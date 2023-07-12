https://ria.ru/20230712/seti-1883714568.html
Супруга бойца из Омской области учит детей плести маскировочные сети
Супруга бойца из Омской области учит детей плести маскировочные сети - РИА Новости, 12.07.2023
Супруга бойца из Омской области учит детей плести маскировочные сети
В Знаменском районе Омской области под руководством супруги бойца СВО 15 ребят освоили технику плетения маскировочных сетей, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 12.07.2023
2023-07-12T13:24
2023-07-12T13:24
2023-07-12T13:24
надежные люди
омская область
знаменский район
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ОМСК, 12 июл - РИА Новости. В Знаменском районе Омской области под руководством супруги бойца СВО 15 ребят освоили технику плетения маскировочных сетей, рассказали в пресс-службе областного правительства. Жена участника СВО Татьяна Терехина учит детей плести маскировочные сети. Также ребята готовят поделки для воинов и пишут им письма. Броши из георгиевских ленточек, письма и открытки уже переданы бойцам. "Плетение сетей требует кропотливости, но ребята так увлеклись этой работой, что с удовольствием занимаются ей в свободное время. Как только появляется свободная минутка, воспитанники берутся за полоски ткани, чтобы поскорее сделать еще одну сеть. В каждую её ячейку вплетается их доброта и любовь, поэтому такая защита надёжней любой брони" - рассказала руководитель социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Знаменского района Омской области Татьяна Жевнерова. Готовые изделия передаются в молодежный центр Знаменского района, а оттуда отправляют военным. Две маскировочные сети уже доставлены, а третья готовится к отправке.
https://ria.ru/20230711/pomosch-1883524622.html
омская область
знаменский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, знаменский район
Надежные люди, Омская область, Знаменский район
Супруга бойца из Омской области учит детей плести маскировочные сети
Супруга бойца в зоне спецоперации из Омской области учит детей плести маскировочные сети
ОМСК, 12 июл - РИА Новости.
В Знаменском районе Омской области под руководством супруги бойца СВО 15 ребят освоили технику плетения маскировочных сетей, рассказали
в пресс-службе областного правительства.
Жена участника СВО Татьяна Терехина учит детей плести маскировочные сети. Также ребята готовят поделки для воинов и пишут им письма. Броши из георгиевских ленточек, письма и открытки уже переданы бойцам.
"Плетение сетей требует кропотливости, но ребята так увлеклись этой работой, что с удовольствием занимаются ей в свободное время. Как только появляется свободная минутка, воспитанники берутся за полоски ткани, чтобы поскорее сделать еще одну сеть. В каждую её ячейку вплетается их доброта и любовь, поэтому такая защита надёжней любой брони" - рассказала руководитель социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Знаменского района Омской области Татьяна Жевнерова.
Готовые изделия передаются в молодежный центр Знаменского района, а оттуда отправляют военным. Две маскировочные сети уже доставлены, а третья готовится к отправке.
Лискинские власти передали в зону СВО маскировочные тенты и халаты