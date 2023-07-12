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Путин 13 июля осмотрит выставку квантовых технологий - РИА Новости, 12.07.2023
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15:04 12.07.2023 (обновлено: 15:08 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/tekhnologii-1883752052.html
Путин 13 июля осмотрит выставку квантовых технологий
Путин 13 июля осмотрит выставку квантовых технологий - РИА Новости, 12.07.2023
Путин 13 июля осмотрит выставку квантовых технологий
Президент России Владимир Путин 13 июля осмотрит выставку передовых разработок в области квантовых технологий госкорпорации "Росатом" и компании "РЖД", сообщает РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T15:04
2023-07-12T15:08
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
ржд
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 13 июля осмотрит выставку передовых разработок в области квантовых технологий госкорпорации "Росатом" и компании "РЖД", сообщает пресс-служба Кремля."Перед началом пленарной сессии Владимир Путин осмотрит выставку передовых разработок в области квантовых технологий ГК "Росатом" и ОАО "РЖД", - говорится в сообщении.
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государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ржд, политика, россия, владимир путин
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", РЖД, Политика, Россия, Владимир Путин
Путин 13 июля осмотрит выставку квантовых технологий

Путин 13 июля осмотрит выставку передовых разработок в области квантовых технологий

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 13 июля осмотрит выставку передовых разработок в области квантовых технологий госкорпорации "Росатом" и компании "РЖД", сообщает пресс-служба Кремля.
"Перед началом пленарной сессии Владимир Путин осмотрит выставку передовых разработок в области квантовых технологий ГК "Росатом" и ОАО "РЖД", - говорится в сообщении.
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Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"РЖДПолитикаРоссияВладимир Путин
 
 
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