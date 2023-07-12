https://ria.ru/20230712/seti-1883714568.html

Супруга бойца из Омской области учит детей плести маскировочные сети

Супруга бойца из Омской области учит детей плести маскировочные сети - РИА Новости, 12.07.2023

Супруга бойца из Омской области учит детей плести маскировочные сети

В Знаменском районе Омской области под руководством супруги бойца СВО 15 ребят освоили технику плетения маскировочных сетей, рассказали в пресс-службе... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T13:24

2023-07-12T13:24

2023-07-12T13:24

надежные люди

омская область

знаменский район

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ОМСК, 12 июл - РИА Новости. В Знаменском районе Омской области под руководством супруги бойца СВО 15 ребят освоили технику плетения маскировочных сетей, рассказали в пресс-службе областного правительства. Жена участника СВО Татьяна Терехина учит детей плести маскировочные сети. Также ребята готовят поделки для воинов и пишут им письма. Броши из георгиевских ленточек, письма и открытки уже переданы бойцам. "Плетение сетей требует кропотливости, но ребята так увлеклись этой работой, что с удовольствием занимаются ей в свободное время. Как только появляется свободная минутка, воспитанники берутся за полоски ткани, чтобы поскорее сделать еще одну сеть. В каждую её ячейку вплетается их доброта и любовь, поэтому такая защита надёжней любой брони" - рассказала руководитель социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Знаменского района Омской области Татьяна Жевнерова. Готовые изделия передаются в молодежный центр Знаменского района, а оттуда отправляют военным. Две маскировочные сети уже доставлены, а третья готовится к отправке.

https://ria.ru/20230711/pomosch-1883524622.html

омская область

знаменский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

омская область, знаменский район