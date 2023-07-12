https://ria.ru/20230712/tekhnologii-1883752052.html

Путин 13 июля осмотрит выставку квантовых технологий

Путин 13 июля осмотрит выставку квантовых технологий - РИА Новости, 12.07.2023

Путин 13 июля осмотрит выставку квантовых технологий

Президент России Владимир Путин 13 июля осмотрит выставку передовых разработок в области квантовых технологий госкорпорации "Росатом" и компании "РЖД", сообщает РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T15:04

2023-07-12T15:04

2023-07-12T15:08

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

ржд

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 13 июля осмотрит выставку передовых разработок в области квантовых технологий госкорпорации "Росатом" и компании "РЖД", сообщает пресс-служба Кремля."Перед началом пленарной сессии Владимир Путин осмотрит выставку передовых разработок в области квантовых технологий ГК "Росатом" и ОАО "РЖД", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230711/kvant-1883423533.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

государственная корпорация по атомной энергии "росатом", ржд, политика, россия, владимир путин