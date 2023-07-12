https://ria.ru/20230712/ssha-1883673226.html

США воспринимают Украину, как источник усыновления детей, заявили в МИД

США воспринимают Украину, как источник усыновления детей, заявили в МИД - РИА Новости, 12.07.2023

США воспринимают Украину, как источник усыновления детей, заявили в МИД

Показная озабоченность Вашингтона ситуацией с детьми в зоне СВО связана с отношением США к Украине как к источнику международного усыновления детей, заявили в... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T10:18

2023-07-12T10:18

2023-07-12T10:18

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Показная озабоченность Вашингтона ситуацией с детьми в зоне СВО связана с отношением США к Украине как к источнику международного усыновления детей, заявили в МИД России. "Показная озабоченность Вашингтона ситуацией с детьми в зоне СВО вызвана тем, что американские власти рассматривали Украину в качестве одного из основных источников международного усыновления детей", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. В российском дипведомстве также добавили, что попытки США позиционировать себя в качестве "главных поборников прав детей" не подкреплены ни законом, ни практикой. В МИД РФ напомнили, что процесс усыновления в США является непрозрачным, коррумпированным и "подверженным политической неоколониальной конъюнктуре". "Прискорбно, что в процессе усыновления российских детей американскими гражданами имели место многочисленные случаи грубейших нарушений прав несовершеннолетних граждан России", – отметили в МИД России. В МИД РФ также уточнили, что данная практика запрещена с 2013 года. В российском дипведомстве отметили, что проблема нарушения прав детей в процессе международного усыновления в США отражена в соответствующем докладе.

https://ria.ru/20230405/usynovlenie-1863281555.html

https://ria.ru/20230712/neudacha-1883670784.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, сша, вашингтон (штат)