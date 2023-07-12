https://ria.ru/20230712/suryaninov-1883821768.html
Дмитрий Сурьянинов стал новым главой RTVI
Дмитрий Сурьянинов стал новым главой RTVI - РИА Новости, 12.07.2023
Дмитрий Сурьянинов стал новым главой RTVI
Глава RTVI Ольга Пивень покидает компанию в связи с выполнением всех поставленных задач, на ее место назначен занимавший должность директора по информационному... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T18:29
2023-07-12T18:29
2023-07-12T18:29
россия
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава RTVI Ольга Пивень покидает компанию в связи с выполнением всех поставленных задач, на ее место назначен занимавший должность директора по информационному вещанию Дмитрий Сурьянинов, сообщается на сайте RTVI. "Ольга Пивень, возглавлявшая RTVI с 2021 года, покидает компанию в связи с выполнением всех поставленных задач. В 2021 году она была назначена на пост CEO для реализации планов по превращению RTVI в современное digital-медиа, доступное на большом количестве платформ", - говорится на сайте. Отмечается, что в 2023 году эти задачи были успешно выполнены. "Новым СЕО стал Дмитрий Сурьянинов, занимавший должность директора по информационному вещанию", - говорится в сообщении. Дмитрий Сурьянинов заявил, что компания продолжит курс, взятый в 2021 году. "Показатели, достигнутые за два последних года, говорят о том, что выбранная и реализованная командой стратегия была правильной и своевременной. С учетом уникальных возможностей RTVI, который остается последним информационным мостом между Россией и Западом, мы имеем безусловный потенциал к дальнейшему развитию", - подчеркнул он, его слова приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20221114/rtvi-1831407675.html
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россия
Дмитрий Сурьянинов стал новым главой RTVI
Новым главой RTVI вместо Ольги Пивень назначили Дмитрия Сурьянинова
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Глава RTVI Ольга Пивень покидает компанию в связи с выполнением всех поставленных задач, на ее место назначен занимавший должность директора по информационному вещанию Дмитрий Сурьянинов, сообщается на сайте
RTVI.
"Ольга Пивень, возглавлявшая RTVI с 2021 года, покидает компанию в связи с выполнением всех поставленных задач. В 2021 году она была назначена на пост CEO для реализации планов по превращению RTVI в современное digital-медиа, доступное на большом количестве платформ", - говорится на сайте.
Отмечается, что в 2023 году эти задачи были успешно выполнены.
"Новым СЕО стал Дмитрий Сурьянинов, занимавший должность директора по информационному вещанию", - говорится в сообщении.
Дмитрий Сурьянинов заявил, что компания продолжит курс, взятый в 2021 году.
"Показатели, достигнутые за два последних года, говорят о том, что выбранная и реализованная командой стратегия была правильной и своевременной. С учетом уникальных возможностей RTVI, который остается последним информационным мостом между Россией
и Западом, мы имеем безусловный потенциал к дальнейшему развитию", - подчеркнул он, его слова приводятся в сообщении.
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