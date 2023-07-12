https://ria.ru/20230712/spg-1883654588.html

Европа станет лидером по росту импорта СПГ из России, заявил эксперт

Европа станет лидером по росту импорта СПГ из России, заявил эксперт - РИА Новости, 12.07.2023

Европа станет лидером по росту импорта СПГ из России, заявил эксперт

Европа обеспечит в 2023 году наибольшие темпы роста спроса на российский сжиженный природный газ (СПГ), несмотря на санкционный фон, существенно увеличат его... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T06:34

2023-07-12T06:34

2023-07-12T06:34

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Европа обеспечит в 2023 году наибольшие темпы роста спроса на российский сжиженный природный газ (СПГ), несмотря на санкционный фон, существенно увеличат его импорт Бельгия, Испания и Греция, следует из комментария консультанта компании "Выгон Консалтинг" Ивана Тимонина для РИА Новости. "Несмотря на санкционную повестку, наибольший прирост спроса на российский СПГ в 2023 году придется именно на европейский регион", – отметил Тимонин. Существенный рост относительно уровня предыдущего года ожидается в Бельгии - с 4,2 миллиона тонн в прошлом году до 7,3 миллиона в этом, Испании (с 3,6 до 4,9 миллиона тонн), Турции (с 0,2 до 1 миллиона тонн) и Греции (с 0,1 до 0,4 миллиона тонн), добавил эксперт. При этом по итогам первого полугодия российский экспорт СПГ несколько сократился относительно аналогичного периода предыдущего года – с 17 до 15 миллионов тонн, уточнил Тимонин. Он отметил, что крупнейшими импортерами в текущем году стали Бельгия (3,6 миллиона тонн), Япония (2,8 миллиона тонн), Испания (2,5 миллиона тонн), Франция (2 миллиона тонн), а также Китай (1,8 миллиона тонн). На эти страны пришлось 85% всех российских поставок. Евросоюз не вводил санкции против поставок российского газа и СПГ, но большинство входящих в него стран после начала спецоперации на Украине поставили цель сократить закупки "голубого топлива" в России. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.

https://ria.ru/20230630/yaponiya-1881359593.html

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европа, бельгия, испания, в мире, спг