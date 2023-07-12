https://ria.ru/20230712/trevoga-1883665313.html
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.07.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T09:09
2023-07-12T09:09
2023-07-12T09:09
специальная военная операция на украине
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украина
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным карты, воздушная тревога в областях была объявлена в 8.21 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20230712/litsemery-1883642375.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу