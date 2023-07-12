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Певицу Славу осудили в Сети за видео с уставшим верблюдом - РИА Новости, 12.07.2023
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Шоубиз
 
19:54 12.07.2023 (обновлено: 23:26 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/slava-1883715829.html
Певицу Славу осудили в Сети за видео с уставшим верблюдом
Певицу Славу осудили в Сети за видео с уставшим верблюдом - РИА Новости, 12.07.2023
Певицу Славу осудили в Сети за видео с уставшим верблюдом
Певица Слава (Анастасия Сланевская) на своей странице в соцсети поделилась кадрами с верблюдом на пляже в Турции. Исполнительница попыталась сесть на животное,... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T19:54
2023-07-12T23:26
шоубиз
певица слава (анастасия сланевская)
турция
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музыка
соцсети
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) на своей странице в соцсети поделилась кадрами с верблюдом на пляже в Турции. Исполнительница попыталась сесть на животное, но оно завалилось на бок. "Бабуля Слава завалила верблюда, пребывая на гастролях в Турции. Со мной, как обычно, не соскучишься!" – подписала ролик Слава. В Сети неоднозначно отреагировали на публикацию. И хотя некоторые оценили чувство юмора певицы, большинство встало на сторону животного, которому приходится целыми днями катать туристов. "Бедные животные, которые всем на потеху", "Мне так жалко животных, которых эксплуатируют. По факту они всегда усталые и истощенные", "А вы знали, что у бедных верблюдов из-за бесконечной эксплуатации ломаются позвоночники?", "Бедный верблюд, его таскают уже лет пять. Я им всегда воду из отеля выношу", – написали комментаторы. В марте 43-летняя Слава впервые стала бабушкой. Ее дочь, 23-летняя Александра родила сына. По словам артистки, ей нравится новый статус и она проводит много времени с малышом.
https://ria.ru/20230111/slava-1844060071.html
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певица слава (анастасия сланевская), турция, знаменитости, музыка, соцсети, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Певица Слава (Анастасия Сланевская), Турция, Знаменитости, Музыка, Соцсети, Новости шоу-бизнеса
Певицу Славу осудили в Сети за видео с уставшим верблюдом

Певица Слава завалила верблюда во время гастролей в Турции

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПевица Слава перед началом скачек "Гран-при радио "Монте-Карло" на Центральном московском ипподроме
Певица Слава перед началом скачек Гран-при радио Монте-Карло на Центральном московском ипподроме - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) на своей странице в соцсети поделилась кадрами с верблюдом на пляже в Турции. Исполнительница попыталась сесть на животное, но оно завалилось на бок.
Скриншот видео, опубликованного певицей Славой
Скриншот видео, опубликованного певицей Славой
Скриншот видео, опубликованного певицей Славой
1 из 3
Скриншот видео, опубликованного певицей Славой
Скриншот видео, опубликованного певицей Славой
Скриншот видео, опубликованного певицей Славой
2 из 3
Скриншот видео, опубликованного певицей Славой
Скриншот видео, опубликованного певицей Славой
Скриншот видео, опубликованного певицей Славой
3 из 3
Скриншот видео, опубликованного певицей Славой
1 из 3
Скриншот видео, опубликованного певицей Славой
2 из 3
Скриншот видео, опубликованного певицей Славой
3 из 3
«
"Бабуля Слава завалила верблюда, пребывая на гастролях в Турции. Со мной, как обычно, не соскучишься!" – подписала ролик Слава.
В Сети неоднозначно отреагировали на публикацию. И хотя некоторые оценили чувство юмора певицы, большинство встало на сторону животного, которому приходится целыми днями катать туристов.
«
"Бедные животные, которые всем на потеху", "Мне так жалко животных, которых эксплуатируют. По факту они всегда усталые и истощенные", "А вы знали, что у бедных верблюдов из-за бесконечной эксплуатации ломаются позвоночники?", "Бедный верблюд, его таскают уже лет пять. Я им всегда воду из отеля выношу", – написали комментаторы.
В марте 43-летняя Слава впервые стала бабушкой. Ее дочь, 23-летняя Александра родила сына. По словам артистки, ей нравится новый статус и она проводит много времени с малышом.
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ШоубизПевица Слава (Анастасия Сланевская)ТурцияЗнаменитостиМузыкаСоцсетиНовости шоу-бизнеса
 
 
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