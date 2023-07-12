https://ria.ru/20230712/troitsa-1883861499.html

Икону "Троица" передали в пользование РПЦ на 49 лет

Икону "Троица" передали в пользование РПЦ на 49 лет - РИА Новости, 12.07.2023

Икону "Троица" передали в пользование РПЦ на 49 лет

Икону "Троица" Андрея Рублева передали в пользование Русской православной церкви на 49 лет с продлением, сообщается на сайте РПЦ. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T22:52

2023-07-12T22:52

2023-07-12T23:42

религия

русская православная церковь

троице-сергиева лавра

третьяковская галерея

патриарх кирилл (владимир гундяев)

владимир путин

ольга любимова

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Икону "Троица" Андрея Рублева передали в пользование Русской православной церкви на 49 лет с продлением, сообщается на сайте РПЦ."Договор заключен сроком на 49 лет с последующей пролонгацией", — говорится в заявлении.Уточняется, что, согласно закону, реликвия останется в государственной собственности. Как отмечается в публикации, в преамбуле к договору указано, что "стороны исходят из общего понимания того, что икона "Святая Троица" является национальной святыней, уникальным памятником национального культурного наследия федерального значения и неотъемлемой частью мировой культуры и искусства".Ранее сегодня икону передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре, соответствующее соглашение заключили представители монастыря и Третьяковской галереи. Договор подписали министр культуры Ольга Любимова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.В мае президент России Владимир Путин принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. В начале июня патриарх Кирилл сообщил, что икону выставят в храме Христа Спасителя. Он подчеркнул, что после этого реликвию вернут на историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.По 18 июля включительно "Троице" можно будет поклониться в храме Христа Спасителя. Затем, как сообщали в Минкультуры, икону отреставрируют в Центре Грабаря, где для нее приготовили специальное помещение с климат-контролем."Троицу" — шедевр древнерусской живописи — Рублев написал в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов XX века. После революции в 1929-м икону передали в Государственную Третьяковскую галерею.

https://ria.ru/20230712/troitsa-1883794647.html

https://ria.ru/20230626/troitsa-1880567728.html

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русская православная церковь, троице-сергиева лавра, третьяковская галерея, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин, ольга любимова