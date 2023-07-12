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В Серове около пяти тысяч человек остались без света после шторма - РИА Новости, 12.07.2023
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23:23 12.07.2023
https://ria.ru/20230712/shtorm-1883863567.html
В Серове около пяти тысяч человек остались без света после шторма
В Серове около пяти тысяч человек остались без света после шторма - РИА Новости, 12.07.2023
В Серове около пяти тысяч человек остались без света после шторма
Порядка пяти тысяч человек остались без света после шторма в Серове Свердловской области, сейчас специалисты восстанавливают поврежденные ветром линии... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T23:23
2023-07-12T23:23
происшествия
серов
валерий горелых
жкх
свердловская область
советский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Порядка пяти тысяч человек остались без света после шторма в Серове Свердловской области, сейчас специалисты восстанавливают поврежденные ветром линии электропередачи, сообщил департамент информационной политики региона. После получасового шторма с градом и ураганным ветром в среду в Серове повреждены деревья, во многих домах пропал свет, с перебоями работала мобильная связь. Один человек погиб – местный житель получил смертельный удар током, попытавшись убрать с дороги оборванные непогодой провода, ранее отмечал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых. "По информации организации, которая занимается обслуживанием сетей, общее количество отключенных из-за непогоды жителей на текущее время не превышает пяти тысяч человек, проживающих в частном секторе", – говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящее время без электричества остаются микрорайоны Новая Кола, Завокзальный, Лесозавод. Восстановлена электроэнергия в поселках Энергетиков, Самском, Советском, в районе Медянкино. Дороги от поваленных деревьев освободят в ближайшее время, окончательно город приведут в порядок в четверг, пообещали в департаменте.
https://ria.ru/20230712/provoda-1883856500.html
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серов
свердловская область
советский
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происшествия, серов, валерий горелых, жкх, свердловская область, советский
Происшествия, Серов, Валерий Горелых, ЖКХ, Свердловская область, Советский
В Серове около пяти тысяч человек остались без света после шторма

Около пяти тысяч человек остались без света после шторма в Серове Свердловской области

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЦиклон "Зельда"
Циклон Зельда - РИА Новости, 1920, 12.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Циклон "Зельда". Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл – РИА Новости. Порядка пяти тысяч человек остались без света после шторма в Серове Свердловской области, сейчас специалисты восстанавливают поврежденные ветром линии электропередачи, сообщил департамент информационной политики региона.
После получасового шторма с градом и ураганным ветром в среду в Серове повреждены деревья, во многих домах пропал свет, с перебоями работала мобильная связь. Один человек погиб – местный житель получил смертельный удар током, попытавшись убрать с дороги оборванные непогодой провода, ранее отмечал начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
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"По информации организации, которая занимается обслуживанием сетей, общее количество отключенных из-за непогоды жителей на текущее время не превышает пяти тысяч человек, проживающих в частном секторе", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время без электричества остаются микрорайоны Новая Кола, Завокзальный, Лесозавод. Восстановлена электроэнергия в поселках Энергетиков, Самском, Советском, в районе Медянкино. Дороги от поваленных деревьев освободят в ближайшее время, окончательно город приведут в порядок в четверг, пообещали в департаменте.
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ПроисшествияСеровВалерий ГорелыхЖКХСвердловская областьСоветский
 
 
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