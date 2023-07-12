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Власти рассказали, когда вновь откроются пляжи в Сочи - РИА Новости, 12.07.2023
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Туризм
 
18:07 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/sochi-1883812932.html
Власти рассказали, когда вновь откроются пляжи в Сочи
Власти рассказали, когда вновь откроются пляжи в Сочи - РИА Новости, 12.07.2023
Власти рассказали, когда вновь откроются пляжи в Сочи
Уборку провели на сочинских городских пляжах, закрытых из-за ливней, их откроют 13 июля, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T18:07
2023-07-12T18:07
туризм
новости - туризм
сочи
туризм
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СОЧИ, 12 июл – РИА Новости. Уборку провели на сочинских городских пляжах, закрытых из-за ливней, их откроют 13 июля, сообщили РИА Новости в администрации города. Ранее власти решили закрыть все пляжи курорта, включая федеральную территорию Сириус, из-за ливней и шторма в море. "Исходя из дальнейшего благоприятного прогноза, пляжи в Сочи готовят к открытию с 13 июля. Сегодня пользователи пляжных территорий провели комплексную санитарную уборку после шторма. Побережье очищено от штормового мусора, расставлено оборудование. Проведена дезинфекция пляжной мебели", – сказала собеседница агентства. Несколько дней назад после дождей в Хостинском районе подтопленными оказались два многоквартирных дома, там же потоки воды унесли около десяти автомобилей в обрыв. Ливни прошли в Адлерском районе и на федеральной территории Сириус, где подтопило около 200 придомовых территорий, непогода нанесла ущерб 160 домам. В местах подтоплений объявили ЧС муниципального характера.
https://ria.ru/20230712/krym-1883718237.html
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новости - туризм, сочи, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Туризм
Власти рассказали, когда вновь откроются пляжи в Сочи

Пляжи в Сочи, которые закрывали во время ливней, откроют 13 июля

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкЛюди фотографируются на пляже в Сочи
Люди фотографируются на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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СОЧИ, 12 июл – РИА Новости. Уборку провели на сочинских городских пляжах, закрытых из-за ливней, их откроют 13 июля, сообщили РИА Новости в администрации города.
Ранее власти решили закрыть все пляжи курорта, включая федеральную территорию Сириус, из-за ливней и шторма в море.
"Исходя из дальнейшего благоприятного прогноза, пляжи в Сочи готовят к открытию с 13 июля. Сегодня пользователи пляжных территорий провели комплексную санитарную уборку после шторма. Побережье очищено от штормового мусора, расставлено оборудование. Проведена дезинфекция пляжной мебели", – сказала собеседница агентства.
Несколько дней назад после дождей в Хостинском районе подтопленными оказались два многоквартирных дома, там же потоки воды унесли около десяти автомобилей в обрыв. Ливни прошли в Адлерском районе и на федеральной территории Сириус, где подтопило около 200 придомовых территорий, непогода нанесла ущерб 160 домам. В местах подтоплений объявили ЧС муниципального характера.
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