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В Москве состоялся диалог о сотрудничестве с африканскими медиа

В Москве состоялся диалог о сотрудничестве с африканскими медиа - РИА Новости, 12.07.2023

В Москве состоялся диалог о сотрудничестве с африканскими медиа

В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся круглый стол на тему "Россия – Африка: медиасотрудничество и... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T18:40

2023-07-12T18:40

2023-07-12T18:40

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. В Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня" состоялся круглый стол на тему "Россия – Африка: медиасотрудничество и медиасуверенитет". На площадке в Москве собрались первый заместитель главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Кочетков, посол по особым поручениям МИД России, руководитель Секретариата "Форума партнерства Россия – Африка" Олег Озеров и обозреватель международной сети TV BRICS Светлана Кукава, в онлайн-формате к дискуссии подключились генеральный директор Тунисского информационного агентства TAP Наджеш Миссауи, сын национального героя Демократической Республики Конго Патриса Лумумбы, президент Фонда Патриса Лумумбы Ролан Лумумба, генеральный директор Офиса телерадиовещания Мали (ORTM) Ассан Баба Дьомбеле и директор радиостанции Radio bonne nouvelle Эрик Ндонго (Камерун).Говоря о работе на африканском направлении, первый заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Сергей Кочетков отметил: "Год назад мы запустили франкоязычный сайт, нацеленный на африканскую аудиторию – Sputnik Afrique. За год он показал очень хорошие результаты – большой рост по количеству уникальных посетителей, и аудитория неуклонно растет". Медиаменеджер рассказал о планах расширения радиовещания агентства Sputnik на французском и английском языках, вступлении агентства в качестве ассоциативного члена в Африканский вещательный союз, развитии проекта SputnikPro на африканском направлении, а также о расширении партнёрской сети Sputnik в Африке через партнёрские соглашения об обмене контентом.В ходе диалога о российско-африканском сотрудничестве в сфере подготовки высококвалицированных кадров, руководитель Секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров рассказал участникам круглого стола о завершении юридической процедуры возвращения Российскому университету дружбы народов (РУДН) имени Патриса Лумумбы, национального героя и первого премьер-министра Демократической Республики Конго. "Это возвращение исторической справедливости. Это важный символический жест, это показатель того, что Россия поворачивается лицом к Африке. Россия помнит героев Африки, она помнит борцов за национальное освобождение. Не только Патриса Лумумбу, но и Нельсона Манделу, и Кваме Нкрума, и Леопольда Седара Сенгора, и многих других. И Самору Машелу, и Ахмеда Бен Беллу, и Гамаля Абделя Насера – и всех тех, кто боролся за национальное освобождение, и иногда ценой своей жизни".Сын Патриса Лумумбы Ролан Лумумба приветствовал это решение: "Меня переполняет гордость за то, что московскому университету РУДН вернули имя моего отца. Он был представителем борьбы за прогресс в Африке в первые годы независимости африканских государств. Он был мучеником среди африканских лидеров того времени. Я встречал людей по всему миру, которые говорили мне, что они окончили университет Патриса Лумумбы в Москве. Это меня всегда очень трогало".Генеральный директор Тунисского информационного агентства TAP Наджеш Миссауи поддержал необходимость развития российско-африканских отношений, основанных на принципах равенства и справедливости: "По-прежнему открыты горизонты мира и международного сотрудничества, и примером тому служит сотрудничество между Россией и африканскими станами. Мы надеемся, что оно станет образцом для установления справедливых, равноправных и взаимообогащающих международных отношений".Обозреватель международной сети TV BRICS Светлана Кукава сосредоточилась на роли БРИКС в развитии международного диалога: "Повестка дня расширяется, мировые лидеры и международные СМИ подчёркивают огромный потенциал БРИКС. Важно отметить, что повестка дня БРИКС ориентирована на решение вопросов международного развития, объединяющих абсолютно всех её участников. Члены нашей международной сети TV BRICS выступают с конструктивными объединяющими инициативами, направленными на поиск коллективных ответов на наиболее актуальные вопросы".Генеральный директор Офиса телерадиовещания Мали (ORTM) Ассан Баба Дьомбеле отметил прямую связь между качественным, непредвзятым новостным контентом и защитой суверенитета страны: "Сегодня мы стараемся расширять свои возможности в области обработки новостной информации, поступающей из самых разных источников, чтобы иметь возможность вместе со всем нашим государством и обществом защищать нашу национальную независимость теми средствами, что у нас есть. А наше главное средство - это правдивая информация".Подчёркивая важность распространения информации в современном мире, директор радиостанции Radio bonne nouvelle Эрик Ндонго заявил: "Африканский народ хочет знать больше, хочет знать, что происходит в России, Китае и других странах, потому что это оказывает непосредственное влияние на жизнь континента".Круглый стол, объединивший руководителей СМИ стран Африки, проводится в преддверии саммита Россия-Африка, который пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге.

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африка

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости агентства, россия, африка, сергей кочетков, олег озеров, нельсон мандела