https://ria.ru/20230712/ssha-1883673226.html
США воспринимают Украину, как источник усыновления детей, заявили в МИД
США воспринимают Украину, как источник усыновления детей, заявили в МИД - РИА Новости, 12.07.2023
США воспринимают Украину, как источник усыновления детей, заявили в МИД
Показная озабоченность Вашингтона ситуацией с детьми в зоне СВО связана с отношением США к Украине как к источнику международного усыновления детей, заявили в... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T10:18
2023-07-12T10:18
2023-07-12T10:18
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Показная озабоченность Вашингтона ситуацией с детьми в зоне СВО связана с отношением США к Украине как к источнику международного усыновления детей, заявили в МИД России. "Показная озабоченность Вашингтона ситуацией с детьми в зоне СВО вызвана тем, что американские власти рассматривали Украину в качестве одного из основных источников международного усыновления детей", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. В российском дипведомстве также добавили, что попытки США позиционировать себя в качестве "главных поборников прав детей" не подкреплены ни законом, ни практикой. В МИД РФ напомнили, что процесс усыновления в США является непрозрачным, коррумпированным и "подверженным политической неоколониальной конъюнктуре". "Прискорбно, что в процессе усыновления российских детей американскими гражданами имели место многочисленные случаи грубейших нарушений прав несовершеннолетних граждан России", – отметили в МИД России. В МИД РФ также уточнили, что данная практика запрещена с 2013 года. В российском дипведомстве отметили, что проблема нарушения прав детей в процессе международного усыновления в США отражена в соответствующем докладе.
https://ria.ru/20230405/usynovlenie-1863281555.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, вашингтон (штат)
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат)
США воспринимают Украину, как источник усыновления детей, заявили в МИД
МИД России: США относятся к Украине, как к источнику международного усыновления детей
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости.
Показная озабоченность Вашингтона ситуацией с детьми в зоне СВО связана с отношением США к Украине как к источнику международного усыновления детей, заявили
в МИД России.
"Показная озабоченность Вашингтона ситуацией с детьми в зоне СВО вызвана тем, что американские власти рассматривали Украину в качестве одного из основных источников международного усыновления детей", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ
.
В российском дипведомстве также добавили, что попытки США позиционировать себя в качестве "главных поборников прав детей" не подкреплены ни законом, ни практикой.
В МИД РФ напомнили, что процесс усыновления в США является непрозрачным, коррумпированным и "подверженным политической неоколониальной конъюнктуре".
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"Прискорбно, что в процессе усыновления российских детей американскими гражданами имели место многочисленные случаи грубейших нарушений прав несовершеннолетних граждан России", – отметили в МИД России.
В МИД РФ также уточнили, что данная практика запрещена с 2013 года.
В российском дипведомстве отметили, что проблема нарушения прав детей в процессе международного усыновления в США отражена в соответствующем докладе.
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