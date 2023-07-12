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Балицкий рассказал о боях в Запорожской области - РИА Новости, 12.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:33 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/spetsoperatsiya-1883704165.html
Балицкий рассказал о боях в Запорожской области
Балицкий рассказал о боях в Запорожской области - РИА Новости, 12.07.2023
Балицкий рассказал о боях в Запорожской области
Российские войска отразили украинские атаки на трех направлениях в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T12:33
2023-07-12T12:33
специальная военная операция на украине
запорожская область
пятихатки
россия
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Российские войска отразили украинские атаки на трех направлениях в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале. По его словам, противник начал артподготовку в четыре утра, в 5.30 мск группы пехоты выдвинулась в направлении населенных пунктов Лобковое, Степовое, Пятихатки. "Силами батальона Судоплатова и 58-й армии противнику было нанесено огневое поражение. Противник понес существенные потери, в ходе их отступления были вскрыты маршруты отхода, нанесено повторное огневое поражение. Вторая группа, выдвинувшись с окраины Пятихаток, получила жесткий огневой отпор и была отброшена", - написал Балицкий. Третья штурмовая группа отошла с южных окраин Пятихаток, в ходе ее отступления расчет БПЛА отряда Судоплатова совершил сброс осколочного боеприпаса на группу пехоты, сообщил он. Сейчас украинская группа укрылись в подвалах на окраине села, удары по ней продолжаются, добавил Балицкий. Добровольческий батальон имени Павла Судоплатова был создан в Запорожской области в сентябре прошлого года по инициативе Балицкого. В июне врио губернатора сообщил, что батальон подписал контракт с Минобороны РФ и несет службу в составе 58-й армии.
https://ria.ru/20230712/leopardy-1883654949.html
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запорожская область
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запорожская область, пятихатки, россия, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Пятихатки, Россия, Евгений Балицкий
Балицкий рассказал о боях в Запорожской области

Врио главы Запорожской области Балицкий: ВС России отразили атаки ВСУ на трех направлениях

© РИА Новости | Перейти в медиабанкБойцы добровольческого батальона имени Павла Судоплатова
Бойцы добровольческого батальона имени Павла Судоплатова - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Бойцы добровольческого батальона имени Павла Судоплатова. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Российские войска отразили украинские атаки на трех направлениях в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
По его словам, противник начал артподготовку в четыре утра, в 5.30 мск группы пехоты выдвинулась в направлении населенных пунктов Лобковое, Степовое, Пятихатки.
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"Силами батальона Судоплатова и 58-й армии противнику было нанесено огневое поражение. Противник понес существенные потери, в ходе их отступления были вскрыты маршруты отхода, нанесено повторное огневое поражение. Вторая группа, выдвинувшись с окраины Пятихаток, получила жесткий огневой отпор и была отброшена", - написал Балицкий.
Третья штурмовая группа отошла с южных окраин Пятихаток, в ходе ее отступления расчет БПЛА отряда Судоплатова совершил сброс осколочного боеприпаса на группу пехоты, сообщил он. Сейчас украинская группа укрылись в подвалах на окраине села, удары по ней продолжаются, добавил Балицкий.
Добровольческий батальон имени Павла Судоплатова был создан в Запорожской области в сентябре прошлого года по инициативе Балицкого. В июне врио губернатора сообщил, что батальон подписал контракт с Минобороны РФ и несет службу в составе 58-й армии.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьПятихаткиРоссияЕвгений Балицкий
 
 
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