https://ria.ru/20230712/turtsiya-1883784905.html
Туроператоры назвали самое популярное зарубежное направление у россиян
Туроператоры назвали самое популярное зарубежное направление у россиян - РИА Новости, 12.07.2023
Туроператоры назвали самое популярное зарубежное направление у россиян
В разгар летнего сезона Турция остается самым популярным зарубежным направлением у россиян, сообщает RTN. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T16:22
2023-07-12T16:22
2023-07-12T16:22
туризм
новости - туризм
турция
кемер
белек
tez tour
отдых на море
куда можно лететь
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В разгар летнего сезона Турция остается самым популярным зарубежным направлением у россиян, сообщает RTN.Спрос высокий, несмотря на заметный рост цен. Если покупать путевку незадолго до вылета, можно поймать скидку, но, как рассказали туроператоры, популярные отели распродажи, как правило, не устраивают.В июле-августе цены во многих турецких гостиницах на 30 процентов превышают показатели прошлых лет, а с учетом растущего курса валюты стоимость туров в рублях в некоторые объекты уже в два раза выше.Средний чек на отдых по итогу двух прошедших недель составил 88 тысяч рублей на человека. Средняя продолжительность тура типична для июля-августа последних сезонов – 9-10 ночей."Отельеры, конечно, делают скидки, но только на ближайшие заезды, поэтому глубины продаж особо не наблюдается. Туристы выжидают до последнего", – говорит директор департамента рекламы и PR “Русский Экспресс” Анна Филатовская.По данным Tez Tour, порядка 40 процентов спроса приходится на отели региона Кемер, на втором с долей чуть более 30 процентов – регион Инжекум-Алания. Бронза с долей 16 процентов досталась отелям региона Сиде, Белек находится на четвертой позиции с долей менее 10 процентов.
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новости - туризм, турция, кемер, белек, tez tour, отдых на море, куда можно лететь, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Кемер, Белек, Tez Tour, Отдых на море, куда можно лететь, Туризм
Туроператоры назвали самое популярное зарубежное направление у россиян
Эксперты: летом Турция остается самым популярным зарубежным направлением у россиян
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
В разгар летнего сезона Турция остается самым популярным зарубежным направлением у россиян, сообщает
RTN.
Спрос высокий, несмотря на заметный рост цен. Если покупать путевку незадолго до вылета, можно поймать скидку, но, как рассказали туроператоры, популярные отели распродажи, как правило, не устраивают.
В июле-августе цены во многих турецких гостиницах на 30 процентов превышают показатели прошлых лет, а с учетом растущего курса валюты стоимость туров в рублях в некоторые объекты уже в два раза выше.
Средний чек на отдых по итогу двух прошедших недель составил 88 тысяч рублей на человека. Средняя продолжительность тура типична для июля-августа последних сезонов – 9-10 ночей.
"Отельеры, конечно, делают скидки, но только на ближайшие заезды, поэтому глубины продаж особо не наблюдается. Туристы выжидают до последнего", – говорит директор департамента рекламы и PR “Русский Экспресс” Анна Филатовская.
По данным Tez Tour
, порядка 40 процентов спроса приходится на отели региона Кемер
, на втором с долей чуть более 30 процентов – регион Инжекум-Алания. Бронза с долей 16 процентов досталась отелям региона Сиде, Белек
находится на четвертой позиции с долей менее 10 процентов.
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