https://ria.ru/20230712/statuya-1883802176.html

В Эстонии автомобиль протаранил статую с головой Зеленского

В Эстонии автомобиль протаранил статую с головой Зеленского - РИА Новости, 12.07.2023

В Эстонии автомобиль протаранил статую с головой Зеленского

В эстонском городе Тырва автомобиль протаранил песчаную скульптуру с изображенным на ней президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Sputnik Ближнее... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T17:24

2023-07-12T17:24

2023-07-12T17:27

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эстония

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В эстонском городе Тырва автомобиль протаранил песчаную скульптуру с изображенным на ней президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Sputnik Ближнее зарубежье."Нетрезвый житель эстонского Тырва протаранил 76-тонную песчаную "Статую свободы" с головой Зеленского. Полиция ищет водителя", — говорится в сообщении.По информации местных СМИ, 36-летний водитель Ford с финским регистрационным номером скрылся с места происшествия, бросив машину. В автомобиле сотрудники полиции обнаружили алкоголь, поэтому есть основания полагать, что мужчина мог быть пьяным в момент аварии.В феврале в Эстонии соорудили памятник Зеленскому в образе статуи Свободы. В правой руке у скульптуры нет факела, вместо него — сжатый кулак. В левой руке президент Украины держит щит с выгравированным на нем трезубцем.

https://ria.ru/20230712/zelenskiy-1883801121.html

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в мире, эстония, украина, владимир зеленский