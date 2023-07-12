https://ria.ru/20230712/spetsoperatsiya-1883728488.html

Российская ПВО за сутки сбила четыре Storm Shadow

Российская ПВО за сутки сбила четыре Storm Shadow - РИА Новости, 12.07.2023

Российская ПВО за сутки сбила четыре Storm Shadow

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 4 украинских крылатых ракеты Storm Shadow и 15 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T14:21

2023-07-12T14:21

2023-07-12T14:23

россия

константиновка

запорожская область

безопасность

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 4 украинских крылатых ракеты Storm Shadow и 15 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре крылатые ракеты Storm Shadow. Кроме того, уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Грозовое, Приютное, Дорожнянка, Владимировка, Константиновка Запорожской области, Благовещенка Донецкой народной республики, Червоная диброва, Верхнекаменка, Червонопоповка Луганской народной республики, Таволжанка Харьковской области и Збурьевка Херсонской области", - говорится в сообщении. Всего с начала спецоперации было уничтожено 455 украинских военных самолетов, 242 вертолета, 4981 беспилотный летательный аппарат, 426 зенитных ракетных комплексов, 10668 танков и других боевых бронированных машин, 1137 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5421 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 11626 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230712/sklad-1883727911.html

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константиновка

запорожская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, константиновка, запорожская область, безопасность