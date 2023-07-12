https://ria.ru/20230712/semi-1883684271.html

Семьи в Приморье с 1 января получили 71 миллион рублей за рождение первенца

Семьи в Приморье с 1 января получили 71 миллион рублей за рождение первенца - РИА Новости, 12.07.2023

Семьи в Приморье с 1 января получили 71 миллион рублей за рождение первенца

Почти 2 тысячи семей в Приморье с начала 2023 года получили единовременные выплаты при рождении первого ребенка на общую сумму свыше 71 миллиона рублей,... РИА Новости, 12.07.2023

2023-07-12T11:09

2023-07-12T11:09

2023-07-12T11:09

приморский край

олег кожемяко

благовещенск

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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл - РИА Новости. Почти 2 тысячи семей в Приморье с начала 2023 года получили единовременные выплаты при рождении первого ребенка на общую сумму свыше 71 миллиона рублей, сообщает краевое правительство. "В Приморском крае для родителей предусмотрены единовременная выплата при рождении первого ребенка и доплата к единовременной выплате при рождении первого ребенка женщиной в возрасте от 18 до 25 лет. С начала текущего года единовременную выплату получила 1 981 семья на сумму более 71 миллиона рублей, а доплату к единовременной выплате получила 841 семья на сумму более 11 миллионов рублей", - говорится в сообщении. Указанные выплату и доплату могут получить женщины с российским гражданством и регистрацией в Приморье на момент рождения ребенка. Если постоянной регистрации нет, то факт проживания в регионе должен подтвердить суд. Семьи получают двукратную величину прожиточного минимума для детей. В 2023 году она составит 36 420 рублей. Доплата перечисляется женщинам в возрасте до 25 лет в таком размере, чтобы вместе с суммой единовременной выплаты получилось 50 тысяч рублей. Выплаты семьи получают в рамках реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей в Приморском крае" национального проекта "Демография". Также в Приморье предусмотрен региональный материнский капитал на второго, третьего и последующего ребенка. Помощь при рождении второго ребенка в регионе предоставляется с 2019 года. За это время деньги получили свыше 7 тысяч семей, на эти цели направлено более 1 миллиарда рублей из федерального и краевого бюджетов. В рамках национального проекта "Демография" в Приморье разработаны и реализуются различные региональные проекты, которые направлены на укрепление благосостояния приморцев при рождении детей. Чтобы обеспечить устойчивый прирост численности населения, Приморский край выбран пилотной территорией страны для реализации проекта "Репродуктивное здоровье". О результатах реализации нацпроекта говорил глава региона Олег Кожемяко на прошлой конференции по демографии. Конференция по нацпроекту "Демография" в этом году прошла 6-7 июля в Благовещенске.

https://ria.ru/20230712/ekskursiya-1883669311.html

https://ria.ru/20230710/vladivostok-1883203122.html

приморский край

благовещенск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

приморский край, олег кожемяко, благовещенск