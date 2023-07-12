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Саммит НАТО оказался не в центре внимания британских СМИ - РИА Новости, 12.07.2023
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11:26 12.07.2023 (обновлено: 11:42 12.07.2023)
https://ria.ru/20230712/skandal-1883687191.html
Саммит НАТО оказался не в центре внимания британских СМИ
Саммит НАТО оказался не в центре внимания британских СМИ - РИА Новости, 12.07.2023
Саммит НАТО оказался не в центре внимания британских СМИ
Ведущие британские СМИ уже второй день посвящают первые полосы скандалу с отстранением ведущего телерадиокомпании Би-би-си, а не саммиту НАТО, на котором... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T11:26
2023-07-12T11:42
в мире
би-би-си
нато
великобритания
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ведущие британские СМИ уже второй день посвящают первые полосы скандалу с отстранением ведущего телерадиокомпании Би-би-си, а не саммиту НАТО, на котором обсуждается будущее членство Украины и противостояние РФ. Телеведущего Би-би-си отстранили после обнародования информации о его интимной переписке с подростком, продолжающейся несколько лет. Имя ведущего не раскрывается, хотя сообщается, что он "знаком миллионам". Новости про скандал расположились на первых полосах Guardian, они же заняли центральное место у Independent, Daily Telegraph и Mirror. У издания Daily Expess заголовки, посвященные скандалу с Би-би-си, занимают чуть ли не всю первую страницу. Такая тенденция наблюдается 11 и 12 июля - в дни саммита НАТО в Вильнюсе.
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в мире, би-би-си, нато, великобритания
В мире, Би-би-си, НАТО, Великобритания
Саммит НАТО оказался не в центре внимания британских СМИ

В центре внимания британских СМИ оказался скандал с ведущим Би-би-си, а не саммит НАТО

© AP Photo / Andrew Carallero-ReynoldsСаммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Andrew Carallero-Reynolds
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Ведущие британские СМИ уже второй день посвящают первые полосы скандалу с отстранением ведущего телерадиокомпании Би-би-си, а не саммиту НАТО, на котором обсуждается будущее членство Украины и противостояние РФ.
Телеведущего Би-би-си отстранили после обнародования информации о его интимной переписке с подростком, продолжающейся несколько лет. Имя ведущего не раскрывается, хотя сообщается, что он "знаком миллионам".
Новости про скандал расположились на первых полосах Guardian, они же заняли центральное место у Independent, Daily Telegraph и Mirror. У издания Daily Expess заголовки, посвященные скандалу с Би-би-си, занимают чуть ли не всю первую страницу.
Такая тенденция наблюдается 11 и 12 июля - в дни саммита НАТО в Вильнюсе.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
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