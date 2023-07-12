Икону "Троица" застрахуют в пользу Третьяковской галереи, заявили в РПЦ
В РПЦ заявили, что "Троицу" застрахуют в пользу Третьяковки за счет привлеченных средств
Государственная Третьяковская галерея. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Икону "Троица" Андрея Рублева застрахуют в пользу Третьяковской галереи за счет привлеченных средств от рисков утраты, гибели или повреждения при упаковке и транспортировке, а также на весь период пребывания в Троице-Сергиевой лавре, сказано в сообщении, опубликованном на сайте РПЦ.
Ранее на сайте РПЦ сообщили, что "Троицу" передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры Ольгой Любимовой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Патриарх Кирилл назвал заключение этого соглашения "историческим событием".
«
"Договор предусматривает положения, согласно которым страхование иконы от рисков утраты, гибели или повреждения при упаковке и транспортировке, а также на весь период пребывания в Лавре осуществляется в пользу Государственной Третьяковской галереи за счет привлеченных средств", - говорится в сообщении.
Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до последнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. По 18 июля включительно икона доступна для поклонения в храме Христа Спасителя. Затем, как сообщали в Минкультуры, ей предстоит реставрация в Центре Грабаря, где для реликвии приготовили специальное помещение с климат-контролем.