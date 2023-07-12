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Волгоградский чиновник погиб в Анапе, спасая тонувшую женщину - РИА Новости, 12.07.2023
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12:49 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/tkachev-1883707554.html
Волгоградский чиновник погиб в Анапе, спасая тонувшую женщину
Волгоградский чиновник погиб в Анапе, спасая тонувшую женщину - РИА Новости, 12.07.2023
Волгоградский чиновник погиб в Анапе, спасая тонувшую женщину
Заместитель начальника комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Ткачев погиб, спасая тонувшую женщину в Анапе, сообщает ведомство на своем... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T12:49
2023-07-12T12:49
происшествия
анапа
волгоградская область
краснодарский край
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ВОЛГОГРАД, 12 июл – РИА Новости. Заместитель начальника комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Ткачев погиб, спасая тонувшую женщину в Анапе, сообщает ведомство на своем сайте. "Девятого июля ушел из жизни заместитель начальника отдела регулирования тарифов в коммунальной сфере комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Юрьевич Ткачев. Он погиб, спасая тонувшую женщину в городе-курорте Анапе", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что Ткачев работал в органах власти 17 лет, награжден грамотами. Комитет тарифного регулирования выразил соболезнования его близким. Как сообщалось, в субботу-воскресенье, 8 и 9 июля, в Анапе был сильный шторм, а купаться в море было запрещено. Источник в правоохранительных органах в Краснодарском крае сообщал РИА Новости о гибели одного мужчины в воскресенье, не уточняя фамилию утопленника.
https://ria.ru/20230709/anapa-1883093849.html
анапа
волгоградская область
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происшествия, анапа, волгоградская область, краснодарский край
Происшествия, Анапа, Волгоградская область, Краснодарский край
Волгоградский чиновник погиб в Анапе, спасая тонувшую женщину

Замначальника комитета Волгоградской области Ткачев погиб в Анапе, спасая тонувшую женщину

© Фото : Администрация Волгоградской областиЗаместитель начальника отдела регулирования тарифов в коммунальной сфере комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Ткачев
Заместитель начальника отдела регулирования тарифов в коммунальной сфере комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Ткачев - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© Фото : Администрация Волгоградской области
Заместитель начальника отдела регулирования тарифов в коммунальной сфере комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Ткачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОЛГОГРАД, 12 июл – РИА Новости. Заместитель начальника комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Ткачев погиб, спасая тонувшую женщину в Анапе, сообщает ведомство на своем сайте.
"Девятого июля ушел из жизни заместитель начальника отдела регулирования тарифов в коммунальной сфере комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Юрьевич Ткачев. Он погиб, спасая тонувшую женщину в городе-курорте Анапе", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что Ткачев работал в органах власти 17 лет, награжден грамотами. Комитет тарифного регулирования выразил соболезнования его близким.
Как сообщалось, в субботу-воскресенье, 8 и 9 июля, в Анапе был сильный шторм, а купаться в море было запрещено. Источник в правоохранительных органах в Краснодарском крае сообщал РИА Новости о гибели одного мужчины в воскресенье, не уточняя фамилию утопленника.
Отдыхающие на побережье Черного моря в районе заповедника Утриш в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
В Анапе продлили запрет на купание
9 июля, 13:13
 
ПроисшествияАнапаВолгоградская областьКраснодарский край
 
 
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