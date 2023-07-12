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Слуцкий возглавил список ЛДПР на выборах депутатов в парламент Хакасии - РИА Новости, 12.07.2023
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08:56 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/slutskiy-1883663588.html
Слуцкий возглавил список ЛДПР на выборах депутатов в парламент Хакасии
Слуцкий возглавил список ЛДПР на выборах депутатов в парламент Хакасии - РИА Новости, 12.07.2023
Слуцкий возглавил список ЛДПР на выборах депутатов в парламент Хакасии
Депутат ГД и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выдвинут в составе республиканского списка на выборах в Верховный совет Хакасии, которые пройдут в сентябре, сообщили РИА РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T08:56
2023-07-12T08:56
лдпр
леонид слуцкий (политик)
политика
республика хакасия
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КРАСНОЯРСК, 12 июл – РИА Новости. Депутат ГД и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выдвинут в составе республиканского списка на выборах в Верховный совет Хакасии, которые пройдут в сентябре, сообщили РИА новости в республиканском избиркоме. "Леонид Слуцкий выдвинут в составе общереспубликанской части республиканского списка кандидатов в Верховный совет Хакасии", - сказал собеседник агентства. В избиркоме республики добавили, что в списках также действующие депутаты Верховного совета Михаил Молчанов и Ярослав Хаврон. Всего списки выдвинули восемь партий, сообщили в избиркоме: "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия – За правду", "Новые люди", "Коммунисты России", Партия пенсионеров, Партия за справедливость. Выборы в Верховный совет Хакасии пройдут 10 сентября одновременно с выборами главы региона. В парламенте республики работает 50 народных избранников.
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лдпр, леонид слуцкий (политик), политика, республика хакасия
ЛДПР, Леонид Слуцкий (политик), Политика, Республика Хакасия
Слуцкий возглавил список ЛДПР на выборах депутатов в парламент Хакасии

Лидер ЛДПР Слуцкий возглавил партийный список на выборах депутатов в парламент Хакасии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 12 июл – РИА Новости. Депутат ГД и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выдвинут в составе республиканского списка на выборах в Верховный совет Хакасии, которые пройдут в сентябре, сообщили РИА новости в республиканском избиркоме.
"Леонид Слуцкий выдвинут в составе общереспубликанской части республиканского списка кандидатов в Верховный совет Хакасии", - сказал собеседник агентства.
В избиркоме республики добавили, что в списках также действующие депутаты Верховного совета Михаил Молчанов и Ярослав Хаврон. Всего списки выдвинули восемь партий, сообщили в избиркоме: "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия – За правду", "Новые люди", "Коммунисты России", Партия пенсионеров, Партия за справедливость.
Выборы в Верховный совет Хакасии пройдут 10 сентября одновременно с выборами главы региона. В парламенте республики работает 50 народных избранников.
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ЛДПРЛеонид Слуцкий (политик)ПолитикаРеспублика Хакасия
 
 
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