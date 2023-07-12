https://ria.ru/20230712/troitsa-1883864380.html

Икону "Троица" застрахуют в пользу Третьяковской галереи, заявили в РПЦ

Икону "Троица" застрахуют в пользу Третьяковской галереи, заявили в РПЦ - РИА Новости, 12.07.2023

Икону "Троица" застрахуют в пользу Третьяковской галереи, заявили в РПЦ

Икону "Троица" Андрея Рублева застрахуют в пользу Третьяковской галереи за счет привлеченных средств от рисков утраты, гибели или повреждения при упаковке и... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T23:34

2023-07-12T23:34

2023-07-12T23:34

религия

ольга любимова

третьяковская галерея

троице-сергиева лавра

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Икону "Троица" Андрея Рублева застрахуют в пользу Третьяковской галереи за счет привлеченных средств от рисков утраты, гибели или повреждения при упаковке и транспортировке, а также на весь период пребывания в Троице-Сергиевой лавре, сказано в сообщении, опубликованном на сайте РПЦ. Ранее на сайте РПЦ сообщили, что "Троицу" передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры Ольгой Любимовой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Патриарх Кирилл назвал заключение этого соглашения "историческим событием". "Договор предусматривает положения, согласно которым страхование иконы от рисков утраты, гибели или повреждения при упаковке и транспортировке, а также на весь период пребывания в Лавре осуществляется в пользу Государственной Третьяковской галереи за счет привлеченных средств", - говорится в сообщении. Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до последнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место - в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. По 18 июля включительно икона доступна для поклонения в храме Христа Спасителя. Затем, как сообщали в Минкультуры, ей предстоит реставрация в Центре Грабаря, где для реликвии приготовили специальное помещение с климат-контролем.

https://ria.ru/20230623/troitsa-1880071646.html

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ольга любимова, третьяковская галерея, троице-сергиева лавра, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев)