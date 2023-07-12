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На Сахалине бродячие собаки искусали ребенка, возбуждено уголовное дело
На Сахалине бродячие собаки искусали ребенка, возбуждено уголовное дело - РИА Новости, 12.07.2023
На Сахалине бродячие собаки искусали ребенка, возбуждено уголовное дело
Стая безнадзорных собак напала на семилетнюю девочку в городе Углегорске на Сахалине, возбуждено уголовное дело о халатности, информирует региональное... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T02:34
2023-07-12T02:34
2023-07-12T10:13
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углегорск
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следственный комитет россии (ск рф)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июл — РИА Новости. Стая безнадзорных собак напала на семилетнюю девочку в городе Углегорске на Сахалине, возбуждено уголовное дело о халатности, информирует региональное управление СК. "Следственным отделом по городу Углегорск СУ СКР по Сахалинской области по факту нападения безнадзорных собак на семилетнюю девочку на улице Инженерной, в результате чего ей причинены телесные повреждения, возбуждено уголовное дело", — сообщили в ведомстве.Сотрудники СК дадут оценку действиям лиц, ответственных за обращение с животными без владельцев, а также примут "меры профилактического характера". Проверку организовала и прокуратура Сахалинской области. Надзорное ведомство изучит, как должностные лица органа местного самоуправления осуществляли полномочия по отлову безнадзорных собак на территории муниципального образования. Эти же процедуры ожидают и организацию, осуществляющую отлов таких животных.Как сообщают местные СМИ, ребенка спасли прохожие, девочку доставили в местную ЦРБ с несколькими рваными ранами.
https://ria.ru/20230711/samara-1883567160.html
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происшествия, сахалин, углегорск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сахалин, Углегорск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Сахалине бродячие собаки искусали ребенка, возбуждено уголовное дело
СК: на Сахалине бродячие собаки искусали ребенка, возбуждено уголовное дело
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 июл — РИА Новости. Стая безнадзорных собак напала на семилетнюю девочку в городе Углегорске на Сахалине, возбуждено уголовное дело о халатности, информирует региональное управление СК.
«
"Следственным отделом по городу Углегорск СУ СКР по Сахалинской области по факту нападения безнадзорных собак на семилетнюю девочку на улице Инженерной, в результате чего ей причинены телесные повреждения, возбуждено уголовное дело", — сообщили в ведомстве.
Сотрудники СК дадут оценку действиям лиц, ответственных за обращение с животными без владельцев, а также примут "меры профилактического характера".
Проверку организовала и прокуратура Сахалинской области. Надзорное ведомство изучит, как должностные лица органа местного самоуправления осуществляли полномочия по отлову безнадзорных собак на территории муниципального образования. Эти же процедуры ожидают и организацию, осуществляющую отлов таких животных.
Как сообщают местные СМИ, ребенка спасли прохожие, девочку доставили в местную ЦРБ с несколькими рваными ранами.
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