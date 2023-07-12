Рейтинг@Mail.ru
США воспринимают Украину, как источник усыновления детей, заявили в МИД - РИА Новости, 12.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:18 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/ssha-1883673226.html
США воспринимают Украину, как источник усыновления детей, заявили в МИД
США воспринимают Украину, как источник усыновления детей, заявили в МИД - РИА Новости, 12.07.2023
США воспринимают Украину, как источник усыновления детей, заявили в МИД
Показная озабоченность Вашингтона ситуацией с детьми в зоне СВО связана с отношением США к Украине как к источнику международного усыновления детей, заявили в... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T10:18
2023-07-12T10:18
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876457625_0:176:3016:1873_1920x0_80_0_0_19dbe7d01ae0ca58072836e923d1c406.jpg
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Показная озабоченность Вашингтона ситуацией с детьми в зоне СВО связана с отношением США к Украине как к источнику международного усыновления детей, заявили в МИД России. "Показная озабоченность Вашингтона ситуацией с детьми в зоне СВО вызвана тем, что американские власти рассматривали Украину в качестве одного из основных источников международного усыновления детей", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. В российском дипведомстве также добавили, что попытки США позиционировать себя в качестве "главных поборников прав детей" не подкреплены ни законом, ни практикой. В МИД РФ напомнили, что процесс усыновления в США является непрозрачным, коррумпированным и "подверженным политической неоколониальной конъюнктуре". "Прискорбно, что в процессе усыновления российских детей американскими гражданами имели место многочисленные случаи грубейших нарушений прав несовершеннолетних граждан России", – отметили в МИД России. В МИД РФ также уточнили, что данная практика запрещена с 2013 года. В российском дипведомстве отметили, что проблема нарушения прав детей в процессе международного усыновления в США отражена в соответствующем докладе.
https://ria.ru/20230405/usynovlenie-1863281555.html
https://ria.ru/20230712/neudacha-1883670784.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/06/1876457625_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_4c765520489e978575570ea8fa55ad05.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, вашингтон (штат)
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат)
США воспринимают Украину, как источник усыновления детей, заявили в МИД

МИД России: США относятся к Украине, как к источнику международного усыновления детей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Показная озабоченность Вашингтона ситуацией с детьми в зоне СВО связана с отношением США к Украине как к источнику международного усыновления детей, заявили в МИД России.
"Показная озабоченность Вашингтона ситуацией с детьми в зоне СВО вызвана тем, что американские власти рассматривали Украину в качестве одного из основных источников международного усыновления детей", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
В российском дипведомстве также добавили, что попытки США позиционировать себя в качестве "главных поборников прав детей" не подкреплены ни законом, ни практикой.
В МИД РФ напомнили, что процесс усыновления в США является непрозрачным, коррумпированным и "подверженным политической неоколониальной конъюнктуре".
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Насильственного усыновления украинских детей в России нет, заявил Небензя
5 апреля, 17:28
"Прискорбно, что в процессе усыновления российских детей американскими гражданами имели место многочисленные случаи грубейших нарушений прав несовершеннолетних граждан России", – отметили в МИД России.
В МИД РФ также уточнили, что данная практика запрещена с 2013 года.
В российском дипведомстве отметили, что проблема нарушения прав детей в процессе международного усыновления в США отражена в соответствующем докладе.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
"Катастрофическая неудача". В США признали горькую для Украины правду
Вчера, 10:03
 
В миреРоссияСШАВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала