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ВС России уничтожили в Одесской области склады топлива ВСУ - РИА Новости, 12.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:17 12.07.2023 (обновлено: 15:21 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/spetsoperatsiya-1883727202.html
ВС России уничтожили в Одесской области склады топлива ВСУ
ВС России уничтожили в Одесской области склады топлива ВСУ - РИА Новости, 12.07.2023
ВС России уничтожили в Одесской области склады топлива ВСУ
Российские подразделения поразили хранилища топлива для военной техники ВСУ в Одесской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T14:17
2023-07-12T15:21
в мире
одесская область
россия
черноморск
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российские подразделения поразили хранилища топлива для военной техники ВСУ в Одесской области, сообщило Минобороны. "В районах населенных пунктов Малодолинское и Черноморск Одесской области уничтожены склады топлива для украинской военной техники", — говорится в сводке.Помимо этого, российские авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли удар по командно-наблюдательному пункту батальона 5-й бригады украинской Нацгвардии в районе Ямполя в ДНР. Также удалось уничтожить склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ возле Волчанска в Харьковской области.Донецкое направлениеУкраинские солдаты продолжили попытки наступления на Донецком направлении. Группировка российских войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии отразила 30 атак возле Золотаревки в ЛНР, а также Спорного, Клещеевки, Андреевки, Соли, Северного, Веселого, Водяного, Первомайского, Красногоровки и Петровского в Донецкой Народной Республике. Кроме того, удалось нанести огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в двух районах западнее Андреевки и Клещеевки в ДНР.Потери противника составили:Южнодонецкое и Запорожское направленияГруппировка войск "Восток" отразила атаку подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ в направлении Старомайорского в Донецкой Народной Республике. Кроме того, российские военнослужащие не позволили противнику провести разведку боем в районе Угледара. Возле Сторожевого и Макаровки в ДНР, а также Приютного в Запорожской области удалось нанести комплексное огневое поражение живой силе и технике ВСУ. Помимо этого, в районе Сладкого в Донецкой Народной Республике российские военные пресекли деятельность группы диверсантов.В свою очередь, на Запорожском направлении украинские подразделения дважды пытались перейти в наступление возле населенного пункта Работино. Российские войска отразили обе атаки. Также в районах Марфополя, Работино и Луговского ударами авиации и огнем артиллерии удалось поразить живую силу противника, а возле Малой Токмачки — уничтожить склад боеприпасов 33-й механизированной бригады ВСУ.Общие потери противника составили:Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила две атаки украинских солдат в районах Торского в ДНР и Кармазиновки в ЛНР. В свою очередь, возле населенного пункта Терны в Донецкой Народной Республике удалось пресечь деятельность группы диверсантов. Также в районах Невского, Червоной Дибровы и Кузьмино в Луганской Народной Республике российские бойцы нанесли поражение живой силе ВСУ.Потери противника составили:Купянское направлениеГруппировка войск "Запад" отразила три атаки украинских солдат возле Новоселовского в ЛНР. В районах Молчаново, Новомлынска и Ивановки в Харьковской области, а также Артемовки в Луганской Народной Республике удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ.Потери противника составили:Херсонское направлениеРоссийские штурмовые группы продолжили разведывательно-поисковые действия на островах в районе Антоновского моста, в результате которых нанесли огневое поражение солдатам ВСУ.Потери противника составили:Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 74 подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 107 районах.
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в мире, одесская область, россия, черноморск
В мире, Одесская область, Россия, Черноморск, Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили в Одесской области склады топлива ВСУ

Минобороны: ВС России уничтожили в Одесской области склады топлива для техники ВСУ

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкВертолет Ка-52 ВКС России
Вертолет Ка-52 ВКС России - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
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Вертолет Ка-52 ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Российские подразделения поразили хранилища топлива для военной техники ВСУ в Одесской области, сообщило Минобороны.
«
"В районах населенных пунктов Малодолинское и Черноморск Одесской области уничтожены склады топлива для украинской военной техники", — говорится в сводке.
Помимо этого, российские авиация, артиллерия и ракетные войска нанесли удар по командно-наблюдательному пункту батальона 5-й бригады украинской Нацгвардии в районе Ямполя в ДНР. Также удалось уничтожить склад боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ возле Волчанска в Харьковской области.

Донецкое направление

Украинские солдаты продолжили попытки наступления на Донецком направлении. Группировка российских войск "Юг" при поддержке авиации и артиллерии отразила 30 атак возле Золотаревки в ЛНР, а также Спорного, Клещеевки, Андреевки, Соли, Северного, Веселого, Водяного, Первомайского, Красногоровки и Петровского в Донецкой Народной Республике. Кроме того, удалось нанести огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в двух районах западнее Андреевки и Клещеевки в ДНР.
Потери противника составили:
  • до 335 военнослужащих;
  • один танк;
  • две боевые бронированные машины;
  • четыре автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
  • буксируемая гаубица FH-70 производства Великобритании.
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Южнодонецкое и Запорожское направления

Группировка войск "Восток" отразила атаку подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ в направлении Старомайорского в Донецкой Народной Республике. Кроме того, российские военнослужащие не позволили противнику провести разведку боем в районе Угледара.
Возле Сторожевого и Макаровки в ДНР, а также Приютного в Запорожской области удалось нанести комплексное огневое поражение живой силе и технике ВСУ. Помимо этого, в районе Сладкого в Донецкой Народной Республике российские военные пресекли деятельность группы диверсантов.
В свою очередь, на Запорожском направлении украинские подразделения дважды пытались перейти в наступление возле населенного пункта Работино. Российские войска отразили обе атаки. Также в районах Марфополя, Работино и Луговского ударами авиации и огнем артиллерии удалось поразить живую силу противника, а возле Малой Токмачки — уничтожить склад боеприпасов 33-й механизированной бригады ВСУ.
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Общие потери противника составили:
  • более 240 военнослужащих;
  • девять боевых машин пехоты;
  • два бронетранспортера;
  • шесть боевых бронированных машин;
  • два автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка "Гвоздика";
  • гаубицы "Мста-Б" и Д-30.

Краснолиманское направление

Группировка войск "Центр" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразила две атаки украинских солдат в районах Торского в ДНР и Кармазиновки в ЛНР. В свою очередь, возле населенного пункта Терны в Донецкой Народной Республике удалось пресечь деятельность группы диверсантов. Также в районах Невского, Червоной Дибровы и Кузьмино в Луганской Народной Республике российские бойцы нанесли поражение живой силе ВСУ.
Потери противника составили:
  • более 60 военнослужащих;
  • две боевые машины пехоты;
  • самоходная гаубица "Акация".
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Купянское направление

Группировка войск "Запад" отразила три атаки украинских солдат возле Новоселовского в ЛНР. В районах Молчаново, Новомлынска и Ивановки в Харьковской области, а также Артемовки в Луганской Народной Республике удалось нанести поражение живой силе и технике ВСУ.
Потери противника составили:
  • до 40 военнослужащих;
  • боевая машина пехоты;
  • два танка;
  • два автомобиля.
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Херсонское направление

Российские штурмовые группы продолжили разведывательно-поисковые действия на островах в районе Антоновского моста, в результате которых нанесли огневое поражение солдатам ВСУ.
Потери противника составили:
  • до 40 военнослужащих;
  • два автомобиля;
  • две артиллерийские системы М777 производства США.
Всего за сутки российские авиация, артиллерия и ракетные войска поразили 74 подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 107 районах.
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