https://ria.ru/20230712/ukraina-1883711673.html

В Госдуме предложили альтернативные гарантии безопасности Киеву

В Госдуме предложили альтернативные гарантии безопасности Киеву - РИА Новости, 12.07.2023

В Госдуме предложили альтернативные гарантии безопасности Киеву

Гарантиями безопасности Украины являются внеблоковый статус, отставка нынешнего киевского режима и демилитаризация страны, заявил РИА Новости депутат Госдумы от РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T13:05

2023-07-12T13:05

2023-07-12T13:05

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украина

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михаил шеремет

алексей резников

дмитрий песков

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Гарантиями безопасности Украины являются внеблоковый статус, отставка нынешнего киевского режима и демилитаризация страны, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее старший директор по Европе совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут заявила, что страны G7 в среду объявят о долгосрочных обязательствах по обеспечению безопасности Украины. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что обеспокоен гарантиями безопасности, которые собирается предложить G7, хочет узнать цену этих обещаний. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что предоставление Киеву гарантий безопасности чревато негативными последствиями, это сделает Европу гораздо более опасной на долгие годы. "Есть три основные гарантии безопасности Украины. Первая: ее внеблоковый статус и прекращение каких-либо поползновений на украинскую территорию со стороны НАТО. Вторая: отставка нынешнего нацистского режима, который привел страну к катастрофе, и привлечение к ответственности всех виновных в военных преступлениях. Нацисты у власти – это опасность не только для Украины, но и для всего мирового сообщества", - сказал Шеремет. Третий пункт, по словам депутата, - полная демилитаризация, так как поставляемое Украине оружие активно перепродается на черных рынках по всему миру. Депутат также подчеркнул, что будущее Украины невозможно без России. "Мы найдем компромиссы и точки соприкосновения, чтобы начать историю с нового листа", - уверен депутат.

https://ria.ru/20230712/garantii-1883705003.html

https://ria.ru/20230712/garantii-1883669058.html

украина

киев

европа

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Дарья Буймова

в мире, украина, киев, европа, михаил шеремет, алексей резников, дмитрий песков, нато, g7, госдума рф