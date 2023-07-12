https://ria.ru/20230712/troitsa-1883863738.html

РПЦ обязалась проследить за сохранностью иконы "Троица"

РПЦ обязалась проследить за сохранностью иконы "Троица" - РИА Новости, 12.07.2023

РПЦ обязалась проследить за сохранностью иконы "Троица"

Договор о передаче Церкви иконы "Троица" Андрея Рублева обязывает РПЦ как пользователя соблюдать все необходимые требования, обеспечивающие сохранность музейных РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T23:28

2023-07-12T23:28

2023-07-12T23:28

религия

ольга любимова

русская православная церковь

третьяковская галерея

патриарх кирилл (владимир гундяев)

россия

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Договор о передаче Церкви иконы "Троица" Андрея Рублева обязывает РПЦ как пользователя соблюдать все необходимые требования, обеспечивающие сохранность музейных ценностей, а финансирование реставрации иконы будет осуществляться за счет привлеченных средств и в рамках господдержки, сказано в сообщении, опубликованном на сайте РПЦ. Ранее на сайте РПЦ сообщили, что "Троицу" передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры Ольгой Любимовой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Патриарх Кирилл назвал заключение этого соглашения "историческим событием". "Соответствующий договор, так же, как и договор о передаче из Эрмитажа раки от мощей св. Александра Невского, заключен между Третьяковской галереей и лаврой в соответствии с утвержденной приказом Минкультуры России от 10.06.2022 №964 типовой формой, которая обязывает религиозную организацию как пользователя соблюдать все необходимые требования, обеспечивающие сохранность музейных ценностей, включая необходимые температурный и влажностный режимы, наличие систем охранной и пожарной сигнализации, при сохранении за Третьяковской галереей права оперативного управления на музейный предмет", - сказано в сообщении.Отмечается, что все решения, касающиеся обеспечения сохранности музейного предмета, "принимаются сторонами совместно под контролем Минкультуры России". "Согласно договору, финансирование реставрационных и консервационных работ будет осуществляться за счет привлеченных средств, а также в рамках программ государственной поддержки", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20230623/troitsa-1880071646.html

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ольга любимова, русская православная церковь, третьяковская галерея, патриарх кирилл (владимир гундяев), россия