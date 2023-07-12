https://ria.ru/20230712/skandal-1883687191.html

Саммит НАТО оказался не в центре внимания британских СМИ

Саммит НАТО оказался не в центре внимания британских СМИ - РИА Новости, 12.07.2023

Саммит НАТО оказался не в центре внимания британских СМИ

Ведущие британские СМИ уже второй день посвящают первые полосы скандалу с отстранением ведущего телерадиокомпании Би-би-си, а не саммиту НАТО, на котором... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T11:26

2023-07-12T11:26

2023-07-12T11:42

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би-би-си

нато

великобритания

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ведущие британские СМИ уже второй день посвящают первые полосы скандалу с отстранением ведущего телерадиокомпании Би-би-си, а не саммиту НАТО, на котором обсуждается будущее членство Украины и противостояние РФ. Телеведущего Би-би-си отстранили после обнародования информации о его интимной переписке с подростком, продолжающейся несколько лет. Имя ведущего не раскрывается, хотя сообщается, что он "знаком миллионам". Новости про скандал расположились на первых полосах Guardian, они же заняли центральное место у Independent, Daily Telegraph и Mirror. У издания Daily Expess заголовки, посвященные скандалу с Би-би-си, занимают чуть ли не всю первую страницу. Такая тенденция наблюдается 11 и 12 июля - в дни саммита НАТО в Вильнюсе.

https://ria.ru/20230712/stoltenberg-1883674918.html

великобритания

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, би-би-си, нато, великобритания