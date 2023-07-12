https://ria.ru/20230712/suryaninov-1883821768.html

Дмитрий Сурьянинов стал новым главой RTVI

Дмитрий Сурьянинов стал новым главой RTVI - РИА Новости, 12.07.2023

Дмитрий Сурьянинов стал новым главой RTVI

Глава RTVI Ольга Пивень покидает компанию в связи с выполнением всех поставленных задач, на ее место назначен занимавший должность директора по информационному... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T18:29

2023-07-12T18:29

2023-07-12T18:29

россия

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава RTVI Ольга Пивень покидает компанию в связи с выполнением всех поставленных задач, на ее место назначен занимавший должность директора по информационному вещанию Дмитрий Сурьянинов, сообщается на сайте RTVI. "Ольга Пивень, возглавлявшая RTVI с 2021 года, покидает компанию в связи с выполнением всех поставленных задач. В 2021 году она была назначена на пост CEO для реализации планов по превращению RTVI в современное digital-медиа, доступное на большом количестве платформ", - говорится на сайте. Отмечается, что в 2023 году эти задачи были успешно выполнены. "Новым СЕО стал Дмитрий Сурьянинов, занимавший должность директора по информационному вещанию", - говорится в сообщении. Дмитрий Сурьянинов заявил, что компания продолжит курс, взятый в 2021 году. "Показатели, достигнутые за два последних года, говорят о том, что выбранная и реализованная командой стратегия была правильной и своевременной. С учетом уникальных возможностей RTVI, который остается последним информационным мостом между Россией и Западом, мы имеем безусловный потенциал к дальнейшему развитию", - подчеркнул он, его слова приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20221114/rtvi-1831407675.html

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