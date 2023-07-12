https://ria.ru/20230712/spetsoperatsiya-1883727202.html

ВС России уничтожили в Одесской области склады топлива ВСУ

ВС России уничтожили в Одесской области склады топлива ВСУ - РИА Новости, 12.07.2023

ВС России уничтожили в Одесской области склады топлива ВСУ

Российские подразделения поразили хранилища топлива для военной техники ВСУ в Одесской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T14:17

2023-07-12T14:17

2023-07-12T15:21

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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российские подразделения поразили хранилища топлива для военной техники ВСУ в Одесской области, сообщило Минобороны. "В районах населенных пунктов Малодолинское и Черноморск Одесской области уничтожены склады топлива для украинской военной техники", — говорится в сводке.Помимо этого, российские авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли удар по командно-наблюдательному пункту батальона 5-й бригады украинской Нацгвардии в районе Ямполя в ДНР. Также удалось уничтожить склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ возле Волчанска в Харьковской области.Донецкое направлениеУкраинские солдаты продолжили попытки наступления на Донецком направлении. Группировка российских войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии отразила 30 атак возле Золотаревки в ЛНР, а также Спорного, Клещеевки, Андреевки, Соли, Северного, Веселого, Водяного, Первомайского, Красногоровки и Петровского в Донецкой Народной Республике. Кроме того, удалось нанести огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в двух районах западнее Андреевки и Клещеевки в ДНР.Потери противника составили:Южнодонецкое и Запорожское направленияГруппировка войск "Восток" отразила атаку подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ в направлении Старомайорского в Донецкой Народной Республике. Кроме того, российские военнослужащие не позволили противнику провести разведку боем в районе Угледара. Возле Сторожевого и Макаровки в ДНР, а также Приютного в Запорожской области удалось нанести комплексное огневое поражение живой силе и технике ВСУ. Помимо этого, в районе Сладкого в Донецкой Народной Республике российские военные пресекли деятельность группы диверсантов.В свою очередь, на Запорожском направлении украинские подразделения дважды пытались перейти в наступление возле населенного пункта Работино. Российские войска отразили обе атаки. Также в районах Марфополя, Работино и Луговского ударами авиации и огнем артиллерии удалось поразить живую силу противника, а возле Малой Токмачки — уничтожить склад боеприпасов 33-й механизированной бригады ВСУ.Общие потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила две атаки украинских солдат в районах Торского в ДНР и Кармазиновки в ЛНР. В свою очередь, возле населенного пункта Терны в Донецкой Народной Республике удалось пресечь деятельность группы диверсантов. Также в районах Невского, Червоной Дибровы и Кузьмино в Луганской Народной Республике российские бойцы нанесли поражение живой силе ВСУ.Потери противника составили:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" отразила три атаки украинских солдат возле Новоселовского в ЛНР. В районах Молчаново, Новомлынска и Ивановки в Харьковской области, а также Артемовки в Луганской Народной Республике удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские штурмовые группы продолжили разведывательно-поисковые действия на островах в районе Антоновского моста, в результате которых нанесли огневое поражение солдатам ВСУ.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 74 подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 107 районах.

https://ria.ru/20230712/sammit-1883594316.html

https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html

https://ria.ru/20230712/kontrataka-1883668198.html

https://ria.ru/20230712/unichtozhenie-1883718093.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, одесская область, россия, черноморск