https://ria.ru/20230712/skhron-1883660042.html

На севере ЛНР нашли схрон украинских диверсантов

На севере ЛНР нашли схрон украинских диверсантов - РИА Новости, 12.07.2023

На севере ЛНР нашли схрон украинских диверсантов

Заминированный схрон украинских диверсантов обнаружили на севере Луганской Народной Республики, сообщили РИА Новости представитель силовых структур. РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T08:10

2023-07-12T08:10

2023-07-12T08:39

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883661289_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4ac974e29f6e36b6dcad2236cf15eff7.jpg

ЛУГАНСК, 12 июл - РИА Новости. Заминированный схрон украинских диверсантов обнаружили на севере Луганской Народной Республики, сообщили РИА Новости представитель силовых структур. "После обследования схрона установлено, что он оборудован самодельным взрывным устройством, установленным в неизвлекаемое положение, что подтверждает его установку специалистами по минно-взрывному делу. Схрон уничтожен путем подрыва", - сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас сейчас реализуется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление причастных к оборудованию схрона и подготовке диверсионно-террористических актов на территории ЛНР.

https://ria.ru/20230711/podkreplenie-1883427151.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Уничтожение заминированного схрона украинских диверсантов Заминированный схрон украинских диверсантов обнаружили на севере ЛНР. Из-за невозможности разминирования схрон пришлось уничтожить. 2023-07-12T08:10 true PT0M24S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

луганская народная республика, происшествия