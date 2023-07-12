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Российская ПВО за сутки сбила четыре Storm Shadow - РИА Новости, 12.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:21 12.07.2023 (обновлено: 14:23 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/spetsoperatsiya-1883728488.html
Российская ПВО за сутки сбила четыре Storm Shadow
Российская ПВО за сутки сбила четыре Storm Shadow - РИА Новости, 12.07.2023
Российская ПВО за сутки сбила четыре Storm Shadow
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 4 украинских крылатых ракеты Storm Shadow и 15 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:21
2023-07-12T14:23
россия
константиновка
запорожская область
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 4 украинских крылатых ракеты Storm Shadow и 15 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре крылатые ракеты Storm Shadow. Кроме того, уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Грозовое, Приютное, Дорожнянка, Владимировка, Константиновка Запорожской области, Благовещенка Донецкой народной республики, Червоная диброва, Верхнекаменка, Червонопоповка Луганской народной республики, Таволжанка Харьковской области и Збурьевка Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 455 украинских военных самолетов, 242 вертолета, 4981 беспилотный летательный аппарат, 426 зенитных ракетных комплексов, 10668 танков и других боевых бронированных машин, 1137 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5421 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 11626 единиц специальной военной автомобильной техники.
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россия, константиновка, запорожская область, безопасность
Россия, Константиновка, Запорожская область, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
Российская ПВО за сутки сбила четыре Storm Shadow

Минобороны: российская ПВО за сутки сбила четыре Storm Shadow и 15 украинских дронов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса Стрела-10 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 4 украинских крылатых ракеты Storm Shadow и 15 беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре крылатые ракеты Storm Shadow. Кроме того, уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Грозовое, Приютное, Дорожнянка, Владимировка, Константиновка Запорожской области, Благовещенка Донецкой народной республики, Червоная диброва, Верхнекаменка, Червонопоповка Луганской народной республики, Таволжанка Харьковской области и Збурьевка Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 455 украинских военных самолетов, 242 вертолета, 4981 беспилотный летательный аппарат, 426 зенитных ракетных комплексов, 10668 танков и других боевых бронированных машин, 1137 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5421 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 11626 единиц специальной военной автомобильной техники.
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