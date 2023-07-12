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В Госдуме предложили альтернативные гарантии безопасности Киеву - РИА Новости, 12.07.2023
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13:05 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/ukraina-1883711673.html
В Госдуме предложили альтернативные гарантии безопасности Киеву
В Госдуме предложили альтернативные гарантии безопасности Киеву - РИА Новости, 12.07.2023
В Госдуме предложили альтернативные гарантии безопасности Киеву
Гарантиями безопасности Украины являются внеблоковый статус, отставка нынешнего киевского режима и демилитаризация страны, заявил РИА Новости депутат Госдумы от РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T13:05
2023-07-12T13:05
в мире
украина
киев
европа
михаил шеремет
алексей резников
дмитрий песков
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Гарантиями безопасности Украины являются внеблоковый статус, отставка нынешнего киевского режима и демилитаризация страны, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Ранее старший директор по Европе совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут заявила, что страны G7 в среду объявят о долгосрочных обязательствах по обеспечению безопасности Украины. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что обеспокоен гарантиями безопасности, которые собирается предложить G7, хочет узнать цену этих обещаний. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что предоставление Киеву гарантий безопасности чревато негативными последствиями, это сделает Европу гораздо более опасной на долгие годы. "Есть три основные гарантии безопасности Украины. Первая: ее внеблоковый статус и прекращение каких-либо поползновений на украинскую территорию со стороны НАТО. Вторая: отставка нынешнего нацистского режима, который привел страну к катастрофе, и привлечение к ответственности всех виновных в военных преступлениях. Нацисты у власти – это опасность не только для Украины, но и для всего мирового сообщества", - сказал Шеремет. Третий пункт, по словам депутата, - полная демилитаризация, так как поставляемое Украине оружие активно перепродается на черных рынках по всему миру. Депутат также подчеркнул, что будущее Украины невозможно без России. "Мы найдем компромиссы и точки соприкосновения, чтобы начать историю с нового листа", - уверен депутат.
https://ria.ru/20230712/garantii-1883705003.html
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в мире, украина, киев, европа, михаил шеремет, алексей резников, дмитрий песков, нато, g7, госдума рф
В мире, Украина, Киев, Европа, Михаил Шеремет, Алексей Резников, Дмитрий Песков, НАТО, G7, Госдума РФ
В Госдуме предложили альтернативные гарантии безопасности Киеву

В Госдуме предложили гарантии безопасности Киеву: внеблоковый статус и демилитаризация

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной Думы
В холле Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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В холле Государственной Думы. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Гарантиями безопасности Украины являются внеблоковый статус, отставка нынешнего киевского режима и демилитаризация страны, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
Ранее старший директор по Европе совета национальной безопасности при Белом доме Аманда Слоут заявила, что страны G7 в среду объявят о долгосрочных обязательствах по обеспечению безопасности Украины. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что обеспокоен гарантиями безопасности, которые собирается предложить G7, хочет узнать цену этих обещаний. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что предоставление Киеву гарантий безопасности чревато негативными последствиями, это сделает Европу гораздо более опасной на долгие годы.
Водовзводная башня Московского Кремля и Большой Кремлевский дворец - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
В Кремле назвали гарантии безопасности для Украины от G7 опасным шагом
Вчера, 12:37
"Есть три основные гарантии безопасности Украины. Первая: ее внеблоковый статус и прекращение каких-либо поползновений на украинскую территорию со стороны НАТО. Вторая: отставка нынешнего нацистского режима, который привел страну к катастрофе, и привлечение к ответственности всех виновных в военных преступлениях. Нацисты у власти – это опасность не только для Украины, но и для всего мирового сообщества", - сказал Шеремет.
Третий пункт, по словам депутата, - полная демилитаризация, так как поставляемое Украине оружие активно перепродается на черных рынках по всему миру.
Депутат также подчеркнул, что будущее Украины невозможно без России. "Мы найдем компромиссы и точки соприкосновения, чтобы начать историю с нового листа", - уверен депутат.
Киев - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Страны G7 в среду объявят о гарантиях безопасности для Украины
Вчера, 09:49
 
В миреУкраинаКиевЕвропаМихаил ШереметАлексей РезниковДмитрий ПесковНАТОG7Госдума РФ
 
 
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