопасности. "Начинается процесс, в котором каждая из наших стран и любая другая нация, которая пожелает участвовать, будет вести долгосрочные двусторонние переговоры по обязательствам перед Украиной", — отметил Байден.Как сообщила старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут, сегодня на саммите НАТО в Вильнюсе лидеры стран "Большой семерки" объявят о долгосрочных обязательствах по обеспечению безопасности Украины.По данным телеканала Sky News, документ предусматривает выделение Киеву военной техники, усиление обмена разведданными, расширение программ обучения военнослужащих ВСУ, а также развитие промышленных мощностей.Сегодня в Вильнюсе проходит второй день двухдневного саммита НАТО, на нем присутствует президент Украины Владимир Зеленский. Киевские власти не раз заявляли, что их не устроит никакой итог встречи, кроме ускоренного приема в альянс.В Кремле подчеркивают, что внимательно следят за ситуацией, и напоминают, что именно ориентация киевского режима на присоединение к НАТО стала одной из причин начала военной операции.Как подчеркнул сегодня представитель президента России Дмитрий Песков, Москва негативно относится к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".

https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html

https://ria.ru/20230712/reznikov-1883695380.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, нато, джо байден, сша, ситуация в днр и лнр