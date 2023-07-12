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Слуцкий возглавил список ЛДПР на выборах депутатов в парламент Хакасии
Слуцкий возглавил список ЛДПР на выборах депутатов в парламент Хакасии - РИА Новости, 12.07.2023
Слуцкий возглавил список ЛДПР на выборах депутатов в парламент Хакасии
Депутат ГД и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выдвинут в составе республиканского списка на выборах в Верховный совет Хакасии, которые пройдут в сентябре, сообщили РИА РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T08:56
2023-07-12T08:56
2023-07-12T08:56
лдпр
леонид слуцкий (политик)
политика
республика хакасия
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КРАСНОЯРСК, 12 июл – РИА Новости. Депутат ГД и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий выдвинут в составе республиканского списка на выборах в Верховный совет Хакасии, которые пройдут в сентябре, сообщили РИА новости в республиканском избиркоме. "Леонид Слуцкий выдвинут в составе общереспубликанской части республиканского списка кандидатов в Верховный совет Хакасии", - сказал собеседник агентства. В избиркоме республики добавили, что в списках также действующие депутаты Верховного совета Михаил Молчанов и Ярослав Хаврон. Всего списки выдвинули восемь партий, сообщили в избиркоме: "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия – За правду", "Новые люди", "Коммунисты России", Партия пенсионеров, Партия за справедливость. Выборы в Верховный совет Хакасии пройдут 10 сентября одновременно с выборами главы региона. В парламенте республики работает 50 народных избранников.
https://ria.ru/20230707/zarplaty-1882775810.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лдпр, леонид слуцкий (политик), политика, республика хакасия
ЛДПР, Леонид Слуцкий (политик), Политика, Республика Хакасия
Слуцкий возглавил список ЛДПР на выборах депутатов в парламент Хакасии
Лидер ЛДПР Слуцкий возглавил партийный список на выборах депутатов в парламент Хакасии