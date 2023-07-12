Певицу Славу осудили в Сети за видео с уставшим верблюдом
Певица Слава завалила верблюда во время гастролей в Турции
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПевица Слава перед началом скачек "Гран-при радио "Монте-Карло" на Центральном московском ипподроме
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Певица Слава (Анастасия Сланевская) на своей странице в соцсети поделилась кадрами с верблюдом на пляже в Турции. Исполнительница попыталась сесть на животное, но оно завалилось на бок.
Скриншот видео, опубликованного певицей Славой
Скриншот видео, опубликованного певицей Славой
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Скриншот видео, опубликованного певицей Славой
Скриншот видео, опубликованного певицей Славой
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Скриншот видео, опубликованного певицей Славой
Скриншот видео, опубликованного певицей Славой
3 из 3
Скриншот видео, опубликованного певицей Славой
1 из 3
Скриншот видео, опубликованного певицей Славой
2 из 3
Скриншот видео, опубликованного певицей Славой
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"Бабуля Слава завалила верблюда, пребывая на гастролях в Турции. Со мной, как обычно, не соскучишься!" – подписала ролик Слава.
В Сети неоднозначно отреагировали на публикацию. И хотя некоторые оценили чувство юмора певицы, большинство встало на сторону животного, которому приходится целыми днями катать туристов.
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"Бедные животные, которые всем на потеху", "Мне так жалко животных, которых эксплуатируют. По факту они всегда усталые и истощенные", "А вы знали, что у бедных верблюдов из-за бесконечной эксплуатации ломаются позвоночники?", "Бедный верблюд, его таскают уже лет пять. Я им всегда воду из отеля выношу", – написали комментаторы.
В марте 43-летняя Слава впервые стала бабушкой. Ее дочь, 23-летняя Александра родила сына. По словам артистки, ей нравится новый статус и она проводит много времени с малышом.