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Спецоперация, 12 июля: Россия контролирует весь донецкий участок фронта - РИА Новости, 12.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:02 12.07.2023 (обновлено: 23:30 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/spetsoperatsiya-1883855397.html
Спецоперация, 12 июля: Россия контролирует весь донецкий участок фронта
Спецоперация, 12 июля: Россия контролирует весь донецкий участок фронта - РИА Новости, 12.07.2023
Спецоперация, 12 июля: Россия контролирует весь донецкий участок фронта
Коллективный Запад захотел хоть в какой-то мере дать Киеву гарантии безопасности, США — дальнобойные ракеты, а вот российские войска не стали давать ВСУ никаких РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T22:02
2023-07-12T23:30
специальная военная операция на украине
космос - риа наука
россия
владимир зеленский
константин гаврилов
нато
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Коллективный Запад захотел хоть в какой-то мере дать Киеву гарантии безопасности, США — дальнобойные ракеты, а вот российские войска не стали давать ВСУ никаких шансов достичь успехов на поле боя.Так, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о начале контратаки на краснолиманском направлении. Кроме того бои продолжаются на северо-западе от Клещеевки, села недалеко от Артемовска. Там отмечаются успехи российских сил, добавил он. Ситуация с группой "Вагнер"В Минобороны сообщили, что завершается прием вооружения и военной техники от подразделений группы "Вагнер". Отмечается, что из переданных боевых машин десятки ни разу не применялись в боевых условиях. Кроме того, военные получили от группы "Вагнер" более 2,5 тысячи тонн боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового вооружения. Международная обстановкаАмериканская газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что чиновники в администрации президента США Джо Байдена тайно обсуждают возможность поставить Киеву ракеты высокой дальности ATACMS, зарезервированные для защиты стратегических интересов США в других регионах. Позднее Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что ему неизвестно, когда Украине могут их передать. Министерство обороны Норвегии заявило, что правительство королевства приняло решение передать Украине тысячу новых комплектов беспилотных летательных аппаратов. Итоги встречи G7Обязательства стран "Большой семерки" перед Украиной предусматривают обеспечение Киева современной военной техникой, обмен разведданными и поддержку украинской оборонной промышленности, говорится в совместной декларации "большой семерки". При этом уточняется, что при оказании помощи в обеспечении Киева техникой приоритет должен отдаваться ПВО, артиллерии, дальнобойным орудиям и бронетехнике. Реакция РоссииПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, в свою очередь, что предоставление Украине каких-либо гарантий безопасности чрезвычайно ошибочно и очень опасно, они посягают на безопасность России. Он добавил, что предоставление Украине кассетных боеприпасов меняет ситуацию и вынуждает Россию принимать контрмеры.
https://ria.ru/20230712/nato-1883843519.html
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Минобороны РФ принимает вооружение и технику "Группы Вагнера"
Кадры приема министерством обороны РФ вооружения и техники "Группы Вагнера"
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космос - риа наука, россия, владимир зеленский, константин гаврилов, нато, дмитрий песков, украина, сша, ми-24, f-16
Специальная военная операция на Украине, Космос - РИА Наука, Россия, Владимир Зеленский, Константин Гаврилов, НАТО, Дмитрий Песков, Украина, США, Ми-24, F-16
Спецоперация, 12 июля: Россия контролирует весь донецкий участок фронта

Глава ДНР: Россия владеет инициативой на всем протяжении донецкого участка фронта

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВоеннослужащий идет по дороге рядом с реактивной системой залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России в южном секторе СВО
Военнослужащий идет по дороге рядом с реактивной системой залпового огня Торнадо-Г Вооруженных сил России в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Военнослужащий идет по дороге рядом с реактивной системой залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России в южном секторе СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Коллективный Запад захотел хоть в какой-то мере дать Киеву гарантии безопасности, США — дальнобойные ракеты, а вот российские войска не стали давать ВСУ никаких шансов достичь успехов на поле боя.
Так, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о начале контратаки на краснолиманском направлении. Кроме того бои продолжаются на северо-западе от Клещеевки, села недалеко от Артемовска. Там отмечаются успехи российских сил, добавил он.

Ситуация с группой "Вагнер"

В Минобороны сообщили, что завершается прием вооружения и военной техники от подразделений группы "Вагнер". Отмечается, что из переданных боевых машин десятки ни разу не применялись в боевых условиях.
Кроме того, военные получили от группы "Вагнер" более 2,5 тысячи тонн боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового вооружения.

Международная обстановка

Американская газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что чиновники в администрации президента США Джо Байдена тайно обсуждают возможность поставить Киеву ракеты высокой дальности ATACMS, зарезервированные для защиты стратегических интересов США в других регионах. Позднее Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что ему неизвестно, когда Украине могут их передать.
Министерство обороны Норвегии заявило, что правительство королевства приняло решение передать Украине тысячу новых комплектов беспилотных летательных аппаратов.
Водовзводная башня Московского Кремля. На втором плане в центре – здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
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Итоги встречи G7

Обязательства стран "Большой семерки" перед Украиной предусматривают обеспечение Киева современной военной техникой, обмен разведданными и поддержку украинской оборонной промышленности, говорится в совместной декларации "большой семерки". При этом уточняется, что при оказании помощи в обеспечении Киева техникой приоритет должен отдаваться ПВО, артиллерии, дальнобойным орудиям и бронетехнике.
Гарантии безопасности для УкраиныГарантии безопасности для Украины
Инфографика

Реакция России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, в свою очередь, что предоставление Украине каких-либо гарантий безопасности чрезвычайно ошибочно и очень опасно, они посягают на безопасность России.
Он добавил, что предоставление Украине кассетных боеприпасов меняет ситуацию и вынуждает Россию принимать контрмеры.
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Специальная военная операция на УкраинеКосмос - РИА НаукаРоссияВладимир ЗеленскийКонстантин ГавриловНАТОДмитрий ПесковУкраинаСШАМи-24F-16
 
 
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