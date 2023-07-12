https://ria.ru/20230712/skandal-1883687191.html
Саммит НАТО оказался не в центре внимания британских СМИ
Саммит НАТО оказался не в центре внимания британских СМИ - РИА Новости, 12.07.2023
Саммит НАТО оказался не в центре внимания британских СМИ
Ведущие британские СМИ уже второй день посвящают первые полосы скандалу с отстранением ведущего телерадиокомпании Би-би-си, а не саммиту НАТО, на котором... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T11:26
2023-07-12T11:26
2023-07-12T11:42
в мире
би-би-си
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ведущие британские СМИ уже второй день посвящают первые полосы скандалу с отстранением ведущего телерадиокомпании Би-би-си, а не саммиту НАТО, на котором обсуждается будущее членство Украины и противостояние РФ. Телеведущего Би-би-си отстранили после обнародования информации о его интимной переписке с подростком, продолжающейся несколько лет. Имя ведущего не раскрывается, хотя сообщается, что он "знаком миллионам". Новости про скандал расположились на первых полосах Guardian, они же заняли центральное место у Independent, Daily Telegraph и Mirror. У издания Daily Expess заголовки, посвященные скандалу с Би-би-си, занимают чуть ли не всю первую страницу. Такая тенденция наблюдается 11 и 12 июля - в дни саммита НАТО в Вильнюсе.
https://ria.ru/20230712/stoltenberg-1883674918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, би-би-си, нато, великобритания
В мире, Би-би-си, НАТО, Великобритания
Саммит НАТО оказался не в центре внимания британских СМИ
В центре внимания британских СМИ оказался скандал с ведущим Би-би-си, а не саммит НАТО
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ведущие британские СМИ уже второй день посвящают первые полосы скандалу с отстранением ведущего телерадиокомпании Би-би-си, а не саммиту НАТО, на котором обсуждается будущее членство Украины и противостояние РФ.
Телеведущего Би-би-си отстранили после обнародования информации о его интимной переписке с подростком, продолжающейся несколько лет. Имя ведущего не раскрывается, хотя сообщается, что он "знаком миллионам".
Новости про скандал расположились на первых полосах Guardian, они же заняли центральное место у Independent, Daily Telegraph и Mirror. У издания Daily Expess заголовки, посвященные скандалу с Би-би-си, занимают чуть ли не всю первую страницу.
Такая тенденция наблюдается 11 и 12 июля - в дни саммита НАТО в Вильнюсе.
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