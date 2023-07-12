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РПЦ обязалась проследить за сохранностью иконы "Троица" - РИА Новости, 12.07.2023
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Религия
 
23:28 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/troitsa-1883863738.html
РПЦ обязалась проследить за сохранностью иконы "Троица"
РПЦ обязалась проследить за сохранностью иконы "Троица" - РИА Новости, 12.07.2023
РПЦ обязалась проследить за сохранностью иконы "Троица"
Договор о передаче Церкви иконы "Троица" Андрея Рублева обязывает РПЦ как пользователя соблюдать все необходимые требования, обеспечивающие сохранность музейных РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T23:28
2023-07-12T23:28
религия
ольга любимова
русская православная церковь
третьяковская галерея
патриарх кирилл (владимир гундяев)
россия
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Договор о передаче Церкви иконы "Троица" Андрея Рублева обязывает РПЦ как пользователя соблюдать все необходимые требования, обеспечивающие сохранность музейных ценностей, а финансирование реставрации иконы будет осуществляться за счет привлеченных средств и в рамках господдержки, сказано в сообщении, опубликованном на сайте РПЦ. Ранее на сайте РПЦ сообщили, что "Троицу" передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры Ольгой Любимовой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Патриарх Кирилл назвал заключение этого соглашения "историческим событием". "Соответствующий договор, так же, как и договор о передаче из Эрмитажа раки от мощей св. Александра Невского, заключен между Третьяковской галереей и лаврой в соответствии с утвержденной приказом Минкультуры России от 10.06.2022 №964 типовой формой, которая обязывает религиозную организацию как пользователя соблюдать все необходимые требования, обеспечивающие сохранность музейных ценностей, включая необходимые температурный и влажностный режимы, наличие систем охранной и пожарной сигнализации, при сохранении за Третьяковской галереей права оперативного управления на музейный предмет", - сказано в сообщении.Отмечается, что все решения, касающиеся обеспечения сохранности музейного предмета, "принимаются сторонами совместно под контролем Минкультуры России". "Согласно договору, финансирование реставрационных и консервационных работ будет осуществляться за счет привлеченных средств, а также в рамках программ государственной поддержки", - сказано в сообщении.
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ольга любимова, русская православная церковь, третьяковская галерея, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия
Религия, Ольга Любимова, Русская православная церковь, Третьяковская галерея, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Россия
РПЦ обязалась проследить за сохранностью иконы "Троица"

РПЦ обязалась проследить за сохранностью иконы "Троица" Рублева

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСвященнослужители после патриаршего служения по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя
Священнослужители после патриаршего служения по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Священнослужители после патриаршего служения по случаю принесения иконы Святой Троицы в храм Христа Спасителя. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Договор о передаче Церкви иконы "Троица" Андрея Рублева обязывает РПЦ как пользователя соблюдать все необходимые требования, обеспечивающие сохранность музейных ценностей, а финансирование реставрации иконы будет осуществляться за счет привлеченных средств и в рамках господдержки, сказано в сообщении, опубликованном на сайте РПЦ.
Ранее на сайте РПЦ сообщили, что "Троицу" передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры Ольгой Любимовой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Патриарх Кирилл назвал заключение этого соглашения "историческим событием".
"Соответствующий договор, так же, как и договор о передаче из Эрмитажа раки от мощей св. Александра Невского, заключен между Третьяковской галереей и лаврой в соответствии с утвержденной приказом Минкультуры России от 10.06.2022 №964 типовой формой, которая обязывает религиозную организацию как пользователя соблюдать все необходимые требования, обеспечивающие сохранность музейных ценностей, включая необходимые температурный и влажностный режимы, наличие систем охранной и пожарной сигнализации, при сохранении за Третьяковской галереей права оперативного управления на музейный предмет", - сказано в сообщении.
Отмечается, что все решения, касающиеся обеспечения сохранности музейного предмета, "принимаются сторонами совместно под контролем Минкультуры России".
"Согласно договору, финансирование реставрационных и консервационных работ будет осуществляться за счет привлеченных средств, а также в рамках программ государственной поддержки", - сказано в сообщении.
Икона Троица - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
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РелигияОльга ЛюбимоваРусская православная церковьТретьяковская галереяПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Россия
 
 
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