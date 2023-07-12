Российская ПВО за сутки сбила четыре Storm Shadow
Минобороны: российская ПВО за сутки сбила четыре Storm Shadow и 15 украинских дронов
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ возле зенитного ракетного комплекса "Стрела-10" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 4 украинских крылатых ракеты Storm Shadow и 15 беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре крылатые ракеты Storm Shadow. Кроме того, уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Грозовое, Приютное, Дорожнянка, Владимировка, Константиновка Запорожской области, Благовещенка Донецкой народной республики, Червоная диброва, Верхнекаменка, Червонопоповка Луганской народной республики, Таволжанка Харьковской области и Збурьевка Херсонской области", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 455 украинских военных самолетов, 242 вертолета, 4981 беспилотный летательный аппарат, 426 зенитных ракетных комплексов, 10668 танков и других боевых бронированных машин, 1137 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5421 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 11626 единиц специальной военной автомобильной техники.