https://ria.ru/20230712/tsentrobank-1883641112.html

Центробанк оценил дефицит счета текущих операций в 1,4 миллиарда долларов

Центробанк оценил дефицит счета текущих операций в 1,4 миллиарда долларов - РИА Новости, 12.07.2023

Центробанк оценил дефицит счета текущих операций в 1,4 миллиарда долларов

Дефицит счета текущих операций платежного отечественного баланса в прошлом месяце составил 1,4 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T00:34

2023-07-12T00:34

2023-07-12T09:05

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Дефицит счета текущих операций платежного отечественного баланса в прошлом месяце составил 1,4 миллиарда долларов, следует из материалов ЦБ."По первой оценке июня 2023 года сальдо счета текущих операций перешло в область отрицательных значений", — пояснили в Банке России.Причиной этому обозначили сезонный фактор, а именно — объявление российскими компаниями дивидендов.По информации регулятора, подобная ситуация происходила и раньше, в такие же периоды предыдущих лет, когда наблюдалась неблагоприятная ценовая конъюнктура отечественного экспорта.Во втором квартале года сальдо счета текущих операций сократилось до 5,4 миллиарда долларов — это на 63,5 процента меньше по сравнению с первым кварталом.

https://ria.ru/20230711/rubl-1883611919.html

россия

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)