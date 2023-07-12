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На севере ЛНР нашли схрон украинских диверсантов - РИА Новости, 12.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:10 12.07.2023 (обновлено: 08:39 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/skhron-1883660042.html
На севере ЛНР нашли схрон украинских диверсантов
На севере ЛНР нашли схрон украинских диверсантов - РИА Новости, 12.07.2023
На севере ЛНР нашли схрон украинских диверсантов
Заминированный схрон украинских диверсантов обнаружили на севере Луганской Народной Республики, сообщили РИА Новости представитель силовых структур. РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T08:10
2023-07-12T08:39
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 12 июл - РИА Новости. Заминированный схрон украинских диверсантов обнаружили на севере Луганской Народной Республики, сообщили РИА Новости представитель силовых структур. "После обследования схрона установлено, что он оборудован самодельным взрывным устройством, установленным в неизвлекаемое положение, что подтверждает его установку специалистами по минно-взрывному делу. Схрон уничтожен путем подрыва", - сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас сейчас реализуется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление причастных к оборудованию схрона и подготовке диверсионно-террористических актов на территории ЛНР.
https://ria.ru/20230711/podkreplenie-1883427151.html
луганская народная республика
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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Уничтожение заминированного схрона украинских диверсантов
Заминированный схрон украинских диверсантов обнаружили на севере ЛНР. Из-за невозможности разминирования схрон пришлось уничтожить.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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луганская народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Происшествия
На севере ЛНР нашли схрон украинских диверсантов

На севере ЛНР нашли заминированный схрон украинских диверсантов

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 12 июл - РИА Новости. Заминированный схрон украинских диверсантов обнаружили на севере Луганской Народной Республики, сообщили РИА Новости представитель силовых структур.
"После обследования схрона установлено, что он оборудован самодельным взрывным устройством, установленным в неизвлекаемое положение, что подтверждает его установку специалистами по минно-взрывному делу. Схрон уничтожен путем подрыва", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас сейчас реализуется комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление причастных к оборудованию схрона и подготовке диверсионно-террористических актов на территории ЛНР.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
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