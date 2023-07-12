https://ria.ru/20230712/ukraina-1883701404.html
Захарова заявила, что цена гарантий безопасности Украине от G7 известна
Захарова заявила, что цена гарантий безопасности Украине от G7 известна - РИА Новости, 12.07.2023
Захарова заявила, что цена гарантий безопасности Украине от G7 известна
Цена гарантий от стран "Большой семерки" известна: это очищенная западным оружием территория Украины от украинцев, заявила в своем телеграм-канале официальный... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T12:26
2023-07-12T12:26
2023-07-12T12:36
специальная военная операция на украине
g7
украина
безопасность
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861897043_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_ab4384637c05e571fb65eb21aba1a233.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Цена гарантий от стран "Большой семерки" известна: это очищенная западным оружием территория Украины от украинцев, заявила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что обеспокоен гарантиями безопасности, которые собирается предложить G7, хочет узнать цену этих обещаний."Это просто одесская юморина. Цена известна - очищенная западным оружием территория Украины от украинцев. Чтобы осталось ровно столько людей, сколько необходимо для обслуживания натовских контингентов", – написала Захарова. "На принудительные работы в Западную Европу угонять уже никого не надо - они сами туда приехали", – добавила она.
https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861897043_83:0:2727:1983_1920x0_80_0_0_bbf6efba217bd3b7e504db5a0d519412.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
g7, украина, безопасность, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, G7, Украина, Безопасность, Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
Захарова заявила, что цена гарантий безопасности Украине от G7 известна
Захарова: очищенная от украинцев Украина станет ценой гарантий безопасности от G7