https://ria.ru/20230712/sochi-1883812932.html

Власти рассказали, когда вновь откроются пляжи в Сочи

Власти рассказали, когда вновь откроются пляжи в Сочи - РИА Новости, 12.07.2023

Власти рассказали, когда вновь откроются пляжи в Сочи

Уборку провели на сочинских городских пляжах, закрытых из-за ливней, их откроют 13 июля, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T18:07

2023-07-12T18:07

2023-07-12T18:07

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СОЧИ, 12 июл – РИА Новости. Уборку провели на сочинских городских пляжах, закрытых из-за ливней, их откроют 13 июля, сообщили РИА Новости в администрации города. Ранее власти решили закрыть все пляжи курорта, включая федеральную территорию Сириус, из-за ливней и шторма в море. "Исходя из дальнейшего благоприятного прогноза, пляжи в Сочи готовят к открытию с 13 июля. Сегодня пользователи пляжных территорий провели комплексную санитарную уборку после шторма. Побережье очищено от штормового мусора, расставлено оборудование. Проведена дезинфекция пляжной мебели", – сказала собеседница агентства. Несколько дней назад после дождей в Хостинском районе подтопленными оказались два многоквартирных дома, там же потоки воды унесли около десяти автомобилей в обрыв. Ливни прошли в Адлерском районе и на федеральной территории Сириус, где подтопило около 200 придомовых территорий, непогода нанесла ущерб 160 домам. В местах подтоплений объявили ЧС муниципального характера.

https://ria.ru/20230712/krym-1883718237.html

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