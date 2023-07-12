https://ria.ru/20230712/slava-1883715829.html

Певицу Славу осудили в Сети за видео с уставшим верблюдом

Певицу Славу осудили в Сети за видео с уставшим верблюдом - РИА Новости, 12.07.2023

Певицу Славу осудили в Сети за видео с уставшим верблюдом

Певица Слава (Анастасия Сланевская) на своей странице в соцсети поделилась кадрами с верблюдом на пляже в Турции. Исполнительница попыталась сесть на животное,... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T19:54

2023-07-12T19:54

2023-07-12T23:26

шоубиз

певица слава (анастасия сланевская)

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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) на своей странице в соцсети поделилась кадрами с верблюдом на пляже в Турции. Исполнительница попыталась сесть на животное, но оно завалилось на бок. "Бабуля Слава завалила верблюда, пребывая на гастролях в Турции. Со мной, как обычно, не соскучишься!" – подписала ролик Слава. В Сети неоднозначно отреагировали на публикацию. И хотя некоторые оценили чувство юмора певицы, большинство встало на сторону животного, которому приходится целыми днями катать туристов. "Бедные животные, которые всем на потеху", "Мне так жалко животных, которых эксплуатируют. По факту они всегда усталые и истощенные", "А вы знали, что у бедных верблюдов из-за бесконечной эксплуатации ломаются позвоночники?", "Бедный верблюд, его таскают уже лет пять. Я им всегда воду из отеля выношу", – написали комментаторы. В марте 43-летняя Слава впервые стала бабушкой. Ее дочь, 23-летняя Александра родила сына. По словам артистки, ей нравится новый статус и она проводит много времени с малышом.

https://ria.ru/20230111/slava-1844060071.html

турция

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

певица слава (анастасия сланевская), турция, знаменитости, музыка, соцсети, новости шоу-бизнеса