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НАТО обязалась помочь Украине выстроить систему обороны, заявил Байден - РИА Новости, 12.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:33 12.07.2023 (обновлено: 17:04 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/ukraina-1883789173.html
НАТО обязалась помочь Украине выстроить систему обороны, заявил Байден
НАТО обязалась помочь Украине выстроить систему обороны, заявил Байден - РИА Новости, 12.07.2023
НАТО обязалась помочь Украине выстроить систему обороны, заявил Байден
Страны НАТО на саммите альянса в Вильнюсе договорились помочь Украине выстроить мощную систему обороны, заявил президент США Джо Байден, выступая на встрече с... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T16:33
2023-07-12T17:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
джо байден
сша
ситуация в днр и лнр
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ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Страны НАТО на саммите альянса в Вильнюсе договорились помочь Украине выстроить мощную систему обороны, заявил президент США Джо Байден, выступая на встрече с другими лидерами стран блока."Мы намерены помочь Украине выстроить сильную, мощную систему обороны на суше, в воздухе и морском пространстве, которая будет выступать в качестве инструмента стабильности в регионе и сдерживать любые новые угрозы", — указал он.Американский лидер также сообщил, что страны G7 договорились на двустороннем уровне обеспечивать Украине необходимые ей гарантии безопасности. "Начинается процесс, в котором каждая из наших стран и любая другая нация, которая пожелает участвовать, будет вести долгосрочные двусторонние переговоры по обязательствам перед Украиной", — отметил Байден.Как сообщила старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут, сегодня на саммите НАТО в Вильнюсе лидеры стран "Большой семерки" объявят о долгосрочных обязательствах по обеспечению безопасности Украины.По данным телеканала Sky News, документ предусматривает выделение Киеву военной техники, усиление обмена разведданными, расширение программ обучения военнослужащих ВСУ, а также развитие промышленных мощностей.Сегодня в Вильнюсе проходит второй день двухдневного саммита НАТО, на нем присутствует президент Украины Владимир Зеленский. Киевские власти не раз заявляли, что их не устроит никакой итог встречи, кроме ускоренного приема в альянс.В Кремле подчеркивают, что внимательно следят за ситуацией, и напоминают, что именно ориентация киевского режима на присоединение к НАТО стала одной из причин начала военной операции.Как подчеркнул сегодня представитель президента России Дмитрий Песков, Москва негативно относится к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".
https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html
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в мире, украина, нато, джо байден, сша, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, Джо Байден, США, Ситуация в ДНР и ЛНР
НАТО обязалась помочь Украине выстроить систему обороны, заявил Байден

Байден: НАТО обязалась помочь Украине выстроить систему обороны на суше, в воздухе и море

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден на саммите НАТО в Вильнюсе
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден на саммите НАТО в Вильнюсе
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 12 июл — РИА Новости. Страны НАТО на саммите альянса в Вильнюсе договорились помочь Украине выстроить мощную систему обороны, заявил президент США Джо Байден, выступая на встрече с другими лидерами стран блока.
«
"Мы намерены помочь Украине выстроить сильную, мощную систему обороны на суше, в воздухе и морском пространстве, которая будет выступать в качестве инструмента стабильности в регионе и сдерживать любые новые угрозы", — указал он.
Американский лидер также сообщил, что страны G7 договорились на двустороннем уровне обеспечивать Украине необходимые ей гарантии безопасности.
"Начинается процесс, в котором каждая из наших стран и любая другая нация, которая пожелает участвовать, будет вести долгосрочные двусторонние переговоры по обязательствам перед Украиной", — отметил Байден.
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Как сообщила старший директор по Европе Совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут, сегодня на саммите НАТО в Вильнюсе лидеры стран "Большой семерки" объявят о долгосрочных обязательствах по обеспечению безопасности Украины.
По данным телеканала Sky News, документ предусматривает выделение Киеву военной техники, усиление обмена разведданными, расширение программ обучения военнослужащих ВСУ, а также развитие промышленных мощностей.
Сегодня в Вильнюсе проходит второй день двухдневного саммита НАТО, на нем присутствует президент Украины Владимир Зеленский. Киевские власти не раз заявляли, что их не устроит никакой итог встречи, кроме ускоренного приема в альянс.
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В Кремле подчеркивают, что внимательно следят за ситуацией, и напоминают, что именно ориентация киевского режима на присоединение к НАТО стала одной из причин начала военной операции.
Как подчеркнул сегодня представитель президента России Дмитрий Песков, Москва негативно относится к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНАТОДжо БайденСШАСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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