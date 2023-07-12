https://ria.ru/20230712/ukraina-1883711498.html

Косачев заявил, что Украине на саммите НАТО указали ее реальное место

Косачев заявил, что Украине на саммите НАТО указали ее реальное место - РИА Новости, 12.07.2023

Косачев заявил, что Украине на саммите НАТО указали ее реальное место

Итоговое коммюнике саммита НАТО явно разочаровало Владимира Зеленского, которому вместе перспектив вступления в альянс указали реальное место Украины - служить... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T13:05

2023-07-12T13:05

2023-07-12T13:05

украина

киев

вильнюс

владимир зеленский

константин косачев

йенс столтенберг

нато

совет федерации рф

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Итоговое коммюнике саммита НАТО явно разочаровало Владимира Зеленского, которому вместе перспектив вступления в альянс указали реальное место Украины - служить расходным материалом для Запада, написал в своем телеграм-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Итоговое коммюнике саммита НАТО явно разочаровало украинского гостя в Вильнюсе. Который еще за несколько дней шантажировал тех, от кого сегодня на 100% зависит киевский режим, что не поедет на саммит, если ему не гарантируют четкое приглашение Украины в альянс, без всяких условий и увязок с чем-либо, кроме момента окончания военного конфликта", - написал политик. Понятно, что и сам Зеленский не рассчитывал на принятие в НАТО прямо в Вильнюсе – все понимают, что это было бы первым актом третьей мировой, но он точно рассчитывал на нечто вроде "в 6 часов вечера после войны", добавил Косачев. "Вместо этого он, по сути, получил то же, что и когда-то на саммите в 2008 году в Бухаресте: обязательно будете в НАТО. Но когда-то потом. С согласия членов НАТО и после выполнения условий. То есть в абсолютно "ручном" режиме, хоть и без предварительной ступени в виде плана действий. Однако получить согласие всех без исключения членов и выполнить условия, которые даже не прописаны в тексте – это намного сложнее выполнения четкого плана", - отметил политик. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг не смог прояснить, какие условия должна выполнить Украина, написал законодатель. "Впрочем, основное условие было им обозначено четко: пока Украина не одержит победу как государство, не может быть и речи о гарантиях безопасности или о членстве в НАТО. Проще говоря: пока принимать некого. Вот победите и сохранитесь хоть в каких-то границах, тогда и поговорим", - отметил он. В свою очередь Зеленский, которого попросту унизили, заставив приехать в Вильнюс, забыв про свой ультиматум о гарантиях вступления, отреагировал весьма раздраженно, напомнил Косачев. "Похоже, Брюссель действительно (и вполне разумно) зарезервировал себе такую опцию, отказав Киеву в автоматизме со вступлением в альянс. Washington Post со ссылкой на свои источники написала, что члены делегации США на саммите НАТО "были в ярости" из-за критики президента Украины Владимира Зеленского в адрес альянса", - написал парламентарий. В итоге, по мнению Косачева, Киеву указали его место: "служить расходным материалом, губить своих солдат за НАТО без гарантий членства в нем, и вообще пока держаться на расстоянии от альянса, ибо от Украины явно "попахивает" ядерной войной, в которой погибнут "настоящие" европейцы".

https://ria.ru/20230712/konflikt-1883648637.html

https://ria.ru/20230712/nato-1883692637.html

https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html

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украина, киев, вильнюс, владимир зеленский, константин косачев, йенс столтенберг, нато, совет федерации рф