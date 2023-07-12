https://ria.ru/20230712/troitsa-1883861499.html
Икону "Троица" передали в пользование РПЦ на 49 лет
Икону "Троица" передали в пользование РПЦ на 49 лет - РИА Новости, 12.07.2023
Икону "Троица" передали в пользование РПЦ на 49 лет
Икону "Троица" Андрея Рублева передали в пользование Русской православной церкви на 49 лет с продлением, сообщается на сайте РПЦ. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T22:52
2023-07-12T22:52
2023-07-12T23:42
религия
русская православная церковь
троице-сергиева лавра
третьяковская галерея
патриарх кирилл (владимир гундяев)
владимир путин
ольга любимова
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Икону "Троица" Андрея Рублева передали в пользование Русской православной церкви на 49 лет с продлением, сообщается на сайте РПЦ."Договор заключен сроком на 49 лет с последующей пролонгацией", — говорится в заявлении.Уточняется, что, согласно закону, реликвия останется в государственной собственности. Как отмечается в публикации, в преамбуле к договору указано, что "стороны исходят из общего понимания того, что икона "Святая Троица" является национальной святыней, уникальным памятником национального культурного наследия федерального значения и неотъемлемой частью мировой культуры и искусства".Ранее сегодня икону передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре, соответствующее соглашение заключили представители монастыря и Третьяковской галереи. Договор подписали министр культуры Ольга Любимова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.В мае президент России Владимир Путин принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. В начале июня патриарх Кирилл сообщил, что икону выставят в храме Христа Спасителя. Он подчеркнул, что после этого реликвию вернут на историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.По 18 июля включительно "Троице" можно будет поклониться в храме Христа Спасителя. Затем, как сообщали в Минкультуры, икону отреставрируют в Центре Грабаря, где для нее приготовили специальное помещение с климат-контролем."Троицу" — шедевр древнерусской живописи — Рублев написал в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов XX века. После революции в 1929-м икону передали в Государственную Третьяковскую галерею.
https://ria.ru/20230712/troitsa-1883794647.html
https://ria.ru/20230626/troitsa-1880567728.html
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русская православная церковь, троице-сергиева лавра, третьяковская галерея, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин, ольга любимова
Религия, Русская православная церковь, Троице-Сергиева лавра, Третьяковская галерея, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Владимир Путин, Ольга Любимова
Икону "Троица" передали в пользование РПЦ на 49 лет
Утвержден договор о передаче иконы "Троица" Андрея Рублева в пользование РПЦ на 49 лет
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости.
Икону "Троица" Андрея Рублева передали в пользование Русской православной церкви на 49 лет с продлением, сообщается
на сайте РПЦ.
«
"Договор заключен сроком на 49 лет с последующей пролонгацией", — говорится в заявлении.
Уточняется, что, согласно закону, реликвия останется в государственной собственности. Как отмечается в публикации, в преамбуле к договору указано, что "стороны исходят из общего понимания того, что икона "Святая Троица" является национальной святыней, уникальным памятником национального культурного наследия федерального значения и неотъемлемой частью мировой культуры и искусства".
Ранее сегодня икону передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре, соответствующее соглашение заключили представители монастыря и Третьяковской галереи. Договор подписали министр культуры Ольга Любимова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Патриарх Кирилл прокомментировал передачу "Троицы" в пользование РПЦ
В мае президент России Владимир Путин
принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. В начале июня патриарх Кирилл сообщил, что икону выставят в храме Христа Спасителя. Он подчеркнул, что после этого реликвию вернут на историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
По 18 июля включительно "Троице" можно будет поклониться в храме Христа Спасителя. Затем, как сообщали в Минкультуры, икону отреставрируют в Центре Грабаря, где для нее приготовили специальное помещение с климат-контролем.
"Троицу" — шедевр древнерусской живописи — Рублев написал в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов XX века. После революции в 1929-м икону передали в Государственную Третьяковскую галерею.
В РПЦ должны приложить все усилия, чтобы сохранить "Троицу", заявил Швыдкой