Рейтинг@Mail.ru
Икону "Троица" передали в пользование РПЦ на 49 лет - РИА Новости, 12.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
22:52 12.07.2023 (обновлено: 23:42 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/troitsa-1883861499.html
Икону "Троица" передали в пользование РПЦ на 49 лет
Икону "Троица" передали в пользование РПЦ на 49 лет - РИА Новости, 12.07.2023
Икону "Троица" передали в пользование РПЦ на 49 лет
Икону "Троица" Андрея Рублева передали в пользование Русской православной церкви на 49 лет с продлением, сообщается на сайте РПЦ. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T22:52
2023-07-12T23:42
религия
русская православная церковь
троице-сергиева лавра
третьяковская галерея
патриарх кирилл (владимир гундяев)
владимир путин
ольга любимова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878176671_0:356:2701:1875_1920x0_80_0_0_a786bfb356e78437b7f9b758f2ffee5d.jpg
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Икону "Троица" Андрея Рублева передали в пользование Русской православной церкви на 49 лет с продлением, сообщается на сайте РПЦ."Договор заключен сроком на 49 лет с последующей пролонгацией", — говорится в заявлении.Уточняется, что, согласно закону, реликвия останется в государственной собственности. Как отмечается в публикации, в преамбуле к договору указано, что "стороны исходят из общего понимания того, что икона "Святая Троица" является национальной святыней, уникальным памятником национального культурного наследия федерального значения и неотъемлемой частью мировой культуры и искусства".Ранее сегодня икону передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре, соответствующее соглашение заключили представители монастыря и Третьяковской галереи. Договор подписали министр культуры Ольга Любимова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.В мае президент России Владимир Путин принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. В начале июня патриарх Кирилл сообщил, что икону выставят в храме Христа Спасителя. Он подчеркнул, что после этого реликвию вернут на историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.По 18 июля включительно "Троице" можно будет поклониться в храме Христа Спасителя. Затем, как сообщали в Минкультуры, икону отреставрируют в Центре Грабаря, где для нее приготовили специальное помещение с климат-контролем."Троицу" — шедевр древнерусской живописи — Рублев написал в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов XX века. После революции в 1929-м икону передали в Государственную Третьяковскую галерею.
https://ria.ru/20230712/troitsa-1883794647.html
https://ria.ru/20230626/troitsa-1880567728.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0e/1878176671_0:0:2702:2027_1920x0_80_0_0_89cc833fc9194bab27ef4a74b3624957.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
русская православная церковь, троице-сергиева лавра, третьяковская галерея, патриарх кирилл (владимир гундяев), владимир путин, ольга любимова
Религия, Русская православная церковь, Троице-Сергиева лавра, Третьяковская галерея, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Владимир Путин, Ольга Любимова
Икону "Троица" передали в пользование РПЦ на 49 лет

Утвержден договор о передаче иконы "Троица" Андрея Рублева в пользование РПЦ на 49 лет

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкИкона "Троица"
Икона Троица - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Икона "Троица". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Икону "Троица" Андрея Рублева передали в пользование Русской православной церкви на 49 лет с продлением, сообщается на сайте РПЦ.
«
"Договор заключен сроком на 49 лет с последующей пролонгацией", — говорится в заявлении.
Уточняется, что, согласно закону, реликвия останется в государственной собственности. Как отмечается в публикации, в преамбуле к договору указано, что "стороны исходят из общего понимания того, что икона "Святая Троица" является национальной святыней, уникальным памятником национального культурного наследия федерального значения и неотъемлемой частью мировой культуры и искусства".
Ранее сегодня икону передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре, соответствующее соглашение заключили представители монастыря и Третьяковской галереи. Договор подписали министр культуры Ольга Любимова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Священнослужители у иконы Святой Троицы перед началом патриаршего служения по случаю принесения иконы в храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
Патриарх Кирилл прокомментировал передачу "Троицы" в пользование РПЦ
Вчера, 16:48
В мае президент России Владимир Путин принял решение о передаче "Троицы" Русской православной церкви. В начале июня патриарх Кирилл сообщил, что икону выставят в храме Христа Спасителя. Он подчеркнул, что после этого реликвию вернут на историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.
По 18 июля включительно "Троице" можно будет поклониться в храме Христа Спасителя. Затем, как сообщали в Минкультуры, икону отреставрируют в Центре Грабаря, где для нее приготовили специальное помещение с климат-контролем.
"Троицу" — шедевр древнерусской живописи — Рублев написал в XV веке для Троице-Сергиевой лавры, где она находилась до 20-х годов XX века. После революции в 1929-м икону передали в Государственную Третьяковскую галерею.
Икона Святой Троицы в храме Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
В РПЦ должны приложить все усилия, чтобы сохранить "Троицу", заявил Швыдкой
26 июня, 19:04
 
РелигияРусская православная церковьТроице-Сергиева лавраТретьяковская галереяПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Владимир ПутинОльга Любимова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала