https://ria.ru/20230712/sobaki-1883645811.html

На Сахалине бродячие собаки искусали ребенка, возбуждено уголовное дело

На Сахалине бродячие собаки искусали ребенка, возбуждено уголовное дело - РИА Новости, 12.07.2023

На Сахалине бродячие собаки искусали ребенка, возбуждено уголовное дело

Стая безнадзорных собак напала на семилетнюю девочку в городе Углегорске на Сахалине, возбуждено уголовное дело о халатности, информирует региональное... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T02:34

2023-07-12T02:34

2023-07-12T10:13

происшествия

сахалин

углегорск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июл — РИА Новости. Стая безнадзорных собак напала на семилетнюю девочку в городе Углегорске на Сахалине, возбуждено уголовное дело о халатности, информирует региональное управление СК. "Следственным отделом по городу Углегорск СУ СКР по Сахалинской области по факту нападения безнадзорных собак на семилетнюю девочку на улице Инженерной, в результате чего ей причинены телесные повреждения, возбуждено уголовное дело", — сообщили в ведомстве.Сотрудники СК дадут оценку действиям лиц, ответственных за обращение с животными без владельцев, а также примут "меры профилактического характера". Проверку организовала и прокуратура Сахалинской области. Надзорное ведомство изучит, как должностные лица органа местного самоуправления осуществляли полномочия по отлову безнадзорных собак на территории муниципального образования. Эти же процедуры ожидают и организацию, осуществляющую отлов таких животных.Как сообщают местные СМИ, ребенка спасли прохожие, девочку доставили в местную ЦРБ с несколькими рваными ранами.

https://ria.ru/20230711/samara-1883567160.html

сахалин

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происшествия, сахалин, углегорск, россия, следственный комитет россии (ск рф)