https://ria.ru/20230712/ukraina-1883704908.html
Песков прокомментировал решение предоставить Киеву кассетные боеприпасы
Песков прокомментировал решение предоставить Киеву кассетные боеприпасы - РИА Новости, 12.07.2023
Песков прокомментировал решение предоставить Киеву кассетные боеприпасы
Предоставление Украине кассетных боеприпасов меняет ситуацию и вынуждает Россию принимать контрмеры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T12:37
2023-07-12T12:37
2023-07-12T12:46
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дмитрий песков
игорь конашенков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Предоставление Украине кассетных боеприпасов меняет ситуацию и вынуждает Россию принимать контрмеры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.На минувшей неделе Белый дом сообщил, что США приняли решение передать Киеву кассетные боеприпасы."Разумеется, что возможное использование вот этого типа боеприпасов оно меняет ситуацию и, конечно же, вынуждает Россию принимать определенные контрмеры. Какие именно контрмеры? Это исключительно прерогатива министерства обороны (России - ред.)", - сказал Песков.Кассетные боеприпасы запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, в их число не входят США и Украина. ВСУ, по данным российских военных, уже использовали кассетные боеприпасы для обстрелов Донбасса, в частности Донецка. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, это говорит о том, что задачей украинских войск является убийство максимального числа мирных жителей.
https://ria.ru/20230712/chili-1883668026.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Киев, Украина, Россия, В мире, Дмитрий Песков, Игорь Конашенков, Вооруженные силы Украины
Песков прокомментировал решение предоставить Киеву кассетные боеприпасы
Песков: предоставление Киеву кассетных припасов вынуждает Москву принимать контрмеры