https://ria.ru/20230712/ukraina-1883701404.html

Захарова заявила, что цена гарантий безопасности Украине от G7 известна

Захарова заявила, что цена гарантий безопасности Украине от G7 известна - РИА Новости, 12.07.2023

Захарова заявила, что цена гарантий безопасности Украине от G7 известна

Цена гарантий от стран "Большой семерки" известна: это очищенная западным оружием территория Украины от украинцев, заявила в своем телеграм-канале официальный... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T12:26

2023-07-12T12:26

2023-07-12T12:36

специальная военная операция на украине

g7

украина

безопасность

россия

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Цена гарантий от стран "Большой семерки" известна: это очищенная западным оружием территория Украины от украинцев, заявила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что обеспокоен гарантиями безопасности, которые собирается предложить G7, хочет узнать цену этих обещаний."Это просто одесская юморина. Цена известна - очищенная западным оружием территория Украины от украинцев. Чтобы осталось ровно столько людей, сколько необходимо для обслуживания натовских контингентов", – написала Захарова. "На принудительные работы в Западную Европу угонять уже никого не надо - они сами туда приехали", – добавила она.

https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html

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Кирилл Волков

g7, украина, безопасность, россия, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), ситуация в днр и лнр