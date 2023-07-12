Волгоградский чиновник погиб в Анапе, спасая тонувшую женщину
Замначальника комитета Волгоградской области Ткачев погиб в Анапе, спасая тонувшую женщину
© Фото : Администрация Волгоградской областиЗаместитель начальника отдела регулирования тарифов в коммунальной сфере комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Ткачев
Заместитель начальника отдела регулирования тарифов в коммунальной сфере комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Ткачев. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 12 июл – РИА Новости. Заместитель начальника комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Ткачев погиб, спасая тонувшую женщину в Анапе, сообщает ведомство на своем сайте.
"Девятого июля ушел из жизни заместитель начальника отдела регулирования тарифов в коммунальной сфере комитета тарифного регулирования Волгоградской области Михаил Юрьевич Ткачев. Он погиб, спасая тонувшую женщину в городе-курорте Анапе", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что Ткачев работал в органах власти 17 лет, награжден грамотами. Комитет тарифного регулирования выразил соболезнования его близким.
Как сообщалось, в субботу-воскресенье, 8 и 9 июля, в Анапе был сильный шторм, а купаться в море было запрещено. Источник в правоохранительных органах в Краснодарском крае сообщал РИА Новости о гибели одного мужчины в воскресенье, не уточняя фамилию утопленника.