https://ria.ru/20230712/spetsoperatsiya-1883704165.html

Балицкий рассказал о боях в Запорожской области

Балицкий рассказал о боях в Запорожской области - РИА Новости, 12.07.2023

Балицкий рассказал о боях в Запорожской области

Российские войска отразили украинские атаки на трех направлениях в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T12:33

2023-07-12T12:33

2023-07-12T12:33

специальная военная операция на украине

запорожская область

пятихатки

россия

евгений балицкий

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости. Российские войска отразили украинские атаки на трех направлениях в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем телеграм-канале. По его словам, противник начал артподготовку в четыре утра, в 5.30 мск группы пехоты выдвинулась в направлении населенных пунктов Лобковое, Степовое, Пятихатки. "Силами батальона Судоплатова и 58-й армии противнику было нанесено огневое поражение. Противник понес существенные потери, в ходе их отступления были вскрыты маршруты отхода, нанесено повторное огневое поражение. Вторая группа, выдвинувшись с окраины Пятихаток, получила жесткий огневой отпор и была отброшена", - написал Балицкий. Третья штурмовая группа отошла с южных окраин Пятихаток, в ходе ее отступления расчет БПЛА отряда Судоплатова совершил сброс осколочного боеприпаса на группу пехоты, сообщил он. Сейчас украинская группа укрылись в подвалах на окраине села, удары по ней продолжаются, добавил Балицкий. Добровольческий батальон имени Павла Судоплатова был создан в Запорожской области в сентябре прошлого года по инициативе Балицкого. В июне врио губернатора сообщил, что батальон подписал контракт с Минобороны РФ и несет службу в составе 58-й армии.

https://ria.ru/20230712/leopardy-1883654949.html

https://ria.ru/20230712/obstrely-1883651457.html

запорожская область

пятихатки

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, пятихатки, россия, евгений балицкий