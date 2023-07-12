https://ria.ru/20230712/spetsoperatsiya-1883704165.html
Балицкий рассказал о боях в Запорожской области
Балицкий рассказал о боях в Запорожской области - РИА Новости, 12.07.2023
Балицкий рассказал о боях в Запорожской области
Российские войска отразили украинские атаки на трех направлениях в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T12:33
2023-07-12T12:33
2023-07-12T12:33
специальная военная операция на украине
запорожская область
пятихатки
россия
евгений балицкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845449191_0:117:3223:1930_1920x0_80_0_0_6a48a07e3250498d77ed147aad107eaa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Российские войска отразили украинские атаки на трех направлениях в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале. По его словам, противник начал артподготовку в четыре утра, в 5.30 мск группы пехоты выдвинулась в направлении населенных пунктов Лобковое, Степовое, Пятихатки. "Силами батальона Судоплатова и 58-й армии противнику было нанесено огневое поражение. Противник понес существенные потери, в ходе их отступления были вскрыты маршруты отхода, нанесено повторное огневое поражение. Вторая группа, выдвинувшись с окраины Пятихаток, получила жесткий огневой отпор и была отброшена", - написал Балицкий. Третья штурмовая группа отошла с южных окраин Пятихаток, в ходе ее отступления расчет БПЛА отряда Судоплатова совершил сброс осколочного боеприпаса на группу пехоты, сообщил он. Сейчас украинская группа укрылись в подвалах на окраине села, удары по ней продолжаются, добавил Балицкий. Добровольческий батальон имени Павла Судоплатова был создан в Запорожской области в сентябре прошлого года по инициативе Балицкого. В июне врио губернатора сообщил, что батальон подписал контракт с Минобороны РФ и несет службу в составе 58-й армии.
https://ria.ru/20230712/leopardy-1883654949.html
https://ria.ru/20230712/obstrely-1883651457.html
запорожская область
пятихатки
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845449191_432:0:3161:2047_1920x0_80_0_0_75816073167e4e5579bd20e9c70d64a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, пятихатки, россия, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Пятихатки, Россия, Евгений Балицкий
Балицкий рассказал о боях в Запорожской области
Врио главы Запорожской области Балицкий: ВС России отразили атаки ВСУ на трех направлениях