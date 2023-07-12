https://ria.ru/20230712/statuya-1883802176.html
В Эстонии автомобиль протаранил статую с головой Зеленского
В Эстонии автомобиль протаранил статую с головой Зеленского - РИА Новости, 12.07.2023
В Эстонии автомобиль протаранил статую с головой Зеленского
В эстонском городе Тырва автомобиль протаранил песчаную скульптуру с изображенным на ней президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Sputnik Ближнее... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T17:24
2023-07-12T17:24
2023-07-12T17:27
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украина
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В эстонском городе Тырва автомобиль протаранил песчаную скульптуру с изображенным на ней президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Sputnik Ближнее зарубежье."Нетрезвый житель эстонского Тырва протаранил 76-тонную песчаную "Статую свободы" с головой Зеленского. Полиция ищет водителя", — говорится в сообщении.По информации местных СМИ, 36-летний водитель Ford с финским регистрационным номером скрылся с места происшествия, бросив машину. В автомобиле сотрудники полиции обнаружили алкоголь, поэтому есть основания полагать, что мужчина мог быть пьяным в момент аварии.В феврале в Эстонии соорудили памятник Зеленскому в образе статуи Свободы. В правой руке у скульптуры нет факела, вместо него — сжатый кулак. В левой руке президент Украины держит щит с выгравированным на нем трезубцем.
https://ria.ru/20230712/zelenskiy-1883801121.html
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в мире, эстония, украина, владимир зеленский
В мире, Эстония, Украина, Владимир Зеленский
В Эстонии автомобиль протаранил статую с головой Зеленского
В эстонской Тырве автомобиль протаранил статую с головой Зеленского