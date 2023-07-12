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Захарова заявила, что цена гарантий безопасности Украине от G7 известна - РИА Новости, 12.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 12.07.2023 (обновлено: 12:36 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/ukraina-1883701404.html
Захарова заявила, что цена гарантий безопасности Украине от G7 известна
Захарова заявила, что цена гарантий безопасности Украине от G7 известна - РИА Новости, 12.07.2023
Захарова заявила, что цена гарантий безопасности Украине от G7 известна
Цена гарантий от стран "Большой семерки" известна: это очищенная западным оружием территория Украины от украинцев, заявила в своем телеграм-канале официальный... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T12:26
2023-07-12T12:36
специальная военная операция на украине
g7
украина
безопасность
россия
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Цена гарантий от стран "Большой семерки" известна: это очищенная западным оружием территория Украины от украинцев, заявила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что обеспокоен гарантиями безопасности, которые собирается предложить G7, хочет узнать цену этих обещаний."Это просто одесская юморина. Цена известна - очищенная западным оружием территория Украины от украинцев. Чтобы осталось ровно столько людей, сколько необходимо для обслуживания натовских контингентов", – написала Захарова. "На принудительные работы в Западную Европу угонять уже никого не надо - они сами туда приехали", – добавила она.
https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html
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g7, украина, безопасность, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, G7, Украина, Безопасность, Россия, Мария Захарова, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Ситуация в ДНР и ЛНР
Захарова заявила, что цена гарантий безопасности Украине от G7 известна

Захарова: очищенная от украинцев Украина станет ценой гарантий безопасности от G7

© Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Цена гарантий от стран "Большой семерки" известна: это очищенная западным оружием территория Украины от украинцев, заявила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что обеспокоен гарантиями безопасности, которые собирается предложить G7, хочет узнать цену этих обещаний.
"Это просто одесская юморина. Цена известна - очищенная западным оружием территория Украины от украинцев. Чтобы осталось ровно столько людей, сколько необходимо для обслуживания натовских контингентов", – написала Захарова. "На принудительные работы в Западную Европу угонять уже никого не надо - они сами туда приехали", – добавила она.
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Специальная военная операция на УкраинеG7УкраинаБезопасностьРоссияМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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