https://ria.ru/20230712/tkachev-1883707554.html

Волгоградский чиновник погиб в Анапе, спасая тонувшую женщину

Волгоградский чиновник погиб в Анапе, спасая тонувшую женщину - РИА Новости, 12.07.2023

Волгоградский чиновник погиб в Анапе, спасая тонувшую женщину

Заместитель начальника комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Ткачев погиб, спасая тонувшую женщину в Анапе, сообщает ведомство на своем... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T12:49

2023-07-12T12:49

2023-07-12T12:49

происшествия

анапа

волгоградская область

краснодарский край

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ВОЛГОГРАД, 12 июл – РИА Новости. Заместитель начальника комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Ткачев погиб, спасая тонувшую женщину в Анапе, сообщает ведомство на своем сайте. "Девятого июля ушел из жизни заместитель начальника отдела регулирования тарифов в коммунальной сфере комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Юрьевич Ткачев. Он погиб, спасая тонувшую женщину в городе-курорте Анапе", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что Ткачев работал в органах власти 17 лет, награжден грамотами. Комитет тарифного регулирования выразил соболезнования его близким. Как сообщалось, в субботу-воскресенье, 8 и 9 июля, в Анапе был сильный шторм, а купаться в море было запрещено. Источник в правоохранительных органах в Краснодарском крае сообщал РИА Новости о гибели одного мужчины в воскресенье, не уточняя фамилию утопленника.

https://ria.ru/20230709/anapa-1883093849.html

анапа

волгоградская область

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, анапа, волгоградская область, краснодарский край