В Госдуме предложили альтернативные гарантии безопасности Киеву
В Госдуме предложили гарантии безопасности Киеву: внеблоковый статус и демилитаризация
В холле Государственной Думы. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Гарантиями безопасности Украины являются внеблоковый статус, отставка нынешнего киевского режима и демилитаризация страны, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее старший директор по Европе совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут заявила, что страны G7 в среду объявят о долгосрочных обязательствах по обеспечению безопасности Украины. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что обеспокоен гарантиями безопасности, которые собирается предложить G7, хочет узнать цену этих обещаний. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что предоставление Киеву гарантий безопасности чревато негативными последствиями, это сделает Европу гораздо более опасной на долгие годы.
"Есть три основные гарантии безопасности Украины. Первая: ее внеблоковый статус и прекращение каких-либо поползновений на украинскую территорию со стороны НАТО. Вторая: отставка нынешнего нацистского режима, который привел страну к катастрофе, и привлечение к ответственности всех виновных в военных преступлениях. Нацисты у власти – это опасность не только для Украины, но и для всего мирового сообщества", - сказал Шеремет.
Третий пункт, по словам депутата, - полная демилитаризация, так как поставляемое Украине оружие активно перепродается на черных рынках по всему миру.
Депутат также подчеркнул, что будущее Украины невозможно без России. "Мы найдем компромиссы и точки соприкосновения, чтобы начать историю с нового листа", - уверен депутат.