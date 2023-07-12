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"Дуда, не надо". Поляки испугались позора после слов президента в Вильнюсе

"Дуда, не надо". Поляки испугались позора после слов президента в Вильнюсе - РИА Новости, 12.07.2023

"Дуда, не надо". Поляки испугались позора после слов президента в Вильнюсе

Пользователи Twitter из Польши посоветовали Анджею Дуде не разговаривать по-английски во время саммита НАТО во избежание позора. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T06:12

2023-07-12T06:12

2023-07-12T12:15

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МОСКВА, 12 июля — РИА Новости. Пользователи Twitter из Польши посоветовали Анджею Дуде не разговаривать по-английски во время саммита НАТО во избежание позора.На официальной странице офиса президента появилось заявление Дуды о начале саммита в Вильнюсе. В сообщении приводится заявление Дуды об обсуждении вопросов усиления восточных границ альянса и вступления Украины в НАТО.Однако пользователи решили намекнуть президенту на вещи, которые не стоит делать во время официальных выступлений."Только не надо разговаривать по-английски. Полякам уже достаточно стыда", — попросил Łukasz Malczyk."Убери гордость куда подальше и возьми переводчика, а не заикайся. После шести — семи лет срока должен разговаривать как носитель, а не как второклассник", — добавил Mordechaj Jajko."Во имя Польши, прошу, возьми с собой переводчика", — написал Wiceminister Richard Goldman."Пожалуйста, избавь нас от позора и возьми переводчика", — предложил Niepokalany Klaun."Стыдно за пана", — высказалась Ewa_S.Саммит стран НАТО проходит в Вильнюсе 11-12 июля.

https://ria.ru/20230712/isteriya-1883644782.html

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