https://ria.ru/20230712/troitsa-1883794647.html

Патриарх Кирилл прокомментировал передачу "Троицы" в пользование РПЦ

Патриарх Кирилл прокомментировал передачу "Троицы" в пользование РПЦ - РИА Новости, 12.07.2023

Патриарх Кирилл прокомментировал передачу "Троицы" в пользование РПЦ

Передача в безвозмездное пользование Русской православной церкви иконы "Троица" Андрея Рублева – историческое событие, заявил патриарх Московский и всея Руси... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T16:48

2023-07-12T16:48

2023-07-12T17:01

религия

религия

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

третьяковская галерея

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Передача в безвозмездное пользование Русской православной церкви иконы "Троица" Андрея Рублева – историческое событие, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, слова которого приводят на сайте РПЦ.Ранее на сайте РПЦ сообщили, что "Троицу" передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре, соответствующее соглашение заключено между Третьяковской галереей и монастырем, оно подписано министром культуры Ольгой Любимовой и патриархом Московским и всея Руси Кириллом."Историческое событие совершилось. Мы сегодня символически свидетельствуем о том, что страна живет в иное время, в иную эпоху. Прошло — надеемся, безвозвратно, — то время, когда святыни изымались из Церкви, и наступило время, когда Церкви возвращаются святыни, даже представляющие огромную культурную, историческую ценность", - сказал патриарх Кирилл.По его словам, соглашение о передаче Троицы "свидетельствует очевидным образом о том, что безвозвратно ушла в прошлое та страшная эпоха, когда под видом изъятия церковных ценностей изымались святыни земли Русской и народ наш лишался возможности возносить перед ними свои молитвы".Он также поблагодарил министра культуры Любимову. "Сердечно благодарю вас и в вашем лице все министерство культуры, все правительство Российской Федерации. Дай Бог, чтобы именно так, а не иначе развивался церковно-государственный диалог на благо нашего Отечества и на благо нашего народа", - сказал патриарх.Икона "Святая Троица" была написана Андреем Рублевым в XV веке для Троице-Сергиевой лавры. После революции в 1929 году "Троицу" передали в Государственную Третьяковскую галерею, где она хранилась до последнего времени. В мае текущего года президент России Владимир Путин распорядился вернуть Церкви шедевр древнерусской иконописи. В начале июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что "Троица" будет выставлена в храме Христа Спасителя, а затем вернется на свое историческое место — в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры. По 18 июля включительно икона доступна для поклонения в храме Христа Спасителя. Затем, как сообщали в Минкультуры, ей предстоит реставрация в Центре Грабаря, где для реликвии приготовили специальное помещение с климат-контролем.

https://ria.ru/20230621/troitsa-1879584084.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), третьяковская галерея