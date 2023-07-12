https://ria.ru/20230712/ukraina-1883711498.html
Косачев заявил, что Украине на саммите НАТО указали ее реальное место
Косачев заявил, что Украине на саммите НАТО указали ее реальное место - РИА Новости, 12.07.2023
Косачев заявил, что Украине на саммите НАТО указали ее реальное место
Итоговое коммюнике саммита НАТО явно разочаровало Владимира Зеленского, которому вместе перспектив вступления в альянс указали реальное место Украины - служить... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T13:05
2023-07-12T13:05
2023-07-12T13:05
украина
киев
вильнюс
владимир зеленский
константин косачев
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Итоговое коммюнике саммита НАТО явно разочаровало Владимира Зеленского, которому вместе перспектив вступления в альянс указали реальное место Украины - служить расходным материалом для Запада, написал в своем телеграм-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Итоговое коммюнике саммита НАТО явно разочаровало украинского гостя в Вильнюсе. Который еще за несколько дней шантажировал тех, от кого сегодня на 100% зависит киевский режим, что не поедет на саммит, если ему не гарантируют четкое приглашение Украины в альянс, без всяких условий и увязок с чем-либо, кроме момента окончания военного конфликта", - написал политик. Понятно, что и сам Зеленский не рассчитывал на принятие в НАТО прямо в Вильнюсе – все понимают, что это было бы первым актом третьей мировой, но он точно рассчитывал на нечто вроде "в 6 часов вечера после войны", добавил Косачев. "Вместо этого он, по сути, получил то же, что и когда-то на саммите в 2008 году в Бухаресте: обязательно будете в НАТО. Но когда-то потом. С согласия членов НАТО и после выполнения условий. То есть в абсолютно "ручном" режиме, хоть и без предварительной ступени в виде плана действий. Однако получить согласие всех без исключения членов и выполнить условия, которые даже не прописаны в тексте – это намного сложнее выполнения четкого плана", - отметил политик. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг не смог прояснить, какие условия должна выполнить Украина, написал законодатель. "Впрочем, основное условие было им обозначено четко: пока Украина не одержит победу как государство, не может быть и речи о гарантиях безопасности или о членстве в НАТО. Проще говоря: пока принимать некого. Вот победите и сохранитесь хоть в каких-то границах, тогда и поговорим", - отметил он. В свою очередь Зеленский, которого попросту унизили, заставив приехать в Вильнюс, забыв про свой ультиматум о гарантиях вступления, отреагировал весьма раздраженно, напомнил Косачев. "Похоже, Брюссель действительно (и вполне разумно) зарезервировал себе такую опцию, отказав Киеву в автоматизме со вступлением в альянс. Washington Post со ссылкой на свои источники написала, что члены делегации США на саммите НАТО "были в ярости" из-за критики президента Украины Владимира Зеленского в адрес альянса", - написал парламентарий. В итоге, по мнению Косачева, Киеву указали его место: "служить расходным материалом, губить своих солдат за НАТО без гарантий членства в нем, и вообще пока держаться на расстоянии от альянса, ибо от Украины явно "попахивает" ядерной войной, в которой погибнут "настоящие" европейцы".
https://ria.ru/20230712/konflikt-1883648637.html
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украина, киев, вильнюс, владимир зеленский, константин косачев, йенс столтенберг, нато, совет федерации рф
Украина, Киев, Вильнюс, Владимир Зеленский, Константин Косачев, Йенс Столтенберг, НАТО, Совет Федерации РФ
Косачев заявил, что Украине на саммите НАТО указали ее реальное место
Косачев: в НАТО указали Украине, что она должна служить расходным материалом для Запада
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Итоговое коммюнике саммита НАТО явно разочаровало Владимира Зеленского, которому вместе перспектив вступления в альянс указали реальное место Украины - служить расходным материалом для Запада, написал в своем телеграм-канале
вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Итоговое коммюнике саммита НАТО явно разочаровало украинского гостя в Вильнюсе
. Который еще за несколько дней шантажировал тех, от кого сегодня на 100% зависит киевский режим, что не поедет на саммит, если ему не гарантируют четкое приглашение Украины в альянс, без всяких условий и увязок с чем-либо, кроме момента окончания военного конфликта", - написал политик.
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Понятно, что и сам Зеленский не рассчитывал на принятие в НАТО прямо в Вильнюсе – все понимают, что это было бы первым актом третьей мировой, но он точно рассчитывал на нечто вроде "в 6 часов вечера после войны", добавил Косачев.
"Вместо этого он, по сути, получил то же, что и когда-то на саммите в 2008 году в Бухаресте
: обязательно будете в НАТО. Но когда-то потом. С согласия членов НАТО и после выполнения условий. То есть в абсолютно "ручном" режиме, хоть и без предварительной ступени в виде плана действий. Однако получить согласие всех без исключения членов и выполнить условия, которые даже не прописаны в тексте – это намного сложнее выполнения четкого плана", - отметил политик.
При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг
не смог прояснить, какие условия должна выполнить Украина, написал законодатель.
"Впрочем, основное условие было им обозначено четко: пока Украина не одержит победу как государство, не может быть и речи о гарантиях безопасности или о членстве в НАТО. Проще говоря: пока принимать некого. Вот победите и сохранитесь хоть в каких-то границах, тогда и поговорим", - отметил он.
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В свою очередь Зеленский, которого попросту унизили, заставив приехать в Вильнюс, забыв про свой ультиматум о гарантиях вступления, отреагировал весьма раздраженно, напомнил Косачев.
"Похоже, Брюссель
действительно (и вполне разумно) зарезервировал себе такую опцию, отказав Киеву
в автоматизме со вступлением в альянс. Washington Post со ссылкой на свои источники написала, что члены делегации США
на саммите НАТО "были в ярости" из-за критики президента Украины Владимира Зеленского в адрес альянса", - написал парламентарий.
В итоге, по мнению Косачева, Киеву указали его место: "служить расходным материалом, губить своих солдат за НАТО без гарантий членства в нем, и вообще пока держаться на расстоянии от альянса, ибо от Украины явно "попахивает" ядерной войной, в которой погибнут "настоящие" европейцы".
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