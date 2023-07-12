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Икону "Троица" застрахуют в пользу Третьяковской галереи, заявили в РПЦ - РИА Новости, 12.07.2023
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Религия
 
23:34 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/troitsa-1883864380.html
Икону "Троица" застрахуют в пользу Третьяковской галереи, заявили в РПЦ
Икону "Троица" застрахуют в пользу Третьяковской галереи, заявили в РПЦ - РИА Новости, 12.07.2023
Икону "Троица" застрахуют в пользу Третьяковской галереи, заявили в РПЦ
Икону "Троица" Андрея Рублева застрахуют в пользу Третьяковской галереи за счет привлеченных средств от рисков утраты, гибели или повреждения при упаковке и... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T23:34
2023-07-12T23:34
религия
ольга любимова
третьяковская галерея
троице-сергиева лавра
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Икону "Троица" Андрея Рублева застрахуют в пользу Третьяковской галереи за счет привлеченных средств от рисков утраты, гибели или повреждения при упаковке и транспортировке, а также на весь период пребывания в Троице-Сергиевой лавре, сказано в сообщении, опубликованном на сайте РПЦ. Ранее на сайте РПЦ сообщили, что "Троицу" передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры Ольгой Любимовой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Патриарх Кирилл назвал заключение этого соглашения "историческим событием". "Договор предусматривает положения, согласно которым страхование иконы от рисков утраты, гибели или повреждения при упаковке и транспортировке, а также на весь период пребывания в Лавре осуществляется в пользу Государственной Третьяковской галереи за счет привлеченных средств", - говорится в сообщении. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до последнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. По 18 июля включительно икона доступна для поклонения в храме Христа Спасителя. Затем, как сообщали в Минкультуры, ей предстоит реставрация в Центре Грабаря, где для реликвии приготовили специальное помещение с климат-контролем.
https://ria.ru/20230623/troitsa-1880071646.html
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ольга любимова, третьяковская галерея, троице-сергиева лавра, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Ольга Любимова, Третьяковская галерея, Троице-Сергиева лавра, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Икону "Троица" застрахуют в пользу Третьяковской галереи, заявили в РПЦ

В РПЦ заявили, что "Троицу" застрахуют в пользу Третьяковки за счет привлеченных средств

© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанкГосударственная Третьяковская галерея
Государственная Третьяковская галерея - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Александр Поляков
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Государственная Третьяковская галерея. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Икону "Троица" Андрея Рублева застрахуют в пользу Третьяковской галереи за счет привлеченных средств от рисков утраты, гибели или повреждения при упаковке и транспортировке, а также на весь период пребывания в Троице-Сергиевой лавре, сказано в сообщении, опубликованном на сайте РПЦ.
Ранее на сайте РПЦ сообщили, что "Троицу" передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры Ольгой Любимовой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Патриарх Кирилл назвал заключение этого соглашения "историческим событием".
«
"Договор предусматривает положения, согласно которым страхование иконы от рисков утраты, гибели или повреждения при упаковке и транспортировке, а также на весь период пребывания в Лавре осуществляется в пользу Государственной Третьяковской галереи за счет привлеченных средств", - говорится в сообщении.
Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до последнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. По 18 июля включительно икона доступна для поклонения в храме Христа Спасителя. Затем, как сообщали в Минкультуры, ей предстоит реставрация в Центре Грабаря, где для реликвии приготовили специальное помещение с климат-контролем.
Икона Троица - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
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РелигияОльга ЛюбимоваТретьяковская галереяТроице-Сергиева лавраРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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