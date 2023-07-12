Патриарх Кирилл прокомментировал передачу "Троицы" в пользование РПЦ

Патриарх Кирилл назвал передачу "Троицы" Рублева в пользование РПЦ историческим событием
Православные 4 июня встречают один из главных христианских праздников — День Пресвятой Троицы. В храмах удивительно красиво: полы устилают зеленью, повсюду размещают березовые ветки, аромат ладана смешивается с запахом свежескошенной травы и цветов.
Православные 4 июня встречают один из главных христианских праздников — День Пресвятой Троицы. В храмах удивительно красиво: полы устилают зеленью, повсюду размещают березовые ветки, аромат ладана смешивается с запахом свежескошенной травы и цветов.
В этом году в храм Христа Спасителя в Москве доставили шедевр древнерусской живописи — икону "Святая Троица" ("Гостеприимство Авраама"), написанную Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры.
В этом году в храм Христа Спасителя в Москве доставили шедевр древнерусской живописи — икону "Святая Троица" ("Гостеприимство Авраама"), написанную Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию у иконы. Перед началом богослужения предстоятель поцеловал витрину со святыней и помолился у нее.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию у иконы. Перед началом богослужения предстоятель поцеловал витрину со святыней и помолился у нее.
В храме Христа Спасителя собрались сотни верующих.
В храме Христа Спасителя собрались сотни верующих.
Первыми иконе, выставленной в центре храма у алтаря, поклонились священнослужители перед началом богослужения.
Первыми иконе, выставленной в центре храма у алтаря, поклонились священнослужители перед началом богослужения.
Икону доставила в храм команда специалистов Третьяковской галереи, после чего "Троицу" установили в капсулу, обеспечивающую особый режим влажности.
Икону доставила в храм команда специалистов Третьяковской галереи, после чего "Троицу" установили в капсулу, обеспечивающую особый режим влажности.
В храме заверили, что для сохранности иконы выдвигаются требования, аналогичные музейным.
В храме заверили, что для сохранности иконы выдвигаются требования, аналогичные музейным.
Диспетчерский пункт, контролирующий работу систем капсулы с иконой, будет работать круглосуточно.
Диспетчерский пункт, контролирующий работу систем капсулы с иконой, будет работать круглосуточно.
Православные 4 июня встречают один из главных христианских праздников — День Пресвятой Троицы. В храмах удивительно красиво: полы устилают зеленью, повсюду размещают березовые ветки, аромат ладана смешивается с запахом свежескошенной травы и цветов.
В этом году в храм Христа Спасителя в Москве доставили шедевр древнерусской живописи — икону "Святая Троица" ("Гостеприимство Авраама"), написанную Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил литургию у иконы. Перед началом богослужения предстоятель поцеловал витрину со святыней и помолился у нее.
В храме Христа Спасителя собрались сотни верующих.
Первыми иконе, выставленной в центре храма у алтаря, поклонились священнослужители перед началом богослужения.
Икону доставила в храм команда специалистов Третьяковской галереи, после чего "Троицу" установили в капсулу, обеспечивающую особый режим влажности.
В храме заверили, что для сохранности иконы выдвигаются требования, аналогичные музейным.
Диспетчерский пункт, контролирующий работу систем капсулы с иконой, будет работать круглосуточно.