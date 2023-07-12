https://ria.ru/20230712/slutskiy-1883663588.html

Слуцкий возглавил список ЛДПР на выборах депутатов в парламент Хакасии

Слуцкий возглавил список ЛДПР на выборах депутатов в парламент Хакасии - РИА Новости, 12.07.2023

Слуцкий возглавил список ЛДПР на выборах депутатов в парламент Хакасии

Депутат ГД и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выдвинут в составе республиканского списка на выборах в Верховный совет Хакасии, которые пройдут в сентябре, сообщили РИА РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T08:56

2023-07-12T08:56

2023-07-12T08:56

лдпр

леонид слуцкий (политик)

политика

республика хакасия

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КРАСНОЯРСК, 12 июл – РИА Новости. Депутат ГД и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выдвинут в составе республиканского списка на выборах в Верховный совет Хакасии, которые пройдут в сентябре, сообщили РИА новости в республиканском избиркоме. "Леонид Слуцкий выдвинут в составе общереспубликанской части республиканского списка кандидатов в Верховный совет Хакасии", - сказал собеседник агентства. В избиркоме республики добавили, что в списках также действующие депутаты Верховного совета Михаил Молчанов и Ярослав Хаврон. Всего списки выдвинули восемь партий, сообщили в избиркоме: "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия – За правду", "Новые люди", "Коммунисты России", Партия пенсионеров, Партия за справедливость. Выборы в Верховный совет Хакасии пройдут 10 сентября одновременно с выборами главы региона. В парламенте республики работает 50 народных избранников.

https://ria.ru/20230707/zarplaty-1882775810.html

республика хакасия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

лдпр, леонид слуцкий (политик), политика, республика хакасия