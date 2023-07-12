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Центробанк оценил дефицит счета текущих операций в 1,4 миллиарда долларов - РИА Новости, 12.07.2023
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00:34 12.07.2023 (обновлено: 09:05 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/tsentrobank-1883641112.html
Центробанк оценил дефицит счета текущих операций в 1,4 миллиарда долларов
Центробанк оценил дефицит счета текущих операций в 1,4 миллиарда долларов - РИА Новости, 12.07.2023
Центробанк оценил дефицит счета текущих операций в 1,4 миллиарда долларов
Дефицит счета текущих операций платежного отечественного баланса в прошлом месяце составил 1,4 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T00:34
2023-07-12T09:05
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Дефицит счета текущих операций платежного отечественного баланса в прошлом месяце составил 1,4 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ."По первой оценке июня 2023 года сальдо счета текущих операций перешло в область отрицательных значений", — пояснили в Банке России.Причиной этому обозначили сезонный фактор, а именно — объявление российскими компаниями дивидендов.По информации регулятора, подобная ситуация происходила и раньше, в такие же периоды предыдущих лет, когда наблюдалась неблагоприятная ценовая конъюнктура отечественного экспорта.Во втором квартале года сальдо счета текущих операций сократилось до 5,4 миллиарда долларов — это на 63,5 процента меньше по сравнению с первым кварталом.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Центробанк оценил дефицит счета текущих операций в 1,4 миллиарда долларов

Сальдо текущего счета платбаланса в России в июне, предварительно, ушло в минус

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Дефицит счета текущих операций платежного отечественного баланса в прошлом месяце составил 1,4 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ.
"По первой оценке июня 2023 года сальдо счета текущих операций перешло в область отрицательных значений", — пояснили в Банке России.
Причиной этому обозначили сезонный фактор, а именно — объявление российскими компаниями дивидендов.
По информации регулятора, подобная ситуация происходила и раньше, в такие же периоды предыдущих лет, когда наблюдалась неблагоприятная ценовая конъюнктура отечественного экспорта.
Во втором квартале года сальдо счета текущих операций сократилось до 5,4 миллиарда долларов — это на 63,5 процента меньше по сравнению с первым кварталом.
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ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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