https://ria.ru/20230712/tayvan-1883661416.html
Вблизи Тайваня зафиксировали 38 воздушных судов китайской армии
Вблизи Тайваня зафиксировали 38 воздушных судов китайской армии - РИА Новости, 12.07.2023
Вблизи Тайваня зафиксировали 38 воздушных судов китайской армии
Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 38 воздушных судов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), включая самолеты и РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T08:30
2023-07-12T08:30
2023-07-12T08:30
в мире
тайвань
китай
сша
нэнси пелоси
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 12 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 38 воздушных судов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), включая самолеты и беспилотные летательные аппараты, следует из заявления тайваньского оборонного ведомства. "К 06.00 (01.00 мск) 12 июля вокруг Тайваня были зафиксированы 38 воздушных судов и девять кораблей Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении ведомства в Twitter. Отмечается, что 32 воздушных судна китайской армии пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова, включая шесть истребителей SU-30, шесть истребителей J-16 и 10 истребителей J-10, четыре стратегических бомбардировщика H-6, два противолодочных самолета Y-8, беспилотник BZK-005, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, противолодочный вертолёт Z-9, самолет радиоэлектронной борьбы Y-8. Как отмечает оборонное ведомство острова, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230711/tayvan-1883426029.html
https://ria.ru/20230705/tayvan-1882360943.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тайвань, китай, сша, нэнси пелоси, народно-освободительная армия китая
В мире, Тайвань, Китай, США, Нэнси Пелоси, Народно-освободительная армия Китая
Вблизи Тайваня зафиксировали 38 воздушных судов китайской армии
Вблизи Тайваня зафиксировали 38 воздушных судов и девять кораблей китайской армии
ПЕКИН, 12 июл - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали приближение к острову 38 воздушных судов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), включая самолеты и беспилотные летательные аппараты, следует из заявления тайваньского оборонного ведомства.
"К 06.00 (01.00 мск) 12 июля вокруг Тайваня были зафиксированы 38 воздушных судов и девять кораблей Народно-освободительной армии Китая", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.
Отмечается, что 32 воздушных судна китайской армии пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова, включая шесть истребителей SU-30, шесть истребителей J-16 и 10 истребителей J-10, четыре стратегических бомбардировщика H-6, два противолодочных самолета Y-8, беспилотник BZK-005, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500, противолодочный вертолёт Z-9, самолет радиоэлектронной борьбы Y-8.
Как отмечает оборонное ведомство острова, Тайвань направил воздушный и морской патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернул ракетные комплексы наземного базирования.
Тайвань опроверг сообщения о запросе США производить биооружие на острове
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси
. Китай
, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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